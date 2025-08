Cupido se tomó el ‘Desafío 2025’: Eleazar confesó que se enamoró de Tina, la melliza que llegó al equipo Alpha

Eleazar no pierde el tiempo en el 'Desafío Siglo XXI' y se le declaró a Tina, nueva integrante Alpha - crédito Caracol Televisión/Youtube

Mientras que Beta bajó su bandera tras perder a la mayoría de sus integrantes durante los primeros ciclos del Desafío Siglo XXI, la demás casas Alpha, Gamma y Omega estuvieron de fiesta para celebrar la permanencia de sus equipos en la competencia de supervivencia.

Durante la celebración, Eleazar, el modelo venezolano de 36 años, líder del grupo morado, confesó sus sentimientos e intenciones hacía Tina, la melliza que continúa en el reality, pero que ahora pertenece a Alpha.

John Álvarez, periodista de La red, tuvo acceso a la celebración y aprovechó la alegría de los jugadores para interrogarlos acerca del recibimiento que han tenido con los nuevos habitantes de las casas.

Eleazar admitió de frente que Tina, su nueva compañera de equipo en el 'Desafío Siglo XXI' le gusta como mujer - crédito Caracol Televisión/Youtube

En sus declaraciones, Eleazar, líder de Alpha, no dejó nada a la imaginación y sin titubear contó que sí le gustaría tener la posibilidad de conquistar a Valentina Zuluaga, la melliza que sigue dentro del juego y causó el cambio de actitud que tuvo el deportista oriundo de Zulia, Venezuela.

“Obviamente ella sabe que me gusta. Y obviamente hay un un feeling más allá. Y sin dudarlo me iría a la suite con ella, me gusta mucho. La conocí en las peores fachas en playa baja y sí es muy bonita”, comentó el capitán Alpha cuando le preguntaron por Tina, nombre con el que se le conoce a la melliza en el reality.

Esta es una de las parejas que mayor expectativa han generado en redes sociales, especialmente porque Tina sacó el lado amable, compañerita y caballeroso de Eleazar quien hasta el momento, era uno de participantes del Desafío 2025 que más detractores tenía en el mundo digital.

El ambiente en Alpha está que arde luego de la reorganización de los equipos del 'Desafío 2025' - crédito Caracol Televisión/Youtube

Por su parte, Tina se mostró a gusto con las palabras de Eleazar y sonriendo mencionó que el atleta venezolano no le es indiferente y que tiene a su favor el hecho de que ya la ha visto en sus peores momentos.

“Me conoció en playa baja aguantando hambre y débil, ahí fue donde se enamoró”, agregó la modelo manizaleña.

Eleazar coqueteó con Tina durante desayuno que le preparó en la casa Alpha

Luego de que el líder de la casa decidiera tener un gesto con mujeres que se sumaron al juego, el entrenador venezolano no dudó en lanzarse de frente hacia ellas y les coqueteó delante de sus compañeros. No obstante, una de las dos dejó claro que no siente atracción por algún compañero ni le interesa entablar relaciones sentimentales.

La reorganización de equipos le puso picante a la competencia del 'Desafío Siglo XXI' - crédito Caracol Televisión/Youtube

“No tendría una relación con ningún otro desafiante”, aseguró Deisy durante la dinámica de Verdad o Reto, una frase que marcó el tono de la noche en la casa Alpha. La atmósfera, ya cargada tras la exigente jornada del Desafío Millonario, se transformó por completo cuando los integrantes del equipo reorganizado se entregaron a un juego que desdibujó los límites entre la camaradería y la tensión física.

En ese contexto, los gestos y declaraciones de los participantes revelaron nuevas dinámicas de afinidad y rivalidad, mientras el grupo buscaba distenderse tras el debut oficial de las nuevas formaciones.

La novedad más grande giró en torno a Eleazar, el capitán de la casa, quien se convirtió en el centro de atención por su actitud especialmente atenta hacia Tina y Deisy, las dos recientes incorporaciones a su escuadra. Según lo observado, Eleazar optó por preparar un omelette para ambas, un detalle que no pasó desapercibido y que desató una serie de bromas entre los demás miembros del equipo.

Leo intervino con ironía al señalar que jamás había recibido un gesto similar de parte de Eleazar, comentario que provocó risas y reforzó la percepción de que el capitán estaba mostrando un interés particular por las nuevas integrantes.

La dinámica de Verdad o Reto, que siguió a la cena, intensificó la interacción entre los participantes. En ese espacio lúdico, las declaraciones personales se mezclaron con desafíos de creciente atrevimiento. Manuela aprovechó la ocasión para dejar claro que tampoco contemplaba la posibilidad de involucrarse sentimentalmente con alguien dentro de la competencia, alineándose con la postura de Deisy y estableciendo un límite explícito en cuanto a las relaciones personales en el contexto del juego.