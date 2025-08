Aida Victoria Merlano lidia con una dolorosa complicación que atravesó durante el parto de su hijo: “Ojalá no me pase lo de Greeicy”

Aida Victoria Merlano relató la compleja situación de salud que atraviesa por el esfuerzo que le representó el parto con el que dio a luz a su hijo Emiliano - crédito @aidavictoriam/IG

El 29 de julio de 2025, Aida Victoria Merlano anunció el nacimiento de su hijo a través de sus redes sociales, compartiendo imágenes y mensajes cargados de emoción. La llegada del bebé representó un alivio tras meses de malestar físico, pero la alegría inicial se vio matizada por una serie de complicaciones derivadas.

Según dio a conocer la barranquillera e hija de la excongresista Aida Merlano, sufrió un desgarro durante el parto, una lesión que suele requerir sutura y seguimiento médico para evitar infecciones y asegurar una recuperación adecuada.

Aun que la creadora de contenido no ha dudado en celebrar la llegada de su primogénito, la compleja experiencia física que atravesó también la motivó a darle visibilidad a los desafíos físicos y emocionales que acompañaron este momento, aportando una perspectiva honesta sobre la maternidad y por el que no pocas mujeres han pasado durante su embarazo.

Según dio a conocer Merlano en sus historias de Instagram, durante la gestación experimentó hiperémesis gravídica, una condición caracterizada por náuseas intensas, vómitos persistentes y deshidratación. Esta situación la obligó a recibir atención médica constante para preservar su estabilidad y la del bebé. Esta condición, a diferencia de lo que ocurre con las náuseas comunes del embarazo, puede poner en riesgo la salud materna y fetal, lo que explica la necesidad de intervenciones médicas frecuentes.

“Me desgarré y lo sentí, me están revisando los puntos. Ojalá no me pase lo de Greeicy”, relató, haciendo referencia a lo que la cantante vallecaucana reveló en 2024, cuando dijo que un desgarro llevó a que los doctores le cogieran puntos de sutura en su parte íntima, pero debido a que por error le tomaron algunos adicionales, terminó comprometiendo su intimidad con Mike Bahía

En el video, Merlano permitió que sus seguidores presenciaran el proceso de revisión de los puntos de sutura. Lejos de ocultar el dolor o la incomodidad, la creadora de contenido mantuvo su tono habitual, bromeando sobre la situación y mostrando gratitud por el apoyo recibido.

Aunque la barranquillera ha procurado mantener cierta reserva con el proceso de embarazo, cuidando los contenidos que comparte en sus cuentas oficiales y priorizando el pasar esta etapa junto a su pareja, el empresario Juan David Tejada, no tuvo problemas en compartir con sus seguidores el momento del nacimiento de Emiliano.

El propio padre no ocultó su emoción en el momento de recibir a su pequeño, y los dos derrochaban amor y emoción en los clips que fueron compartidos por la creadora de contenido en su cuenta con millones de seguidores.

El post se llenó de comentarios, en los que los seguidores, amigos y personas del medio felicitaron a la joven y a su compañero sentimental. Sin embargo, una de las reacciones más esperadas y con mayor cantidad de likes fue la del propio Juan David, puesto que él acompañó todo el proceso de su novia y se mostró como una pareja ejemplar por lo que la creadora de contenido fue ampliamente felicitada en las redes sociales.

El “agropecuario”, como es conocido en las redes sociales el novio de Aida Victoria, dejó un amoroso mensaje para su hijo, con el que le da la bienvenida al mundo y agradece el apoyo de sus seguidores, pues la gran mayoría de mensajes recibidos son de amor y apoyo.

“Emi, te amo. Primero que todo, gracias a Dios, gracias a nuestra virgencita de Guadalupe, que nos ayudaron a que todas las cosas de nuestro hijo nos salieran bien. Gracias a todos por los mensajes tan lindos, se les quiere”, escribió el novio de la creadora de contenido.