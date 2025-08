Dímelo King le respondió a La Toxi Costeña por críticas que le hizo a su programa: “Tú no cantas, eres la vergüenza de la champeta”

El director del programa le envió un contundente mensaje a la artista y aseguró que solo es buena para decir groserías - crédito @dimeloking @latoxicostena_17/ Instagram

Desde su salida de La casa de los famosos Colombia 2025, Cindy Ávila, más conocida como La Toxicosteña ha promocionado varios proyectos en su cuenta de Instagram, como lanzamientos musicales, entre otros.

En medio de la promoción del video musical de su canción El luto, la intérprete estuvo en una entrevista en el programa La Corona TV, donde arremetió contra el creador de contenido Valentino Lázaro, por declaraciones que él dio en el canal de Youtube Dímelo King, formato que también recibió insultos por parte “La Toxi”.

“Lo sentaron en un programa de mierda, que es un circo, es una payasada, no sé cuanto le estarán pagando por eso, y a ese programa ni si me pagan voy”, fueron las declaraciones de la cantante de Sincelejo que desataron la polémica.

Ante los insultos al programa, Dímelo King decidió hacer una transmisión en vivo para reaccionar a las palabras de “La Toxi” y enviarle un contundente mensaje con el que le reprocharon el tipo de canciones que ha lanzado y asegurado que “ella no es una artista”.

“Toxi, de pronto nadie te ha dicho porque te quieren, pero porquería es la música que tú haces, o sea, tú eres la vergüenza más grande de la champeta, tú no haces música, tú no cantas, a ti nadie te contrata y el que te contrate sabe que se va de pérdidas, si no te pagan por un show, como te vamos a pagar nosotros por un live”, dijo Dímelo King en el en vivo.

El directo del programa añadió que la exparticipante de La casa de los famosos no tienes conocimientos de música. “Cuando quieras hablamos de música... Yo te voy a decir para qué es buena La Toxi: solo para tirar vulgaridad, pero ya nadie está en eso, tienes que tener conocimiento, si tú entraste al juego de la música es para que te contraten”, añadió.