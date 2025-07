Abogada de mujer agredida en una sala del aeropuerto El Dorado dijo que la víctima se encuentra en delicado estado de salud: “Ella se encuentra bastante perturbada“

Pasajera relató la agresión por parte de un viajero que la acusó de ocupar su silla en el aeropuerto El Dorado - crédito Captura video City TV

En las redes sociales se conoció un caso de violencia de género en una de las salas de espera del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

En las imágenes se ve cómo una mujer es agredida físicamente por otro viajero, al parecer, porque esta no le cedió la silla, qué momentos previos este estaba ocupando y abandonó, haciéndolo por medio de una orden y de manera grotesca:“Si no se levanta, yo la levanto”.

Maite Bayona, abogada de la víctima, que fue identificada como Claudia Claudia Patricia Segura, expresó cómo va el proceso de recuperación de la pasajera, que se encuentra en delicado estado de salud.

En Noticias RCN, la litigante afirmó que en medio del proceso clínico se encuentra siendo atendida por especialistas, entre ellos, psicólogos, sin tener un claro dictamen.

“Claudia no tiene en estos momentos un diagnóstico definitivo sobre las secuelas que le ha generado la situación que se presentó en el aeropuerto El Dorado el pasado domingo. Sí se ha identificado que tiene una lesión en el oído interno derecho y han diagnosticado otras variables por los cuales han ordenado citas con especialistas y cita con psicología, porque ella se encuentra bastante perturbada como consecuencia de este golpe y de esta vulneración de sus derechos que vivió el domingo pasado”.

Este fue el episodio de violencia de género en el aeropuerto El Dorado - crédito @ColombiaOscura_/X

Con respecto al procedimiento de los funcionarios de la terminal aérea, Bayona cuestionó la reacción y proceder de ellos en medio de un caso de violencia en el lugar, siendo uno de los aeropuertos más importantes del mundo en el que a diario circulan cientos de miles de pasajeros.

Uno de los puntos que causó mayor molestia en la víctima y su defensa, es que por la gravedad del golpe que recibió Claudia con un teléfono celular en su rostro y cabeza, ella se descompensó y debió ser trasladada en silla de ruedas hasta un punto de atención médica, donde le dijeron que tenía traumas en tejidos blandos.

De allí, se dirigió a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la localidad de Engativá, para interponer la denuncia ante las autoridades, pero en medio de este traslado, ocupó el mismo vehículo con su agresor, hecho que para la abogada representa la revictimización y un nuevo hecho de violencia de género.

La defensa de la mujer afirmó que no se acudió a la Línea Púrpura - crédito Secretaría Distrital de la Mujer

Con respecto a las acciones legales, la defensora afirmó en el medio de comunicación mencionado anteriormente que se procederá con el respectivo accionar jurídico, teniendo en cuenta los cargos que se le imputarán al agresor.

“Estamos muy atentos para atender el proceso desde el punto de vista jurídico penal. Se trata de unas lesiones personales agravadas por razones de género. Es muy importante que esto no se pierda de vista, porque el motivo que llevó a este señor a golpear a Claudia fue una violencia estructural de género. Esperamos que más allá del proceso penal que tendrá su cauce, si se genera esta conciencia en la sociedad, para que podamos precisamente tener esos cambios en la materia”.

Habló esposa del agresor

Las redes sociales fueron él espació que la esposa del hombre responsable de este lamenta acto violento, diera sus declaraciones y su punto de vista luego de ser una de las testigos de los hechos.

La mujer, que se identificó como Caro, expresó su sentimiento de tristeza ante la situación, que de manera indirecta ya está afectado a su familia y su trabajo.

La mujer utilizó las redes sociales de la empresa para rechazar el acto violento de su esposa en una sala de espera en la terminal aérea - crédito khala_design/Instagram

“Sí, la persona que aparece agrediendo físicamente a una mujer es mi esposo y no saben cuánto me duele decir esto en voz alta y realmente me duele como mujer, como mamá, como fundadora de Kali (la empresa familiar), porque todo esto va en contra de lo que queremos, de lo que hemos venido trabajando durante muchos años”, dijo.

Sabe que no es un hecho que tenga justificación y a pesar de que comentó que todos comentemos errores, su pareja asumirá todas las consecuencias de sus acciones.

“Esto no quiere decir que está bien porque no lo está. No, no lo justifico. No lo apruebo y no me quedo callada. Lo rechazó desde lo más profundo. Porque creo en la dignidad, en el límite y en el respeto. Él asumirá las consecuencias de lo que hizo“.