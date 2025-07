Youtuber mostró las dos caras de Albania: entre la mafia más peligrosa de Europa y la hospitalidad de su gente

El colombiano descartó que Albania sea un país peligroso para ser turista - crédito @PlanetaJuan/YouTube

Durante su recorrido por Europa, el creador de contenido Juan Díaz, más conocido como Planeta Juan, exploró los lugares más turísticos de Albania, la nación que se aisló tras la Segunda Guerra Mundial, prohibió la religión, la Navidad y todo lo que pudieran unir a sus habitantes con el resto del mundo.

Sumado a ello, Díaz también visitó este país para tener la percepción de la población albanés sobre la mafia local, que es catalogada como una de las más peligrosas del mundo.

Cabe mencionar que la mafia de Albania son varias organizaciones criminales que son conocidas por su alto grado de violencia, hermetismo, estructura familiar y versatilidad para adaptarse a contextos criminales transnacionales. Las redes albanesas no solo operan dentro de Albania, sino que tienen células activas en Italia, Suiza, Reino Unido, España, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.

Así le fue al creador de contenido

Las estructuras criminales de este país son mencionadas como las más peligrosas de Europa

En primer lugar, Díaz indicó que su intención no es generalizar a las personas de Albania, sino precisamente lo contrario, puesto que como colombiano ha sido testigo de cómo en el exterior le mencionan a figuras del narcotráfico cuando menciona su nacionalidad.

Es por ello que Díaz recorrió la zona más cercana al puerto de Durrës, que es señalado como el centro de envío de la mafia, que tendría control total de esta zona, a pesar de que hay presencia de las autoridades en todo momento, para mostrar la cara positiva de ciudad.

“Así, muy normal, las familias albanesas disfrutan sin saber lo que ocurre en esos temas. Si usted no sabe de eso y no busca saber de eso, acá puede ser turista sin ningún problema, la gente local es muy buena”.

Los integrantes de la mafia de Albania solo pueden casarse con familiares de los demás cabecillas

Sin querer elogiar a la mafia de Albania, Díaz se mostró sorprendido por las reglas que tendrían al interior de la organización criminal, comenzando con el arraigo por la familia, puesto que se ha creado el rumor de que solo se pueden casar entre familiares de los fundadores de la estructura, para que ninguna familia pueda ingresar al círculo privado de los cabecillas.

Sobre la expansión de la mafia por el mundo, en su recorrido los locales mencionaron que la frontera con Grecia, su cercanía con el mar Mediterráneo e Italia, se han convertido en pilares de la estructura criminal, que tiene una alianza desde hace varios años con grupos delincuenciales italianos.

“Tienen buenas conexiones para lo bueno y para lo malo. En los 90 se expandieron en Europa con tráfico humano, principalmente en Italia”.

Esta ciudad es la más cercana a la frontera de Albania con Montenegro

Buscando conocer la zona en la que se fundó la principal estructura de la mafia, el colombiano llegó hasta Shkoder, al norte de Albania, en donde se encontró con varias zonas a las que comparó con las favelas o comunas de los barrios populares de la mayoría de países en Latinoamérica.

“Una ciudad importante para el relato, porque lleva hasta Montenegro, pero también que vivió la crudeza de la pobreza que vivieron. No es parte de la Unión Europea y algunos siguen luchando para salir adelante”.

Por último, Díaz indicó que, aunque es verdad lo que hablan en el exterior sobre la mafia de Albania, no es cierto que sea un país peligroso en el que los turistas no son bienvenidos, sino todo lo contrario.

“Esto es parte de la historia, pero los albaneses son amables, queridos, gente lista para ayudar. Se siente uno bien acogido. Si usted no se mete con el que no se debe meter y no se acerca al puerto, que no creo que nadie lo tenga planeado, puede venir sin problema”.