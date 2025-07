La Toxicosteña aclaró rumores sobre colaboración con Ryan Castro y reveló lanzará una canción con Yina Calderón próximamente

La Toxicosteña contó en qué está trabajando actualmente y cuál es la colaboración que va a hacer con Yina Calderón - crédito Natalia Perilla

Cindy Ávila, más conocida en el mundo artístico y de las redes sociales como La Toxicosteña, continúa consolidándose como una de las voces femeninas más irreverentes de la música en Colombia.

En una entrevista exclusiva con Infobae Colombia, la artista barranquillera habló sin filtros sobre su carrera, los nuevos proyectos que tiene entre manos, y desmintió de una vez por todas los rumores que circulaban sobre una posible colaboración con el reguetonero Ryan Castro.

De acuerdo con sus declaraciones, la situación surgió a raíz de un video antiguo que actualmente está viral en las redes sociales, en el que el intérprete de Sanka mencionaba su interés en hacer un remix de la canción Macta llega, uno de los primeros éxitos musicales de “La Toxi”.

Sin embargo, Cindy fue enfática en aclarar que ese interés fue algo del pasado y que no existe, al día de hoy, ninguna colaboración en marcha con el cantante paisa.

“Lo que sucede es que hay un video viejo de cuando salió Macta por primera vez donde Ryan dice que le gustaría hacer el remix de la canción, pero eso fue ya hace muchos años. En estos momentos, pues no creo que le interese. Entonces, no, no voy a hacer colaboración con él”, afirmó la cantante en la entrevista.

Aunque esa alianza no está en los planes actuales, La Toxicosteña no se detiene y confesó que tiene varios proyectos musicales en proceso, incluyendo una esperada colaboración con Yina Calderón, otra figura controversial del entretenimiento colombiano, con la cual se reunirá para grabar el tema el próximo 4 de agosto.

“Voy a hacer una canción con Yina. La montamos el 4 de agosto. Vamos al estudio a montarla”, dijo emocionada.

Además, reveló que está preparando un nuevo sencillo en solitario, que espera lanzar dentro de aproximadamente un mes. Pero quizás una de las apuestas más interesantes en su carrera es su incursión en el mundo de los pickups en Cartagena, una tradición profundamente arraigada en la cultura champetúa de la región Caribe.

“Tengo una canción con un pickup en Cartagena, que es primera vez que lo hago. Para hacer champeta, pues la mayoría de ellos empezaron haciéndolo en los pickups, yo nunca. Yo hice a Macta sola y se pegó por aparte. Esta vez, un pickup que se llama El Imperio me hace la invitación y voy a hacer una canción para el próximo volumen de ese pickup”, explicó.

En cuanto al ritmo que van a ponerle a la canción, Cindy confesó que es rancha, es decir, el estilo musical originario de San Andrés, Colombia, que fusiona elementos de la champeta, el bullerengue y la cumbia.

Asimismo, la influenciadora comentó que está emocionada por sacar el tema con su amiga, con la cual forjó una fuerte amistad durante La casa de los famosos Colombia, incluso, tienen tan buena relación que se colaboran en aspectos personales.

“Es una amistad súper fuerte, yo vengo a Bogotá y me quedo en su casa, me quedo con ella”, expresó.

Durante la entrevista con Infobae, la cantante costeña también confesó que está trabajando en una colaboración musical con Melissa Gate, pues la paisa le indicó que tiene ganas de trabajar con ella en un tema especial y esperan sacarlo pronto, solo es cuestión de ajustar agendas.

“Lo hemos hablado, si no que no nos han dado los tiempos. Ella viaja mucho, yo también, pero sí, ella me dijo que quiere hacer una champeta conmigo y yo a Melissa, la quiero mucho, la amo, y con Emiro también. Yo me llevo muy bien con ellos. Entonces, sí, la idea es que Melissa, Emiro y yo hagamos un viaje a San Andrés, que nos ganamos con La Poción (marca de productos capilares que los patrocinaba en el reality). Entonces vamos a hacer contenido. Solo estamos esperando que los tiempos se nos den, porque vuelvo y te digo, ha sido un ajetreo, ha sido una locura", puntualizó.