La concejal Heidy Sánchez se fue en contra del alcalde Carlos Fernando Galán por decir que Bogotá tiene agua asegurada durante 30 años: “Al parecer no aprendió nada”

Heidy Sánchez criticó las palabras de Carlos Fernando Galán diciendo que Bogotá tenía abastecimiento de agua asegurado - crédito @heidy_up y Alcaldía de Bogotá

La administración de la ciudad inició la puesta en funcionamiento de una planta adicional en Tibitoc, lo que permite asegurar la provisión de agua para los habitantes de Bogotá.

Con este anuncio, el alcalde Carlos Fernando Galán acudió a Caracol Radio para dialogar sobre los proyectos adelantados por su gestión. “Hoy podemos decir que Bogotá no tiene riesgo de abastecimiento de agua en los próximos 30 años”, dijo el mandatario local capitalino en la entrevista.

En ese sentido, la concejal Heidy Sánchez, integrante del Pacto Histórico, cuestionó con dureza las afirmaciones emitidas por el alcalde Carlos Fernando Galán sobre la garantía del abastecimiento de agua en Bogotá. Tras conocer las declaraciones del mandatario, Sánchez manifestó: “Al parecer no aprendió nada”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La concejal Heidy Sánchez criticó al alcalde Carlos Fernando Galán por sus declaraciones sobre la garantía de agua en la ciudad.

Para la servidora pública del Pacto Histórico, el enfoque de la administración no responde a los desafíos actuales en materia de abastecimiento y uso eficiente del recurso.

Sánchez sostuvo que la solución no pasa por captar mayores volúmenes de las fuentes superficiales, sino por mejorar el uso del agua y promover alternativas como la recirculación desde las plantas de tratamiento para usos no domésticos, el aprovechamiento de aguas lluvias, la reducción en el consumo y la educación ciudadana.

Heidy Sánchez lanzó fuertes críticas en cotnra del alcalde Carlos Fernando Galán - crédito @heidy_up

“El alcalde @CarlosFGalan al parecer no aprendió nada de la más grave crisis de abastecimiento de agua en la historia reciente de la ciudad. No se trata de captar más agua de las fuentes superficiales, se trata de utilizar mejor el agua, recirculación desde las PTAR para usos no domésticos, aprovechamiento de aguas lluvias, reducción del consumo, pedagogía ciudadana, entre otras alternativas que hemos planteado”, escribió en su cuenta de X Sánchez.

Según Sánchez, el alcalde Carlos Fernando Galán presenta como logro el incremento del caudal de agua captada para el norte de la ciudad, pero advirtió que esto afecta negativamente la cuenca del río Bogotá.

Según Sánchez, el alcalde Carlos Fernando Galán presenta como logro el incremento del caudal de agua captada para el norte de la ciudad, pero advirtió que esto afecta negativamente la cuenca del río Bogotá - crédito prensa Heidy Sánchez

Además, lo acusó de engañar sobre una posible disminución en las tarifas y sostuvo que el costo para la ciudadanía ha aumentado de manera considerable con el funcionamiento de la planta Tibitoc, en comparación con el sistema de Chingaza.

“Dichoso el alcalde, plantea como triunfo de su administración la afectación de la cuenca del río Bogotá debido al aumento del caudal captado para el agregado norte, mintiendo cuando hace referencia a la posible reducción en las tarifas, obviando que gracias a él, y al aumento del caudal de potabilización en la planta Tibitoc, las y los bogotanos hemos venido asumiendo su costo, que es más del triple con relación al proceso en Chingaza”, aseveró la concejal opositora a la actual Alcaldía de Bogotá.

La concejal concluyó su pronunciamiento con un llamado a repensar el vínculo entre la sociedad y el medio ambiente y criticó el enfoque de la actual administración. “Cambiar la relación sociedad-naturaleza, ese es el verdadero reto para enfrentar las crisis climática. Pero el modelo depredador que defiende y representa este alcalde nunca verá más allá de la particularidad de sus negocios privados y su imagen con fines electorales”, dijo.

Por otro lado, en la entrevista, Galán explicó que el 29 de julio se activó el “tren” final en la planta de Tibitoc, una etapa adicional en la línea de tratamiento de agua. Este sistema forma parte de los siete que integran dicha planta, que suministra agua proveniente del río Bogotá a la ciudad.

Por otro lado, en la entrevista, Galán explicó que el 29 de julio se activó el “tren” final en la planta de Tibitoc, una etapa adicional en la línea de tratamiento de agua - crédito Alcaldía de Bogotá

“Cuando nosotros llegamos, ya se había contratado la optimización de esta planta para mejorar su capacidad desde el año 2019, pero tenía varios atrasos. Nosotros nos pusimos en la tarea desacelerar ese proceso y ya ayer (29 de julio) pusimos en operación el último tren que faltaba”, agregó el mandatario de la capital del país con respecto a lo último.

De acuerdo con el alcalde, su administración consiguió actualizar cinco de los siete sistemas de tratamiento existentes. Como resultado, la planta incrementó su capacidad de procesamiento de 3,6 metros cúbicos de agua por segundo a 10,5. “Esa es la capacidad que tiene ahora, casi que se triplicó la posibilidad de tratar agua de la planta”.