Curioso video de alien recorriendo el Metro de Medellín se tomó las redes sociales

La publicación se viralizó en pocas horas causando todo tipo de reacciones - crédito TikTok

Colombia es un país de contrastes, donde a diario se conocen historias curiosas y el transporte público no es la excepción. En las principales ciudades es común ver peleas, celebraciones y hasta encontrarse con personajes que se roban todas las miradas; precisamente, esto fue lo que ocurrió en Medellín, donde un ciudadano estaba caracterizado como un alien, por lo que al viajar en uno de los vagones de este medio de transporte no pasó desapercibido.

Su maquillaje cubría toda su cabeza y se veía muy interesante, por lo que llamó la atención de los demás pasajeros y algunos de ellos decidieron utilizar sus celulares para grabar la situación. Tal es el caso de Tatiana Martelos, una joven que compartió el video en su cuenta de TikTok durante la jornada del 28 de julio de 2025 y ya cuenta con miles de reproducciones, likes y comentarios de todo tipo.

La persona que va caracterizada como un personaje de película lucía un pantalón en tonos pastel, así como una camisa blanca y unos tonos cómodos, pero la atención se centró en su rostro y manos que tienen un tono gris y una textura bastante interesante. Además, el maquillaje le dio a su mirada un aspecto demasiado fuerte que se robó todas las miradas.

La joven que compartió el video lo acompañó con el texto: “Aquí podemos vivir todos sin problemas” y en la descripción escribió: “Nos dio actitud, maquillaje, seguridad y pose”, pues desde cualquier ángulo se veía muy bien.

La caracterización se llevó toda la atención - crédito Metro de Medellín / X

Pese a que inicialmente se dudó si se trataba de Medellín, los comentarios de los habitantes de la ciudad demostraron que así es, aunque las especulaciones sobre el origen de la persona maquillada no se hicieron esperar.

Entre las reacciones de los internautas se destacan: “Y luego dicen que es que en Medellín solo vivimos paisas y no estamos invadidos de otras regiones... Mor... tenemos hasta seres galácticos respetando la cultura Metro”, “Medellín se puso tan caro que hasta a los aliens les tocó andar en Metro” y “10/10 para el extraterrestre que entendió perfectamente la cultura Metro”.

Además de estos comentarios ,otras personas no dudaron en referirse a la ocupación del ciudadano: “Nadie habla que es salir de una clase de maquillaje artístico” y otros afirmaron que no es la primera vez que ven algo así en este medio de transporte: “Uno en Medallo ya se acostumbró a eso. La otra vez me tocó ver un grupo de gente con cola y orejas” y “El otro día vi al Joker 😂 en la estación San Javier”.

En el espacio de interacción también hubo lugar para el humor: “El señor del lado se echó un rosario hasta su estación”, “Todo tiene sentido, iba para La Estrella”, “El señor de al lado: protégeme señor con tu espíritu” y “Díganle que ese llega a Niquía, La Estrella está del otro lado”.

Además, otros prefirieron hablar de las teorías conspirativas: “Me preocupa que ya ver gente así es tan normal, no les parece extraño? jajaja y si en realidad no estamos solos y se pasean frente a nuestras narices como si nada” y “Pues a mí se me hace que ese sujeto es real lo del maquillaje lo dudo, en cualquier momento estamos es compartiendo la mesa con ellos”.

Las reacciones son bastante divertidas - crédito TikTok

La publicación continúa causando polémica y divirtiendo a los habitantes de la ciudad, que no dudaron en comparar al personaje con Lord Voldemort, de Harry Potter, que era conocido como el villano de la historia y su parecido con el personaje fue notado por los más fanáticos de la saga.