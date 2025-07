Cuáles fueron los elementos que encontraron las autoridades en el apartamento de Silvana Torres, madre de la niña de dos años asesinada en Manizales

La Fiscalía imputará cargos a Silvana Torres por el asesinato de su hija de 3 años en Manizales - crédito X

La muerte de Antonella Torres López, una niña de 2 años que perdió la vida dentro de su vivienda en Manizales (Caldas), centra ahora la atención de las autoridades que trabajan para esclarecer las circunstancias del crimen.

Las primeras versiones apuntan a que la menor falleció tras ser atacada con un arma blanca, con la principal sospechosa identificada como su madre, Silvana Torres.

El hallazgo de la niña de 2 años y su madre gravemente heridas desencadenó un operativo de emergencia, cuando los vecinos alertaron a la policía ante los gritos y el desconcierto presenciado en el edificio en el barrio San Sebastián.

Hasta el quinto piso de una torre de viviendas de interés social llegaron los agentes de la policía y encontraron no solo a la niña y a la mujer, sino también varios elementos que hoy son objeto de investigación.

Entre ellos, varias cartas escritas a mano fueron halladas en el apartamento donde ocurrió el crimen, además de un cuchillo, supuesto instrumento utilizado en el ataque, y un teléfono celular atribuido a la madre de la menor, según reveló Noticias Caracol.

Las autoridades analizan estos documentos encontrados junto a otros objetos personales, en busca de pistas que permitan esclarecer los motivos detrás del ataque que terminó con la vida de la niña de dos años en Manizales.

La Fiscalía General de la Nación ha delegado la revisión de estos escritos a la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes, con la expectativa de que puedan arrojar luz sobre el estado emocional y las posibles intenciones de Silvana Torres, madre de la víctima y principal sospechosa.

Los investigadores buscan determinar si en esos documentos la mujer expresó estados de ánimo alterados o dejó señales que permitan inferir si planeó el crimen con antelación.

Tras el ataque, Silvana Torres habría intentado quitarse la vida, sin embargo, una rápida intervención permitió su traslado inmediato a un centro médico, donde el personal de salud logró estabilizarla y preservó su vida, según indicaron los reportes.

La policía procedió a su captura en flagrancia y garantizó su integridad en medio de la conmoción de la comunidad del barrio San Sebastián, donde algunos residentes la increparon y exigieron justicia por la muerte de Antonella, quien estaba próxima a cumplir tres años.

Detalles sobre el caso

“Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”.

Estas palabras fueron reveladas por el medio regional La Patria, Silvana Torres describió ante el personal de la clínica de salud mental San Juan de Dios el momento en que atacó a su hija de 2 años y 11 meses.

La Fiscalía General de la Nación confirmó la tarde del 28 de julio de 2025 que Silvana Torres fue enviada a prisión tras la decisión de una juez penal de control de garantías, quien consideró suficientes las pruebas presentadas por el ente judicial.

El hecho, ocurrido el 26 de julio en un apartamento del barrio San Sebastián en Manizales (Caldas), llevó a la imputación del delito de homicidio agravado por parte de un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) de la Seccional Caldas.

A pesar de la contundencia de las investigaciones, la acusada no aceptó el cargo. El proceso judicial continuará con próximas audiencias, mientras la presunta agresora permanece bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario, según determinó la jueza.

La decisión judicial se fundamentó en la gravedad de los hechos y en la evidencia recabada por la Fiscalía General de la Nación, que consideró necesario apartar a la acusada de su entorno habitual durante el desarrollo del proceso.

El impacto del caso se ha extendido más allá del ámbito judicial. La familia paterna de la menor, que reside en otro sector de la ciudad, expresó su dolor y frustración ante los medios.

“Él está destrozado, no puede creer lo que pasó. Era su única hija”, relató la tía paterna, refiriéndose al padre de la niña, quien permanece en estado de shock y devastación.

La familia aseguró que había intentado obtener la custodia de la menor en varias ocasiones, motivados por presuntas situaciones de descuido y maltrato. Según su testimonio, sus gestiones ante el Bienestar Familiar y la Fiscalía General de la Nación no recibieron respuesta efectiva. “Nosotros lo advertimos. Pedimos ayuda en varias ocasiones al Bienestar Familiar, a la Fiscalía, pero no nos escucharon”, afirmó un allegado.