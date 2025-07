Alzate narró su experiencia de ocho años como inmigrante ilegal en Estados Unidos: “Me metieron a la cárcel en California”

El cantante contó que también estuvo en la cárcel - crédito @los40colombia/IG

Alzate es un cantante antioqueño que se ha caracterizado por interpretar canciones del género popular, que cuenta con una trayectoria marcada por obstáculos iniciales y una destacada evolución artística.

Este cantante, pianista y compositor colombiano consolidó su presencia en la música popular con temas que hoy son referencia del género como Ni que fueras la más buena.

Recientemente, el paisa estuvo como invitado en el programa Los impresentables, de Los 40 Colombia, donde habló de diferentes temas, como el retiro definitivo de la música y de un momento de su vida que lo marcó: haber permanecido por casi 8 años en Estados Unidos.

De acuerdo con Alzate, en ese momento estuvo preso en una cárcel en Pasadena, estado de California.

Según contó, regresaba a su casa de trabajar en la construcción en el carro que había comprado con su sueldo.

“Entonces, yo venía ese hijueputa echaba más humo que una viejita fumando. Llamé la atención, porque el carro estaba quemando mucho aceite y me puse... y pasaba por ahí mirando todos esos carros y llamé mucho la atención”.

Fue en ese momento en el que una patrulla de la policía lo detuvo y al no tener los papeles que le permitían su estancia en el país, “me metieron a la cárcel”.

Sin embargo, logró salir a los dos días y contó con la suerte que no han tenido muchos latinos de no ser deportado.

Recordó que para ese entonces la situación no estaba tan compleja como en la actualidad.

“Yo estuve escapándome ocho años, ocho años sin ver a mi familia, ocho años sin venir a Colombia, sin papeles en Estados Unidos”.

Otro de los hechos que recordó el cantante fue el tiempo que duró viviendo en la calle, pues al tener tres empleos no veía necesario tener una casa en donde dormir: “Entonces, yo trabajaba limpiando burdeles, pero de ahí salía por ahí a las cinco o seis de la mañana a coger construcción. Yo era carpintero, sabía hacer techos, realmente clavando techos toda la mañana, toda la tarde, hasta por la tarde. Y ahí me iba a cuidar una anciana. Entonces, tenía tres trabajos, yo no tenía tiempo, no valía la pena tener casa”.

También revivió en su relato que fueron casi dos años durmiendo en los paraderos de buses y “me bañaba en albergues, donde se puede bañar uno, que tampoco es que es el fin del mundo, huevón. El fin del mundo no es. Hay agua y hay jabón que le regalan a uno allá. ¿Qué más quiere? Entonces me ahorraba lo del arriendo”.

Habló sobre su retiro de la música

El cantante confirmó en esta misma conversación con la emisora que tiene pensado sacar unos temas más con los que se sienta a gusto y, después de un tiempo anunciar una despedida “porque no me quiero quedar trasnochando”.

“Con la música en este momento, literalmente, darle unas cuantas canciones más, bombazos, antes de despedirme de esto a mis fans. Anunciar tal vez más adelante una despedida, porque no me quiero quedar trasnochando. Dejar un legado, literalmente fuerte que creo que ya lo hemos dejado y lo estamos dejando. Pero siento que necesito unos bombazos más, antes de decir adiós, necesito unas ‘Malditas traiciones’ más, unos ‘Mi venganza’, unas ‘Copitas de licor’ más, ‘Un amor verdadero’ más”, dijo Alzate.

Así las cosas, el cantante se retiraría a temprana edad para poder disfrutar en su juventud lo que ha conseguido con trabajo duro y dedicación, los frutos que su música le ha dado hasta el momento.