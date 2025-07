Tame Impala, Carlos Vives, Alejandro Sanz y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Tame Impala lanzó su sencillo "End Of Summer" esta semana, sorprendiendo a todo el panorama musical - crédito Franco Fafasuli/Infobae

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados de esta semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional.

Carlos Vives presenta “500″, un tributo a Santa Marta

A tono con los 30 años de su influyente La Tierra del Olvido (que se relanzó con nuevas versiones de sus temas), y cuando se acerca la celebración de los 500 años de Santa Marta, el samario presentó este homenaje musical y visual que busca reconciliar a la ciudad con su historia, celebrar su presente y proyectar su futuro.

“Hace ya varios años tenía en mente la llegada de los 500 años de Santa Marta, porque tengo la Fundación Tras La Perla con la que trabajamos en el territorio y con la que tocamos muchas puertas de la ciudad, ahí me di cuenta que venía esa celebración, una celebración muy complicada en estos tiempos en los que hablar de hispanidad o de orgullo hispano es políticamente incorrecto”, expresó en declaraciones para El Colombiano.

Funk Tribu presenta su nueva canción “Hold On”

El DJ y productor colombiano, uno de los de mayor proyección internacional, sigue con su onda retro inspirada en el trance de los 90 y en esta nueva pista exhibe un equilibrio entre melodía contagiosa, bajos potentes y un ambiente que le da una mística adicional al resultado final. Todo indica que formará parte de su repertorio cuando se presente durante dos noches en el Coliseo Medplus de Bogotá.

Wonderfox presenta el primer adelanto de su próximo larga duración, “Luna”

“Una canción para darte luz cuando te sientas en oscuridad”. Con estas palabras, la cantante antioqueña Isabel Valencia presentó en sus redes sociales el nuevo tema de su proyecto Wonderfox, de tono solemne y con una marcada presencia de guitarras en el coro.

Estelares lanza su LP ‘Los Lobos’

Antes de su visita a Colombia como parte del Festival Cordillera, la agrupación argentina presenta su décima placa en la que continúan explorando a su manera sus influencias indie rock y pop rock, valiéndose de la experiencia acumulada de más de 30 años de trayectoria.

“Los lobos son animales gregarios, suelen utilizar aullidos para comunicarse entre sí y como advertencia para con otras manadas, la defensa de su territorio… pero los lobos solitarios rara vez responden a los aullidos… “, manifestó la banda en un comunicado de prensa, en relación al concepto que rodea este larga duración.

Alejandro Sanz sumó a Carin León en nueva versión de “Vino En Tu Boca”

El español publicó una nueva versión de uno de los temas de su más reciente EP ¿Y Ahora Qué?, esta vez uniendo fuerzas con el fenómeno del regional mexicano que imprime su propio sello al resultado final.

“Esta canción es indiscutiblemente contagiosa, y formar parte de este proyecto junto al maestro me llena de orgullo. Espero que el público la aprecie tanto como nosotros”, expresó el mexicano en un comunicado emitido por Sony Music.

En cuanto al español, expresó: “De la música recibí un gran regalo: ver cómo esta canción, que ni siquiera era un sencillo planeado, encontró su lugar de forma tan genuina y la adoptaron los oyentes. ¡Son los ‘duendes de la música’ actuando! Y ahora, el doble regalo: hacer este remix con mi querido amigo Carín, un talento increíble. Siempre he admirado su forma de cantar, cómo explora la música, el profundo respeto por la profesión y lo que le aporta a la canción“.

Mon Laferte y Conociendo Rusia unieron fuerzas en “Esto Es Amor”

La cantante y compositora chilenomexicana presenta una colaboración con Mateo Sujatovich, el hombre detrás de Conociendo Rusia que incorpora elementos del soul y está acompañada de un saxofón que marca la pauta de la melodía y con una producción sencilla y analógica.

El videoclip que acompaña el lanzamiento fue dirigido por la cineasta chilena Camila Grandi y producido por el colectivo Buena Noche, y está ambientado en una oficina noventera con referencias cinematográficas y un tono erótico.

Beto Cuevas presenta nueva versión de “El Duelo”

Uno de los temas más emblemáticos del repertorio de La Ley, regresó en una modalidad más cruda en la voz de Beto Cuevas, acompañado por la cantante argentina Luz Gaggi.

En esta nueva versión se evidencia la intención de poner las guitarras al frente y una tensión renovada, en lo que parece ser un paréntesis dentro de la gira acústica que Cuevas viene desarrollando por América Latina.

Tame Impala se pone bailable en “End Of Summer”

El proyecto de Kevin Parker presenta su primer lanzamiento del año y lo muestra más sintético que nunca, oscilando constantemente entre lo discotequero y la intención de generar una atmósfera envolvente en el oyente.

Son nueve minutos donde el australiano descoloca a todos sus seguidores. Eso se extiende al videoclip, donde dos pantallas reproducen simultáneamente escenas complementarias: una centrada en Parker en el estudio, y otra en su experiencia personal al aire libre.

Duke Dumont estrenó su LP ‘Union’

El británico presentó esta semana una colección de 12 temas que mezcla house y UK Garage de manera frenética y atrapante. Sin ceñirse de manera estricta a la fórmula que le hizo viral con su memorable Ocean Drive, el productor es capaz de manejar con naturalidad cada aspecto de lo que hace que una canción sea capaz de encender desde el club más pequeño hasta el festival más grande. Your Loving y I Need You Know fueron los cortes de difusión elegidos.

Pendulum presenta su demoledor tema “Cannibal”

Con la colaboración del dúo de rock WARGASM, el proyecto de drum and bass liderado por Rob Swire y Gareth McGrillen presenta un sencillo con beats rotos, bajos potentes, sintetizadores distorsionados, guitarras que le añaden peligro a la mezcla, acompañadas de la voz de Swire, tan atrapante como de costumbre.

El tema formará parte de su próximo LP Inertia, con fecha de lanzamiento pendiente de confirmar y que será el primero del grupo en 15 años.

Oasis presenta versión en vivo de “Cigarretes & Alcohol”

La gira de los británicos ya está brindando su serie de presentaciones en el mítico estadio de Wembley en Londres por siete noches con entradas agotadas. Como calentamiento, el grupo lanzó en plataformas digitales la versión en vivo de uno de sus clásicos, registrado durante una de sus fechas en Heaton Park, en su natal Manchester.

El registro muestra el poder y confianza en aumento del grupo, conforme van realizando cada una de las fechas de esta gira internacional.