Implosión en el Gobierno nacional, experto analizó las consecuencias políticas del discurso de Francia Márquez

En el acto de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes, la vicepresidenta Francia Márquez hizo declaraciones sobre su papel dentro del Gobierno nacional. Durante su intervención, Márquez expresó que se ha sentido utilizada y relegada, situaciones que han trascendido a la opinión pública en las últimas semanas.

“No estoy aquí para quedarme callada, no voy a fingir que no duele. Tengo ganas de gritar”, afirmó Márquez ante los asistentes al evento. Su posición dentro del Ejecutivo ha sido tema de discusión, especialmente después de que figuras de la oposición pidieran explicaciones sobre su ausencia en actividades oficiales recientes.

Márquez mencionó que se le llamó “arrogante” por querer participar con su opinión en decisiones gubernamentales. Relató que, pese a haber sido acusada de no ejecutar tareas, nunca se le entregaron herramientas o responsabilidades concretas para ello. Además, señaló haber sido víctima de prejuicios raciales: “Se promovió la idea de que como soy negra seguro robo; sin haber tocado un peso me trataron como criminal, porque el color de mi piel tristemente para muchos me hace culpable”.

La vicepresidenta concluyó al destacar que actitudes de discriminación y marginación que antes ocurrieron en privado hacia su persona, ahora se manifiestan abiertamente. Estas declaraciones se producen en medio de un contexto de cuestionamientos sobre su participación activa en el Gobierno de Gustavo Petro.

Las consecuencias políticas de las diferencias internas en el Gobierno nacional

El discurso de la vicepresidenta provocó que figuras de la oposición cuestionaran al Gobierno nacional y los quebrantos que hay al interior del gabinete presidencial.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, Juan Nicolás Garzón, profesor de ciencias políticas de la Universidad de la Sabana, analizó el discurso protagonizado por la vicepresidenta.

En primer lugar, indicó que lo más relevante del pronunciamiento es que es la primera vez que Márquez utiliza palabras “fuertes” para hablar del Gobierno al que ella misma pertenece.

“Ella marca o sella el distanciamiento evidente que hay entre la vicepresidenta y el Gobierno, particularmente el presidente y quienes lo rodean. Es la primera vez que utiliza palabras duras, que es reafirmar lo que ya era conocido”.

Respecto al seguimiento de los ciudadanos que votaron por la fórmula Petro-Márquez en 2022, Garzón indicó que se trata de un tema que ya está perdido para el Gobierno nacional.

“Yo no creo que haya una afectación tan directa. Los seguidores de Petro no siguen un proyecto, sino una figura y esa figura es él. Esa base petrista que es fiel, no creo que se aleje de la figura del presidente”.

De la misma forma, indicó que las personas que votaron por el mandatario con la promesa de que sería un Gobierno que incluiría a las minorías, antes del discurso de Francia Márquez ya estaban alejadas del proyecto.

“Petro ya perdió un alto porcentaje de esos votos. La gente que le apostó a eso, a la figura de Francia Márquez en la vicepresidencia, de los nadies, no van a dejar de creer por el distanciamiento, porque ya dejaron de creer desde antes con la nula presencia que tuvo ella en el proyecto”.

Por último, analizó este hecho de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que pronóstico que estos quebrantos en la izquierda serán aprovechados por las figuras del centro que busquen llegar a la Casa de Nariño.

“Esto lo van a utilizar, este distanciamiento va a servir para señalar que el presidente y el Gobierno no representó ese proyecto del pacto histórico, no logró recoger o mantener las ideas con las que fue elegido, no los representó”, puntualizó el docente.