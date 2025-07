Valentino Lázaro se fue contra La Toxi Costeña y la ‘influencer’ le contestó: “Yo si te doy trompa”

La polémica entre La Toxi Costeña y Valentino Lázaro se viraliza en las redes sociales - crédito cortesía del Canal RCN - @valentinolazaroh/Instagram

El conflicto entre Cindy Ávila, conocida como La Toxi Costeña, y Valentino Lázaro estalló el 25 de julio, cuando ambos intercambiaron insultos, dejando al descubierto una enemistad que rápidamente se robó la atención de los internautas.

La disputa se originó durante un concierto del cantante barranquillero Andrés Altafulla, donde Lázaro dedicó a la cantante la canción La Envidia de Diomedes Díaz, tema que ya tenía un trasfondo personal para Ávila, pues en el reality La casa de los famosos Colombia, Andrés se lo había dedicado previamente.

En ese evento, Lázaro no solo hizo la dedicatoria, sino que la llamó “malparida”, lo que encendió la controversia. “Para ti, toxi costeña malparida, mal culeada. Te la dedico, toxi. Tatúate el trasero, eso mi amor, puro envidioso”, expresó Valentino en una transmisión en vivo desde el concierto.

El bailarín y creador de contenido utilizó frases ofensivas hacia la artista, causando revuelo en las redes sociales - crédito @elescandalotv/Instagram

La reacción de La Toxi Costeña no tardó. Aunque en sus mensajes no mencionó directamente a Lázaro, los seguidores interpretaron sus palabras como una respuesta directa al bailarín.

En un audio que fue compartido por la cuenta @elescandoloTV, la cantante sincelejana expresó: “¿Cuál es la mondá de la marica puta esa? Ah, ¿cuándo mondá yo me he metido con él (...)? Se le salen las hemorroides, que tiene que pagar por compañía, por amor, marrano, hijueputa. Nunca le he pagado a nadie para que me cule, careverga".

El intercambio de insultos no se limitó a los protagonistas. La Toxi Costeña se refirió a una pelea anterior de Lázaro con la influencer y bailarina barranquillera Andrea Valdiri: “Ojalá venga y me lo diga en la cara que él cree que no le voy a dar trompa como le dijo la otra, nos vamos a encender esa puñalada, nos vamos es a matar, que me respete a mí ese hijueputa marica, caremondá, que acaso yo me meto con él, que le dé el culo a Altafulla, ¿cuál es la mondá conmigo? Nojoda".

La cantante sincelejana se dirigió con dureza a Lázaro, con palabras que rápidamente circularon por cuentas de entretenimiento - crédito @elescandalotv/Instagram

La cantante recordó cuando en 2024 Valdiri le advirtió a Valentino: “El día que te vea, te voy a levantar a trompadas para que dejes de hablar de las mujeres”, aunque la pelea nunca llegó a concretarse.

Además, La Toxi Costeña también mencionó que Valentino no pudo participar en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia porque no superó las votaciones del público y perdió frente a Emiro Navarro, que sí logró ingresar a la competencia y fue finalista: “Malparido, hijueputa. Que tiene que pagar para que se lo culén, que pagar para que lo miren, asqueroso, que la cara ni tan taramanyunga, que se vaya a hacer un hijueputa tratamiento en la cara. ¿Cuál es el hijueputa dolor de ese caremonda que no fue a La casa de los famosos? Ni va a ir porque vale verga“.

Por su parte, Valentino Lázaro optó por exponer su versión de los hechos a través de su canal de WhatsApp. Ahí, relató que Yina Calderón le escribió para reprocharle su comportamiento en el show de Altafulla y le reenvió los audios de Ávila.

Valentino Lázaro se defendió de las acusaciones a través de su canal de WhatsApp y calificó las polémicas como estrategias de promoción - crédito canal de WhatsApp de Valentino Lázaro

Lázaro compartió la conversación y sugirió que la cantante buscaba filtrar las notas de voz para generar polémica y promocionar su reciente lanzamiento musical.

“Qué risa que ella misma y Yina mandaron esos audios de la Toxi a las páginas de chismes a ver si suena la Toxi jajaja, me da un pesar… Ya ni ganas de responder me dieron... Cuando son polémicas falsas se me quitan las ganas jajaja, mucha payasa esa Toxi jajaja, que saque buena música mejor, que está haciendo el oso con esas ‘estrategias’”, escribió el creador de contenido.