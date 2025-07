Poncho Zuleta armó polémica en Venezuela por un saludo a Nicolás Maduro sin mencionarlo: “No digo el nombre porque me mata Uribe”

El evento se realizó en la comunidad de Integración Comunal, situada en el occidente de Maracaibo en la parroquia Luis Hurtado Higuera - crédito @giancarlodimartino64/TikTok

En medio del acto oficial de cierre de campaña del candidato a la Alcaldía de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino (y que cuenta con el respaldo del régimen de Nicolás Maduro), se conoció un momento en redes sociales, donde uno de los artistas que hizo presencia en tarima fue el cantante vallenato Poncho Zuleta.

El artista colombiano se presentó el 23 de julio de 2025, pero antes y después de volver a demostrar por qué lo conocen como el ‘Pulmón de oro’, dio de qué hablar en las redes sociales, por cuenta de los dos videos en los que aparece, en un primer momento, hablando con el candidato, pero en su concierto dijo unas palabras de agradecimiento, donde mencionó al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

De hecho, el 28 de julio de 2025 se conocerá si Uribe es declarado culpable o inocente por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, en uno de los juicios más polémicos y que ha atraído la mirada de todas las esferas en el país.

crédito @vallenatosymasna/IG | archivo Colprensa | Cristian Hernández/AP | @giancarlodimartino64/TikTok

Las palabras de Poncho Zuleta: de Nicolás Maduro al expresidente Uribe

Antes de comenzar su presentación interpretando Soy feliz, Zuleta se cruzó con Di Martino en un efusivo abrazo, cargado del siguiente mensaje del colombiano al venezolano: “¡Alcalde, alcalde querido! Éxito, éxito. Aquí estamos con voluntad y con aprecio".

“Ay, me siento contento / Porque ya encontré lo que buscaba / Unos ojos lindos / Que han atrapado mi corazón”, entonó Zuleta, frente a cientos de seguidores del candidato venezolano. Esto se compartió en las redes sociales del aspirante a la Alcaldía de Maracaibo.

En un segundo video, que se conoció a través del portal Vallenatos y más ná , Poncho Zuleta dio unas palabras, donde salió a relucir la figura del expresidente Uribe.

“Alcalde, que Dios lo bendiga, a su esposa, a sus hijos, a toda la clase política, al alto Gobierno. Un abrazo al jefe de estado, me lo saluda. No digo el nombre porque me mata Uribe, al jefe de Gobierno me lo saludan”, expresó el artista vallenato colombiano.

El momento donde se mencionó al expresidente Uribe - crédito @vallenatosymasna/IG

Al final dijo ”no digo el perro le muestro el tramojo", una expresión que en Colombia y Venezuela puede referirse a una pulla o una indirecta.

Estos dos videos han despertado amores y odios sobre la presencia de Zuleta para colaborar en actos de un político que está siendo respaldado por la dictadura de Maduro.

Sin embargo, Venezuela fue parada del cantante, que junto al acordeonero Gonzalo Arturo Molina, más conocido como El Cocha Molina, como parte de su gira de conciertos de celebración por su carrera de 20 años.

El 23 de julio de 2025 (evento privado en Maracaibo), y el 24 de julio (evento privado en San Francisco), fueron sus paradas como parte del tour, que lo llevó desde el viernes 25 de julio al domingo 30 de julio por la región Caribe (Córdoba, Bolívar y Magdalena), tal y como aparece en una de las publicaciones de las redes del artista.

Poncho Zuleta y su acordeonero El Cocha Molina pasaron por Chile y Argentina, antes de seguir por Colombia como parte de su gira de conciertos para celebrar sus 20 años de carrera - crédito @ponchozuletadiaz/IG

Cierre de campaña del candidato del régimen de Maduro se amenizó a punta de vallenatos de Poncho Zuleta

Gian Carlo Di Martino, aspirante del Gran Polo Patriótico (GPP), realizó el acto de cierre de su campaña electoral en el oeste de Maracaibo, estado Zulia, con una movilización que reunió a numerosos simpatizantes y militantes de la dictadura de Maduro.

El evento, considerado uno de los más importantes en la estrategia política del GPP para las próximas elecciones, estuvo marcado por recorridos, discursos y el acompañamiento de dirigentes del partido.

El cierre de campaña se llevó a cabo en sectores populares del oeste marabino, donde Di Martino reiteró sus propuestas de gobierno y enfatizó su compromiso con el bienestar de las comunidades.

Gian Carlos Di Martino es la apuesta del dictador Nicolás Maduro para ganar las elecciones del nuevo alcalde de Maracaibo - crédito captura de pantalla RED DIGITAL NOTICIAS /YouTube

Sin embargo, un usuario aseguró en redes sociales que “así es que se gasta la plata el régimen”, al expresar su malestar por el candidato, cuyos contendores son el alcalde encargado Adrián Romero, Nelly López, Tulio Anzola, Jhovanny Mejía y Ángel Gallardo (Conocido como “Koyac Conecta”).

El 28 de julio de 2025 se conocerá la sentencia del juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez: las claves para entenderlo

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, se enfrenta a un juicio histórico como el primer exmandatario del país imputado por la justicia ordinaria.

El proceso judicial contra Uribe se centra en los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal, originados tras una denuncia presentada por él mismo en 2012 contra el entonces senador Iván Cepeda.

El juicio de Uribe ha sido uno de los de mayor cubrimiento mediático en la historia del país, por el ser primer presidente llamado a un juicio - crédito Colprensa

Uribe acusó a Cepeda de buscar testimonios falsos de exparamilitares en su contra; sin embargo, la Corte Suprema descartó los señalamientos y, en cambio, abrió una investigación contra el expresidente.

El caso cobró relevancia pública cuando, tras perder su fuero de congresista al renunciar al Senado, Uribe pasó a estar bajo la jurisdicción de la Fiscalía General, lo que marcó un cambio en el curso de la investigación.

El extenso juicio al expresidente Uribe: resumen ejecutivo

Las autoridades lo señalan de haber buscado obtener declaraciones favorables de testigos que se encontraban privados de la libertad, particularmente exintegrantes de grupos armados ilegales, a través de supuestos ofrecimientos de beneficios o presiones.

Durante el proceso, la Fiscalía ha presentado material probatorio que incluye interceptaciones, declaraciones e información sobre presuntos intermediarios.

El caso ha provocado un fuerte debate en el país y ha polarizado a la opinión pública, debido al impacto político y social de Uribe como figura central de los últimos veinte años en Colombia.

Además de lo judicial, el proceso representa un precedente en la historia reciente del país, dado el estatus de Uribe dentro de la política nacional.

El juicio del expresidente tiene como uno de los mayores protagonistas a Juan Guillermo Monsalve, tras lo denunciado por parte de Iván Cepeda - crédito Colpresa

El expresidente ha defendido su inocencia y ha reiterado que el proceso en su contra responde a una persecución política. Por su parte, la justicia calibrará la solidez de las pruebas presentadas y deberá decidir si absolver o condenar al exmandatario conforme avance el juicio.

El desarrollo del caso es seguido de cerca por distintos sectores nacionales e internacionales ante las posibles repercusiones institucionales y políticas.

El fallo definitivo determinará el rumbo judicial de Uribe y dará un mensaje sobre la capacidad del sistema judicial colombiano para juzgar a figuras con alto poder político.