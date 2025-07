Luly Bossa, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, reveló a qué se dedica su hijo mayor y la razón por la que no sale en sus redes sociales

Luly Bossa explicó por qué su hijo Lucciani prefiere mantenerse alejado de la vida pública - crédito @lulybossa1/Instagram

La actriz Luly Bossa, reconocida por su paso en MasterChef Celebrity y su actividad en redes sociales, suele compartir momentos relacionados con su vida familiar, especialmente en torno a la enfermedad y fallecimiento de su hijo Ángelo, que padecía distrofia muscular de Duchenne. Sin embargo, sobre su hijo mayor, Lucciani Bossa, ha preferido mantener mayor discreción.

En una entrevista con Infobae Colombia, Bossa explicó los motivos. Según la actriz, Lucciani dedica su tiempo al trabajo detrás de cámaras y la producción audiovisual, áreas en las que se desempeña de manera profesional.

“Lucciani camella (trabaja) mucho, él estudió todo detrás de cámara, él está haciendo proyectos en 3D, esa vaina le apasiona, él es muy bueno, los dos (refiriéndose a su hijo fallecido Ángelo) han sido muy buenos dibujando, tienen esa vaina, eso corre en mi familia. Son dibujantes tesísimos. Y este pelado está terminando una especialización y está terminando la carrera (...) y él dirige podcast, él hace videos y está trabajando en eso”, indicó la barranquillera.

Lucciani Bossa, productor audiovisual, opta por la discreción y el trabajo detrás de cámaras -crédito @lvccianilxremipsvm/Instagram

La actriz resaltó que su hijo prefiere mantenerse alejado de la vida pública y de la exposición mediática: “Entonces, digamos, y no, a él no le gusta mucho la parte pública en esa vaina, él como que no le gusta mucho”.

La barranquillera también habló sobre su hijo Ángelo: “Me hizo un mejor ser humano, porque cuando tú tienes que enfrentarte con la debilidad de una persona que tú amas, la vulnerabilidad de una persona que tú amas, salen otras cosas que tú no sabes ni siquiera que tienes”.

Sobre Lucciani Bossa se conoce poco, ya que siempre ha optado por un perfil bajo. En mayo de 2021, en entrevista con el Show de Diva Rebecca, Luly Bossa contó que su hijo mayor enfrentó problemas de consumo de drogas, situación que afectó su vida personal y profesional, al punto de perder oportunidades en televisión y de alejarse de su familia.

La familia Bossa enfrentó la pérdida de Ángelo, hijo menor de la actriz, en marzo de 2024 -crédito @lulybossa1/Instagram

“Tuvo varias oportunidades en su vida, porque además de guapo, lo llamaron para aparecer en algunos capítulos de una serie y en el último que le tocaba grabar, se desapareció, madrugó y tomó una flota y se fue, me hizo quedar como un cuero”, reveló en su momento.

La actriz relató que, por sus adicciones, tuvo que pedirle que se fuera de la casa cuando tenía 17 años: “Cuando yo lo echo era la segunda vez que salía de rehabilitación, él se empieza a decaer”. La relación familiar mejoró después de que Lucciani ingresó a rehabilitación y logró estabilizar su vida: “Nos empezamos a hablar luego de que él se establece, empieza a buscar su rumbo y terminó la carrera en el Sena de animación, él es muy artista”.

Actualmente, Lucciani Bossa trabaja como productor audiovisual y desarrolla contenidos en medios digitales, según se desprende de la información en sus redes sociales. Hace tres años, fue acusado de agresión física por una mujer que habría sido su pareja, aunque no hay información detallada sobre el desarrollo judicial de esa denuncia.

La actriz barranquillera reveló detalles sobre la carrera audiovisual y el perfil bajo de su primogénito -crédito @lvccianilxremipsvm/Instagram

Mientras tanto, Luly Bossa, tras su paso por el reality Masterchef Celebrity, continúa enfocada en su vida profesional y familiar. “Estreno mi monólogo Ponte en mi lugar, que es escrito y dirigido por Sandra Corrales y lo estreno esta noche en el auditorio Las Bethlemitas (...) voy a hacer una temporada todo el mes de agosto y luego pues se tiene planeado hacer una gira. Es una obra supercomplicada, de mucho trabajo, son cinco personajes, los hago yo todos en escena, los cambios son en escena, eso hace parte del show“, añadió para este medio.