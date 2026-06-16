Colombia

Granitos rojos en el brazo: causas más comunes y cómo mejorar el brote

En un video en YouTube, un médico colombiano identificó la queratosis pilaris como un cambio benigno por exceso de queratina en los folículos y afirmó que suele mejorar con cuidados adecuados y sin confundirla con alergias

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queratosis pilaris
El médico Oswaldo Restrepo explica qué causa las bolitas rojas en los brazos - crédito Harvard

El médico colombiano Oswaldo Restrepo volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir una serie de recomendaciones dirigidas a quienes padecen de pequeñas protuberancias rojizas en la parte posterior de los brazos, una condición frecuente que suele confundirse con alergias o problemas de higiene.

A través de un video publicado en su canal de YouTube, donde habitualmente ofrece consejos sobre bienestar y salud con un lenguaje sencillo, el profesional explicó que estas pequeñas lesiones cutáneas tienen una causa específica y, en la mayoría de los casos, pueden mejorar con cuidados adecuados.

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“Piel sin bolitas rojas. Pasa la mano ahora mismo por la parte de atrás de tus brazos, justo entre el hombro y el codo. ¿Qué sientes? ¿Sientes la piel lisa y suave? ¿O notas una textura áspera, como si tuvieras una lija o una piel de gallina permanente que nunca se quita?”, expresó Restrepo al iniciar su explicación.

Según el médico, muchas personas presentan “los brazos llenos de unas bolitas rojas o del color de la piel” que incluso pueden generar picazón y persistir a pesar de exfoliaciones constantes durante el baño.

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Primer plano del brazo de una persona con queratosis pilaris, mostrando pequeñas protuberancias rojas y textura áspera; una mano toca el área.
La recomendación casera de Oswaldo Restrepo apunta a suavizar la piel con aceite y azúcar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El especialista aclaró que esta condición no está relacionada con suciedad ni con una alergia poco común, por eso, aprovechó para aclarar la verdadera causa y cómo solucionarla.

¿Qué son realmente los granitos rojos en los brazos?

De acuerdo con Restrepo, el nombre médico de esta alteración es queratosis pilaris, una condición cutánea benigna que ocurre cuando la queratina, una proteína natural que protege la piel, se acumula en exceso dentro de los folículos pilosos.

“Tu piel produce una proteína natural que se llama queratina, que es como el escudo que te protege del exterior. Las personas que tienen estas bolitas producen demasiada queratina y, en lugar de eliminarse naturalmente, esta se acumula y forma un tapón duro dentro de cada poro”, explicó.

El médico detalló que, debido a esta obstrucción, la piel alrededor del folículo se inflama y adquiere un tono rojizo característico: “Cuando pasas la mano, lo que tocas no es un grano ni grasa. Es un tapón de proteína endurecida. Como el poro está tapado, la piel alrededor se inflama y se pone roja”, indicó.

Dibujo artístico de un brazo con la piel afectada por Queratosis pilaris, mostrando múltiples pequeñas protuberancias rojizas sobre un fondo blanco.
Un médico explica por qué aparecen bolitas rojas en los brazos y cómo cuidarlas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Asimismo, señaló que la falta de humectación y ciertos desajustes en el procesamiento de nutrientes pueden favorecer la aparición de esta condición.

Los errores que podrían empeorar el problema

Durante el video, Restrepo advirtió sobre algunas prácticas comunes que, lejos de mejorar la apariencia de la piel, pueden agravar la queratosis pilaris y uno de los errores más frecuentes es frotar agresivamente la zona con esponjas ásperas, estropajos o incluso con las uñas.

Pensamos que si tallamos duro vamos a arrancar esas bolitas. Lo único que logramos es romper la piel, irritarla y hacer que se pongan el doble de rojas y dolorosas”, aseguró.

También desaconsejó exprimir las lesiones como si se tratara de espinillas, debido al riesgo de provocar infecciones, manchas oscuras o cicatrices permanentes.

“Tampoco uses jabones con mucho perfume o azufre que prometen secar la piel. Lo único que hacen es deshidratar el brazo y multiplicar las bolitas”, añadió.

El estado de los labios refleja posibles problemas nutricionales internos, según especialistas - crédito captura de pantalla
La mezcla casera que recomienda Oswaldo Restrepo para suavizar la piel de los brazos - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo RSC/YouTube

La receta casera que recomendó el médico

Como alternativa para mejorar la textura de la piel, Oswaldo Restrepo compartió un protocolo basado en exfoliación suave e hidratación constante.

La preparación sugerida incluye dos cucharadas de aceite de coco —o aceite de oliva extra virgen— mezcladas con una cucharada de azúcar blanca o morena.

Según explicó, esta mezcla debe aplicarse durante el baño sobre la piel húmeda, realizando movimientos circulares suaves durante aproximadamente un minuto por brazo.

“Haz esto únicamente dos veces por semana, no más, porque la piel necesita descansar”, precisó.

Además, recomendó aplicar diariamente aceite de coco puro después de la ducha para mantener la hidratación y evitar que la queratina vuelva a endurecerse dentro de los poros.

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