Mujer fue multada en Bogotá por dejar a su perro dentro de un vehículo: qué dice la Ley 1774 frente al maltrato animal

Una mujer fue sancionada en Bogotá por dejar a su perro encerrado en un carro durante varias horas, según testigos - crédito @ColombiaOscura_/X

La noche del 24 de julio, en el barrio Santa Rosita, de la localidad de Engativá, en Bogotá, una mujer fue sancionada por dejar a su perro dentro de un carro cerrado durante varias horas, según reportaron testigos.

El incidente, ampliamente difundido en redes sociales, muestra a un agente de la Policía imponiendo un comparendo a la conductora, mientras vecinos y transeúntes le reprochan su conducta.

Aunque no se precisó el tiempo exacto que el animal permaneció encerrado, los testigos insisten en que fue un lapso prolongado.

Una conductora recibió una multa tras dejar a su mascota dentro de un vehículo durante varias horas en Santa Rosita, Engativá - crédito @ColombiaOscura_/X

La indignación en la comunidad se hizo evidente en el momento en que la propietaria regresó al vehículo, enfrentando el rechazo de quienes presenciaron la escena.

La intervención policial se amparó en la legislación vigente, que otorga a las autoridades la facultad de actuar ante posibles casos de maltrato animal.

La Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres sintientes y establece un régimen sancionatorio para quienes incurran en actos de crueldad. “Los animales son seres que sienten, no son cosas y recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos”, así lo declara la Ley.

Autoridades actuaron tras denuncias ciudadanas sobre un perro encerrado en un automóvil, aplicando la Ley 1774 que protege a los animales y establece sanciones económicas por actos de crueldad - crédito @ColombiaOscura_/X

El artículo 339A del Código Penal, introducido por esta ley, dispone que “los actos dañinos y de crueldad que no causen la muerte o lesiones graves a los animales” pueden ser castigados con multas de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smmlv).

Para el año 2025, esto equivale a sanciones económicas que oscilan entre $7.117.500 y $71.175.000, según el criterio de las autoridades encargadas del procedimiento.

En situaciones más graves, cuando el maltrato deriva en la muerte o lesiones físicas serias, la ley contempla penas de prisión de 12 a 36 meses, inhabilidades especiales de 1 a 3 años para ejercer profesiones u oficios relacionados con animales, y multas que pueden llegar hasta 60 Smmlv. Además, la normativa prevé el decomiso del animal y la obligación de cubrir los gastos derivados de su protección.

La Ley 1774 de 2016 en Colombia reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones por maltrato - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La legislación colombiana establece agravantes que pueden aumentar las penas de prisión hasta en tres cuartas partes si el maltrato se comete con sevicia, en vía pública, con la participación o presencia de menores de edad, mediante actos sexuales con animales o si el responsable es un servidor público.

Estas disposiciones buscan erradicar el cautiverio, el abandono y cualquier forma de abuso, violencia o trato cruel hacia los animales, reforzando la obligación colectiva de proteger su vida, salud e integridad física.

La Ley 1774 no solo sanciona el maltrato, sino que establece principios rectores para el trato hacia los animales. Entre ellos, la protección basada en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética y la justicia.

Las multas por maltrato animal en Colombia pueden oscilar entre $7.117.500 y $71.175.000, según la gravedad del caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El responsable de un animal debe garantizar, como mínimo, que este no sufra hambre ni sed, que no padezca malestar físico o dolor injustificado, que no se le provoquen enfermedades por negligencia, que no sea sometido a miedo o estrés y que pueda manifestar su comportamiento natural.

El texto legal enfatiza que el Estado, la sociedad y cada uno de sus miembros tienen el deber de actuar diligentemente ante cualquier posible vulneración a los derechos de los animales.

En el caso de Santa Rosita, la actuación de la Policía concluyó con la imposición de un comparendo a la conductora. No se ha confirmado si el animal fue decomisado ni si el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal asumió el caso, aunque esta entidad es la encargada de verificar la situación y tomar medidas de protección cuando se reportan casos de maltrato.

La denuncia ciudadana es clave para activar la protección animal y puede realizarse a través de la Línea 123 o el Escuadrón Anticrueldad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La denuncia ciudadana es un pilar fundamental en la aplicación de la ley. Cualquier persona que presencie un posible caso de abuso puede reportarlo a través de la Línea 123 o contactar al Escuadrón Anticrueldad del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

Este equipo realiza la verificación correspondiente y, si se confirma el maltrato, procede a la aprehensión y traslado del animal a la sede del Instituto. También existe la opción de registrar la denuncia en la página web oficial del Instituto.