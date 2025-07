Federico Gutiérrez reaccionó a condena contra hombre que lo amenazó de muerte: “Acá la justicia actuó de manera clara”

El alcalde Federico Gutiérrez pidió a la ciudadanía no generar más odio a través de redes sociales - crédito Colprensa

Un juzgado de conocimiento de Bogotá condenó a seis años de prisión a un hombre identificado como Andrés José Piñarate Galindo por amenazar de muerte al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la sentencia condenatoria se relaciona con un mensaje enviado por el procesado el 10 de agosto de 2022 al mandatario local cuando ejercía como candidato presidencial.

El ente acusador indicó que con el mensaje que recibió el mandatario local en una de sus redes sociales, Piñarate Galindo tenía la intención de infundir temor y dejar en evidencia el propósito de atentar contra su integridad y su vida.

El alcalde de Medellín se pronunció sobre la sentencia condenatoria a través de su cuenta de X, resaltando la efectividad de la justicia en su caso e instando a la ciudadanía a evitar contribuir a la generación del odio desde lo digital.

“Hago un llamado al uso responsable de las redes sociales. A no generar más odio y violencia. Hay quienes creen que pueden amenazar por redes sociales y que no pasa nada. Acá la justicia actuó de manera clara”, expresó.

El alcalde Federico Gutiérrez celebró condena contra hombre que lo amenazó de muerte - crédito @FicoGutierrez/X

La condena contra el hombre que amenazó a Federico Gutiérrez

La sentencia condenatoria proferida por el juzgado de conocimiento de Bogotá en contra de Piñarate Galindo responde a los hallazgos de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Bogotá y el Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

El ente acusador logró identificar a como el responsable del mensaje amenazante al hombre en cuestión, que escribió: “Das asco pichurria, meterte una indumil es poco mejor unas 15, dejarle la cabeza llena de metralla”.

De acuerdo con la Fiscalía, citada por la revista Semana, “las amenazas se dieron en razón de la calidad de líder político y no por motivo diferente; que las cuentas de aquel están asociadas al mismo número de teléfono, tienen un dominio colombiano y otro español”.

Andés José Piñarete Galindo, el colombiano que amenazó desde España a Federico Gutiérrez el 10 de agosto de 2022, deberá pagar seis meses de prisión, en caso de que se mantenga la sentencia proferida en primera instancia - crédito redes sociales

En consecuencia, deberá estar privado de la libertad por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. El fallo ordena la captura de Piñarate Galindo una vez la sentencia quede en firme y niega tanto la suspensión condicional de la ejecución de la pena como la posibilidad de prisión domiciliaria. Además, impone una multa equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes y le prohíbe ejercer derechos y funciones públicas durante el tiempo que dure la condena.

La decisión del juzgado es de primera instancia y admite los recursos legales correspondientes, por lo que la defensa del procesado o cualquiera de las partes intervinientes podría apelar el fallo para que sea discutido en segunda instancia.

Clima político inseguro en Colombia: atentados

El llamado de Gutiérrez surge en un ambiente político-electoral complejo para Colombia, que se exacerbó luego de que el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fuera víctima de un atentado en Bogotá. El congresista de la oposición permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe de Bogotá y su pronóstico neurológico es reservado.

Miguel Uribe fue víctima de un atentado por el cual permanece hospitalizado en una UCI - crédito Luisa González/Reuters

Aunado a ello, las autoridades investigan otro presunto atentado que criminales intentaron perpetrar en contra del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Presuntamente, un sujeto identificado como alias Mono habría buscado a un sicario menor de edad para ejecutar el crimen, pero no se logró.

“Se me cayó el sicario de Bogotá, el que mandé a matar al alcalde de Bogotá. Se me cayó en Bosa, tiene 13 años, para que me ayude a sacarlo”, aseveró el criminal en una grabación revelada por Noticias RCN.