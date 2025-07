Claudia López se salió de casillas en plena entrevista por preguntas sobre Gustavo Petro y Álvaro Uribe: “No voy a caer en su juego”

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López se desligó del uribismo y del petrismo de cara a las elecciones de 2026- crédito Colprensa - EFE

Claudia López continúa haciendo campaña para llegar a la Presidencia de la República en 2026. En varias entrevistas ha insistido en que su propuesta representa una alternativa real para el país. Su propósito es representar una independencia política de cara a los comicios, por lo que ratificó su postura de no apoyar ni a Gustavo Petro y Álvaro Uribe.

“No estaré con Petro ni con Uribe”, declaró de manera tajante durante su gira por la región Caribe, donde busca establecer un diálogo directo con los ciudadanos y presentar soluciones a problemas que, según su diagnóstico, la política centralista ha ignorado.

En su conversación con Blu Radio, la precandidata subrayó que su posición de independencia no es nueva ni oportunista: “Mintiendo que no me alearía ni con Petro ni con Uribe. Eso fue lo que dije. Por fortuna está grabado y esa sigue siendo mi posición. Es mi posición de toda la vida”.

La controversia se desató cuando Jennifer Montoya, periodista del medio citado, abordó a Claudia López sobre su postura respecto a posibles alianzas políticas. López había declarado previamente que no se uniría ni al petrismo ni al uribismo en la campaña, una posición que Montoya buscaba confirmar. Aunque la periodista insistió en que ambas compartían la misma perspectiva, la reacción de López fue inmediata y vehemente.

La precandidata a la presidencia aseguró que no busca acercamientos con el jefe de Estado ni con el líder del Centro Democrático - crédito Colprensa

Mientras se reproducían dos videos con declaraciones anteriores de la precandidata, López interrumpió para exigir: “Ponga el video completo. ¿Por qué son tan manipuladores? No me falten el respeto y pongan los videos completos. Es una falta de respeto. No voy a caer en su juego y en su manipulación”.

Y agregó: “Esa puede ser una agenda de Blu y ustedes están en su derecho de ser antipetristas y uribistas, pero esa no es mi opción”.

Claudia López afirmó que avanzará con una política de mano dura en temas de seguridad, en caso de llegar a la Presidencia - crédito Colprensa

La respuesta de Montoya fue de desconcierto. Solo pudo preguntar a López por el motivo de su enojo, reiterando que no existía contradicción entre ambas. Sin embargo, la tensión no disminuyó. López, lejos de calmarse, dirigió sus críticas directamente a la emisora, sugiriendo que existía una línea editorial contraria a sus posiciones políticas. Esta acusación, realizada en vivo, intensificó el ambiente en el estudio y dejó a la audiencia ante un intercambio poco habitual en entrevistas políticas.

La periodista Ana Cristina Restrepo intervino para apaciguar los ánimos y orientar la entrevista hacia otros temas. Su intento permitió que el diálogo recuperara cierta normalidad y que la entrevista pudiera continuar sin más sobresaltos. Finalmente, la conversación concluyó de manera tranquila, aunque López aprovechó su despedida para reiterar su crítica sobre la supuesta “agenda” de la emisora, insistiendo en que, a su juicio, favorece al uribismo.

Reacción de Claudia López cuando le recuerdan su cercanía con el petrismo

Así fue el tenso momento que protagonizó Claudia López al ser preguntada por Petro - crédito @soygabymoreno0/Tik Tok

Durante una entrevista en Tropicana, la candidata presidencial Claudia López explicó los detalles de su campaña y el proceso de recolección de firmas. Sin embargo, el tono de la conversación cambió drásticamente cuando Gabriela Romero, periodista e imitadora de voces del medio, le planteó una pregunta directa: “Si usted pidió apoyar a Petro y al cambio que él proponía, ¿por qué deberíamos confiar en usted ahora?”.

La pregunta incomodó a López, que respondió de manera contundente: “Yo no pedí que votaran por Petro, yo no pedí que votaran por nadie. Di mi voto porque creía en el cambio”. Esta declaración demostró un intento de distanciarse del proyecto político del petrismo, a pesar de su apoyo previo.

La reacción de López llevó a que sus asesores intervinieran rápidamente para manejar la situación y evitar que el incidente afectara su imagen en vivo. Este episodio puso de manifiesto los retos que enfrenta la exalcaldesa en su intento por reposicionarse políticamente y desligarse de su asociación con el actual presidente.