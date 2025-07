Valeria Toro arremetió contra Karina García y Altafulla: “Será un momento humilde”

La presentadora recibió insultos por el mensaje que dejó en redes sociales criticando a Altafulla - crédito @valeriagiraldotoro @altafulla / Instagram

Valeria Toro, exparticipante de la edición del certamen de belleza Miss Universe Colombia 2023, apareció en redes sociales con un contundente mensaje que desató una ola de odio en los comentarios.

Toro usó su cuenta de X, para arremeter contra Karina García y Altafulla, pareja que se creó en la última edición de La casa de los famosos Colombia y que ha despertado varias reacciones desde que ambos se aventuraron a iniciar un romance.

Valeria generó polémica al asegurar que no está de acuerdo con la relación de la modelo paisa con el cantante costeño, dando a entender que ella se arrepentirá de estar con él.

“Fúnenme si quieren, pero Altafulla es y será un momento humilde de Karina y SE VAN A ACORDAR DE MÍ - VALERIA GIRALDO TORO", escribió Toro en su cuenta de X, desatando las reacciones de los internautas.

Las palabras de exreina fueron cuestionadas en redes sociales - crédito @valeriagiraldot/ X

“Mk, ¿pero quién te pregunto? ¿Qué necesidad? Enfócate en tu bella relación, gracias”, “Tu eres el momento más humilde de Westcol”, “A ella le gusta que la traten mal verdad? Dios miooooo sapaaa Hp”, “Esta no fue la que hizo hace poco un tiktok con la canción de Altafulla? Pero suelta un poco a la parejita se nota que te quieres colgar de la relevancia de ellos”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios de X.

La mayoría de comentarios cuestionan a Valeria por querer opinar sobre la relación de Karina y Altafulla, incluso algunos esperan que la pareja se pronuncie en redes sociales.

Por ahora Karina y Altafulla no se han pronunciado sobre el comentario de Valeria, pues en el caso del cantante Barranquillero se encuentra en la promoción de nueva música, mientras que la paisa está relanzando una marca de ropa.

Los usuarios de X cuestionaron las palabras de Valeria Toro - crédito @valeriagiraldot / X

Karina García quedó en shock tras la inesperada propuesta de matrimonio de Altafulla en vivo

La pareja, que surgió en La casa de los famosos Colombia, protagonizaron un momento viral durante una transmisión en vivo cuando el cantante expresó públicamente su deseo de pedirle matrimonio a la modelo paisa. “¿Entonces sí le pido matrimonio?”, preguntó Altafulla en medio del diálogo, a lo que Karina respondió sorprendida: “¿qué?, anda, ¿qué te pasa?”.

En la conversación, Karina confesó que Altafulla aún no le había pedido formalmente ser su pareja, situación que le causaba molestias y decepción. “Yo no quiero eso”, afirmó, señalando que para ella el momento había perdido la gracia por la demora. Además, la modelo dejó claro sus expectativas sobre una futura propuesta: “Si no me vas a dar un anillo mejor que este, no me des nada… Mentiras, mi amor, es molestando”.

La inesperada propuesta de Altafulla dejó a la modelo impactada - crédito @realityyshowvip / TikTok

Altafulla explicó que su tardanza no se debía a falta de interés, sino a que pensaba en planes mayores para su relación. El ganador de La casa de los famosos Colombia sorprendió al sugerir que su intención no era solo formalizar un noviazgo, sino pedirle matrimonio. Al escuchar esto, Karina simuló desmayarse, provocando risas y comentarios entre los seguidores.

A pesar del entusiasmo del público, la propuesta de matrimonio aún no se ha realizado de forma oficial. Sin embargo, la pareja ha mostrado que su relación va más allá de lo mediático y de la creación de contenido, señalando también planes familiares. Altafulla incluso había expresado en una transmisión anterior su deseo de tener un hijo con Karina, hecho que también la desconcertó.

La dinámica y sentido del humor entre ambos continúan generando expectativa y opiniones en redes sociales. En una reciente conversación, Karina manifestó su deseo de conocer París y le reclamó en broma a Altafulla por ahorrar millas para el viaje: “¡Ay amor, cuáles millas, deja de ser tacaño!”.

La pareja sigue sumando momentos virales en redes sociales - crédito @buendiacolombia/Instagram

Las interacciones de la pareja, marcadas por las bromas y complicidad, siguen sumando momentos virales y mantienen atentos a los seguidores sobre los próximos pasos en la relación.