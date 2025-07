Presunto abuso sexual en colegio de Bogotá: seis estudiantes habrían atacado a niña de 8 años en pleno descanso

Menor de edad habría sido abusada en un colegio de Bogotá - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Un nuevo caso de violencia sexual contra menores de edad, se presentó en las instalaciones de un colegio en el sur de Bogotá.

Según pudo conocer Citytv, una menor de 8 años de edad presuntamente fue abusada en medio de su jornada escolar en las instalaciones de un colegio en la localidad de Kennedy, por varios estudiantes.

La encargada de dar el testimonio de la menor fue la persona responsable de recoger a la pequeña a la salida del colegio, que contó con el permiso de la madre de la niña para poder exponer a la opinión pública los hechos.

El desafortunado episodio se habría presentado en la hora del descanso del martes 22 de julio de 2025 y ese mismo día la menor confesó las agresiones de la que fue víctima.

“Yo la recojo, cuando ya veníamos caminando, yo siento algo extraño en ella y yo le pregunto ¿qué pasa? ¿qué tiene?, y entonces me tiene más confianza y me dijo que la habían tocado, que la habían lastimado mucho, mucho dolor en sus senos y en sus partes íntimas”, fue la primera aparte del relato de la mujer al sistema informativo.

Asevero que en el testimonio la niña le dijo que su agresor fue un menor más grande que ella, que no obstante con violentarla tuvo que llamar a otros adolescentes para participar en el hecho y registrarlo en sus teléfonos celulares.

“El principal fue un muchacho grande, ella me dice que es grande, me manifestó, y creo que es de bachillerato porque no hay niños tan grandes en primaria (...) me dice que después de todo lo que le hicieron le intentaron dar una bebida con un polvo y ella no lo tomó, después de que ese muchacho le hizo esas aberraciones llaman a cinco niños más, o sea, en total son 6, uno de ellos le tomó fotos en sus partes íntimas”.

Luego de tener conciencia de lo ocurrido, la encargada trasladó a la menor a un centro médico donde activaron el código blanco (protocolo de atención integral a víctimas de violencia sexual, especialmente enfocado en el ámbito de la salud).

Secretaría de Educación

La entidad emitió un comunicado oficial en el que se explica cuál fue el procedimiento a seguir, tan pronto se tuvo conocimiento del lamentable suceso:

“En relación con el caso registrado en un colegio de la localidad de Kennedy, la Secretaria aseguró la activación completa de la ruta desde el momento en que se recibió el reporte de nuestro sistema de alertas, lo que implico generar el reporte el Icbf y solicitar a la Fiscalía la apertura de la noticia criminal para la investigación de los hechos”.

Finalmente, expresaron el acompañamiento a la víctima y su familia durante todo el proceso y de manera psicológica.

Padres de familia tiene previsto realizar plantones a las afueras del plantel académico como una forma de rechazo, en medio de temor de que sus hijos puedan ser blancos de este tipo de violencias por parte de sus compañeros, en el que se supone, debería ser un lugar seguro.

Por el momento se desconoce la identidad de los implicados, y si ya se adelantan procesos judiciales en su contra para que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias y se proteja la seguridad e integridad física de los demás estudiantes.

Este caso se suma a las reiteradas denuncias que se han presentado en los últimos meses en las que menores de 14 años han sido vulnerados en jardines y colegios de la ciudad por lo que el Instituto de Bienestar Familiar (Icbf) se ha visto obligado a reaccionar y tomar medidas de contingencia al respecto y con el personal que es vinculado a estos espacios.