Así respondió el exministro Luis Carlos Reyes a acusaciones de Petro de ser “cómplice del genocidio en Gaza”: “Genera riesgos muy puntuales contra mí y contra los míos”

El exministro de Comercio calificó de infundadas y peligrosas las acusaciones presidenciales, advirtiendo sobre el impacto en su seguridad y la de su familia tras ser vinculado públicamente con crímenes en Gaza - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro acusó a su exministro Luis Carlos Reyes de ser “cómplice de genocidio” por la continuación de las exportaciones de carbón desde Colombia hacia Israel en medio del conflicto en Gaza.

Pero el exministro del Gobierno Petro le respondió de inmediato: “(...) El presidente de la República está señalando a un ciudadano privado como cómplice del genocidio que está ocurriendo en Gaza y eso genera riesgos muy puntuales contra mí y contra los míos”, afirmó Reyes en entrevista con Caracol Radio.

La polémica se desató luego de que el mandatario advirtiera que modificaría unilateralmente el contrato de concesión minera para la exportación de carbón a Israel, responsabilizando a su exministro por la continuidad de estos envíos.

El trasfondo de este enfrentamiento se remonta a la firma de un decreto presidencial que regula la exportación de carbón colombiano a Israel.

Según relató Reyes al medio mencionado, el presidente Petro no solo estaba al tanto del contenido del decreto, sino que fue él mismo quien insistió en la inclusión de la cláusula que ahora critica.

El debate sobre la responsabilidad en la firma del decreto que permitió exportaciones a Israel expone tensiones internas, posibles aspiraciones políticas y discrepancias en la administración de Gustavo Petro- crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

“El presidente lee todo lo que firma; segundo, fue él mismo quien insistió en esas palabras, en ese lenguaje, en esa cláusula que hoy en día él mismo critica”, explicó el exministro, quien además aseguró que tanto él como otros funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo advirtieron reiteradamente sobre las consecuencias de esa redacción.

La controversia se intensificó cuando Petro sugirió que sus funcionarios habían sido “infiltrados por el Mossad”, la agencia de inteligencia israelí, y que la inclusión de la cláusula en cuestión respondía a una supuesta maniobra para debilitar el decreto.

Reyes rechazó tajantemente esta teoría, señalando que el presidente estaba plenamente informado y que la decisión de establecer la fecha de expedición del decreto como límite para la firma de nuevos contratos fue tomada tras un debate jurídico y político.

“Nosotros le explicamos a él que el permitir que las medidas de prohibición de exportación empezaran a partir del momento de expedición del decreto, no a través de la fecha predeterminada que se había manejado en el decreto cuando salió para comentarios, iba a permitir que las compañías firmaran nuevos contratos que iban a garantizar la continuidad de la exportación del carbón hacia Israel”, detalló Reyes a Caracol Radio.

El exministro también abordó las recientes declaraciones de la empresa Cerrejón, una de las principales exportadoras de carbón en Colombia, que ha sido igualmente señalada por el presidente como “cómplice del genocidio del pueblo palestino”.

Según la compañía, el último envío de carbón a Israel se realizó el 3 de agosto de 2024, mientras que el decreto fue publicado el 14 de agosto y entró en vigencia el 20 de agosto.

Reyes manifestó que, aunque no ha podido verificar personalmente esta información, considera que debe presumirse la buena fe de la empresa y que corresponde a las autoridades investigar cualquier posible irregularidad.

“Obviamente es algo que tocaría investigar, desde luego ellos están en la obligación legal de cumplir con esas medidas que se adaptaron al derecho”, puntualizó el exministro.

La acusación de Petro contra Reyes no solo ha generado un debate sobre la responsabilidad política en la toma de decisiones, sino que también ha puesto en evidencia las tensiones internas dentro del gobierno y el movimiento político que lo respalda.

El exministro, quien fue una figura clave en la administración y mano derecha del presidente desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), expresó su sorpresa y preocupación por la magnitud de las palabras del mandatario.

El enfrentamiento público entre el presidente y su exministro revela tensiones internas y plantea interrogantes sobre la toma de decisiones en temas sensibles como las exportaciones y la relación con Israel - crédito Colprensa

“Creo que ya hemos visto como personas, precandidatos presidenciales que son señalados por el presidente con ese tipo de palabras, han después sufrido atentados contra su integridad física y por lo tanto a mí me parece que es preocupante. Yo sinceramente, de nuevo, estoy sorprendido”, confesó Reyes a Caracol Radio.

El trasfondo político de la ruptura entre Petro y Reyes parece estar vinculado a las aspiraciones presidenciales del exministro y a sus críticas al proceso de unificación de la izquierda en torno a la figura de Roy Barreras, exembajador de Colombia en el Reino Unido.

“Lamentablemente, creo que una serie de manifestaciones que yo he hecho hacia el interior del grupo de personas que votamos por este gobierno con respecto a mis intenciones como precandidato presidencial de continuar en la intención de buscar la presidencia por fuera del frente amplio que está impulsando el presidente, y que en este momento se parece estar encaminada hacia que tanto el pacto histórico como unitarios, como otras vertientes de izquierda y centro izquierda se unan detrás de la candidatura del ex embajador de Colombia en el Reino Unido, el señor Roy Barreras, yo me he manifestado en contra de participar en ese proceso por las mismas denuncias que he hecho acerca de los potenciales nexos entre el señor Roy Barreras y el contrabando”, explicó Reyes en la entrevista.

La gravedad de las acusaciones presidenciales ha sido calificada por Reyes como desproporcionada y carente de fundamento.

Es completamente desproporcionado y sobre todo a todas luces contrarias a la realidad de que yo he sido precisamente una voz desde dentro del gobierno y también desde afuera que ha constantemente manifestado que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio”, enfatizó el exministro, recordando que sus propias declaraciones en redes sociales sobre la situación en Gaza ya habían generado confrontaciones públicas con el entonces embajador de Israel en Colombia.

Las graves imputaciones de Gustavo Petro contra su exministro exponen desafíos en la gestión estatal y abren un debate sobre los límites de la responsabilidad individual en decisiones de alto impacto internacional - crédito Mincit

Esta postura, según Reyes, refuerza la falta de base de las acusaciones en su contra.

En cuanto al proceso de elaboración y firma del decreto, Reyes insistió en que el presidente Petro es un mandatario meticuloso que revisa cuidadosamente los documentos antes de firmarlos.

“La verdad en mi experiencia el presidente lee con mucho cuidado, se interesa en los detalles de las cosas que firma, con cierta frecuencia devuelve decretos incluso de temas relativamente menores”, relató el exministro, quien citó ejemplos de devoluciones de decretos relacionados con la reglamentación interna de entidades como el Instituto Nacional de Metrología. Para Reyes, resulta inverosímil la hipótesis de que el presidente haya firmado el decreto sin conocer su contenido o que haya sido víctima de una supuesta infiltración del Mossad.

“Yo no sé si el Mossad infiltró a los funcionarios del Ministerio de Comercio, yo no creo, pero el Mossad no lo hace firmar”, sentenció el exministro a Caracol Radio.

El proceso de revisión del decreto involucró a múltiples entidades del Estado, incluyendo la Secretaría Jurídica de la Presidencia, la Cancillería, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Industria y Comercio y, por supuesto, el Ministerio de Comercio.

Reyes explicó que el decreto pasó por todas las revisiones necesarias y que, en ocasiones, la demora en estos trámites llevó a que él mismo instara al presidente a firmar con celeridad para evitar que se siguieran firmando contratos de exportación durante el periodo de transición.

La disputa por la continuidad de los envíos de carbón colombiano a Israel en medio del conflicto en Gaza evidencia la complejidad de los procesos gubernamentales y la necesidad de mayor claridad en la política exterior - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Este decreto pasó por todas las revisiones, en algún momento estaba demorándose tanto la revisión desde la secretaría jurídica de palacio que yo insté al presidente a que firmara rápido, precisamente porque entre más tiempo va pasando entre el anuncio público que se va a tomar esta medida y la expedición del decreto, más existe esa posibilidad de que los contratos se sigan firmando”, relató el exministro, al medio mencionado.

Sobre la supuesta infiltración del Mossad, Reyes aclaró que se trató de una mención hipotética por parte del presidente, sin mayores detalles ni pruebas concretas.

En cuanto al destino del carbón colombiano exportado a Israel, el exministro señaló que su principal uso es la generación de energía, y que la medida de restricción buscaba llamar la atención internacional sobre la situación en Gaza.

“La importancia estratégica del carbón colombiano para Israel era el punto central y más allá de eso no se discutieron muchos detalles”, explicó Reyes a Caracol Radio.

El exministro concluyó su intervención reiterando la transparencia del proceso y la imposibilidad de que una decisión de tal magnitud pasara inadvertida por el presidente y el resto de las entidades involucradas. “Todos los decretos tienen un proceso de verificación muy delicado y por lo tanto es que yo creo que tiene que ser claro para cualquiera que conozca ese proceso que el presidente firma las cosas con conocimiento”, afirmó Reyes en la entrevista,