Hijo de la guerra: primogénito del ‘Mono Jojoy’ recordó cómo vivió la muerte del guerrillero en la selva

Suárez recordó cómo vivió el bombardeo en el que fue dado de baja el comandante del bloque oriental de las Farc-EP - crédito @Loshombressilloran/TikTok

Se estima que el conflicto armado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc-EP dejó más de 200.000 muertos entre soldados, pobladores y militantes del grupo armado.

Es por ello que se ha calificado el Acuerdo de Paz firmado en 2016 como un triunfo que permitió que miles de personas se alejaran del conflicto armado e intentaran llevar una vida alejada de la guerra.

Entre los desmovilizados estuvo Jorge Suárez, el hijo de Víctor Julio Suárez Rojas, más conocido por el alias de Jorge Briceño Suárez o Mono Jojoy, que fue comandante del bloque oriental de las Farc desde 1993 hasta su muerte en septiembre de 2010.

En diálogo con Juan Pablo Raba en el pódcast Los hombres si lloran, Suárez recordó los aspectos más relevantes de su vida, en la que se vio obligado a sumarse a la guerrilla para no ser asesinado por Carlos Castaño.

Suárez es el hijo del 'Mono Jojoy' - crédito Reuters

En primer lugar, Jorge Suárez explicó por qué se considera una víctima del conflicto interno del país, exponiendo como fue involucrado a la guerra en medio de amenazas.

“Hay mucho que contar en mi caso como firmante del acuerdo de paz, como un hijo de la guerra, pero un adulto de la paz. Mi padre es el ”Mono Jojoy", estuve en las Farc 17 años de mi vida. Nací en un campamento de las Farc en 1984, mi padre me entrega en adopción a una familia en Bogotá a los siete meses. A finales del 98 tuve muchas amenazas por parte de los grupos paramilitares, por Carlos Castaño“.

Suárez recordó que se unió al grupo guerrillero cuando tenía 15 años porque “no tenía otra opción”; sin embargo, antes de eso ya tenía claridad sobre la guerra y lo que hacían sus padres, puesto que tuvo que trasladarse en más de una ocasión por amenazas o acercamientos de las autoridades.

“Siempre mi familia adoptiva fue clara en decirme quién era mi papá. Yo tengo recuerdos a los cinco de mi mamá visitándome en donde mi familia adoptiva. Era una familia que tenía bien claro que tenían al hijo del ”Mono Jojoy".

La muerte del ‘Mono Jojoy’

Jorge Suárez fue el invitado de Juan Pablo Raba en el último capítulo del pódcast - crédito Los hombres si lloran

Al hablar de la muerte de su padre, Suárez recordó que pasó 17 años en campamentos junto al “Mono Jojoy”, que días antes del bombardeo en el que fue abatido ya había comenzado a hablarle de paz.

“El día que asesinan a Jaime Garzón me voy para las Farc. Estamos hablando de agosto de 1999. 17 años en la selva, nunca vine a Bogotá, a ninguna ciudad. Empiezo a hablar con mi papá en 2010, dos días antes del bombardeo. Él me decía que le tenía que leer a las dos de la mañana. Le leía las revistas y me dijo: «Yo creo que la única salida a esto es un acuerdo de paz», pero en ese momento era algo muy efímero, había un tema complejo de guerra".

Sobre el 22 de septiembre de 2010, fecha de la muerte del “Mono Jojoy”, recordó que fue una de las pocas noches en las que no quiso leerle a su padre, siendo el estruendo de las bombas lo que lo despertó en la madrugada.

“Había al menos 1.000 guerrilleros, no en el mismo campamento, sino en las zonas aledañas. Como a la 1:50 a. m. me levantan para que le leyera y no me levante. Cuando me levante fue porque mi pareja me lanzó a la trinchera”.

Suárez recordó cómo vivió la muerte de su padre - crédito Prensa Rural / Los hombre si lloran

Del bombardeo, Suárez recordó que de inmediato sintió algo en su interior que le indicaba que su padre ya no estaba con vida.

“Solo se escuchaban bombas, fueron toneladas de bombas que caían donde mi padre, a 200 metros, que por ser terreno inclinado uno sentía que caían lejos. Yo en medio de la oscuridad pensé: «A mi papá lo mataron»“.

Además, también habló de los días posteriores al operativo efectivo del ejército, en el que aeronaves pasaban cerca a los campamentos para celebrar la muerte del “Mono Jojoy” y pedirle a los demás guerrilleros que se desmovilizaran.

“Ese momento fue muy doloroso porque no podía hacer nada. Independientemente de lo que sea era mi padre. Quedé como bloqueado, toda la gente gritando, estaba oscuro y solo se veían las luces de las balas. No hubo un momento para un duelo, eso pasa ahí y a los dos días pasan los helicópteros con la canción «Otra Navidad y yo tan lejos», decían que ya habían matado al “Mono Jojoy”, que se desmovilizaran“.

@Loshombressilloran/TikTok