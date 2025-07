Carolina Soto preocupó a sus seguidores tras salir de corriendo de Caracol Televisión tras emergencia con su hijo

Carolina Soto abandonó Caracol TV para llevar a su hijo a urgencias por dolor abdominal -crédito @caritosotooficial/Instagram

Carolina Soto, presentadora de Día a día de Caracol Televisión, compartió con sus seguidores la ansiedad que experimentó el 21 de julio, cuando un episodio inesperado de dolor abdominal en su hijo mayor, Valentino, la obligó a abandonar su trabajo y dirigirse directamente a un centro médico.

La presentadora relató en sus redes sociales que, tras notar el malestar de Valentino, no dudó en priorizar su bienestar y trasladarlo a urgencias, acompañada también por su hija menor Violeta.

“No estaba pronosticado, salí del canal directo a urgencias. Valentino, maluco con un dolor abdominal. Y Violeta va de acompañante... les contaré”, escribió en una historia de Instagram, acompañando el mensaje con una imagen de ambos niños en la sala de espera.

En un video posterior, la caleña explicó con detalle el desarrollo de los hechos y la intensidad de su preocupación: “Gracias a Dios, todo está bien. Imagínate que salí del canal y Valentino estaba con un dolor en la barriga horrible, pero horrible. Se estaba retorciendo, y como yo normalmente no lo veo así, me asusté. Uno le pregunta qué tan mal está para llevarlo a la clínica y siempre dice que no, pero hoy me dijo que sí, entonces dije: ‘La cosa sí está grave’”.

La comunicadora también abordó la crítica que a menudo reciben los padres que optan por acudir a urgencias ante síntomas que podrían parecer menores. “Soy malísima para intentar primero que se mejoren en casa, soy malísima, y siempre me voy para la clínica”, admitió.

La angustia que describió se intensificó por el temor a diagnósticos más serios, como una apendicitis o una infección urinaria, ambos descartados tras la valoración médica. “Me da una angustia tan horrible, que termino en urgencias. Gracias a Dios no tenía nada, seguramente, era una indigestión, pero me daba miedo que fuera una apendicitis. Ya lo descartaron, también que fuera una infección urinaria”, detalló en sus historias.

La experiencia, narrada en tiempo real a través de las redes sociales, permitió a Carolina Soto conectar con sus seguidores desde la honestidad y la preocupación genuina.

La presentadora, conocida por compartir aspectos de su vida personal en entrevistas y espacios públicos, eligió esta vez abrirse sobre un episodio que la hizo sentir especialmente vulnerable. La cercanía que mantiene con su audiencia se reflejó en la forma en que documentó el proceso, desde la salida inesperada del canal hasta la espera en urgencias y el alivio final tras recibir el diagnóstico.

El episodio concluyó con la confirmación de que Valentino se encontraba sano y que el malestar obedecía a una indigestión. No obstante, la presentadora insistió en que, ante la duda, siempre preferirá la evaluación médica profesional para sus hijos.

La decisión de priorizar la salud de los niños por encima de cualquier otra responsabilidad quedó plasmada en sus palabras y en la reacción inmediata que compartió con miles de seguidores.

“Me podrán decir sobreactuada, ¡lo que sea! Pero siempre corro a urgencias, no me da para esperar y solucionar en casa”, escribió Carolina Soto en una de sus publicaciones recientes, defendiendo su decisión de buscar atención médica inmediata para sus hijos ante cualquier síntoma preocupante.

Qué hacer ante el dolor abdominal en niños: recomendaciones para actuar y cuándo acudir al médico

El dolor abdominal en niños es un motivo frecuente de consulta y suele deberse a causas benignas como indigestión, gases o estreñimiento. Sin embargo, la vigilancia de los síntomas es fundamental.

Los especialistas recomiendan ofrecer al niño reposo en un lugar cómodo y mantenerlo hidratado con pequeños sorbos de agua o caldos claros. Durante las primeras horas, es preferible evitar alimentos sólidos y, poco a poco, incorporar dieta blanda si el niño muestra mejoría.

No se debe administrar medicamentos sin la indicación de un profesional, ya que pueden enmascarar síntomas importantes. De acuerdo con MedlinePlus, es importante observar si el dolor va acompañado de fiebre, vómitos persistentes, diarrea con sangre, hinchazón abdominal o signos de deshidratación, como boca seca o ausencia de orina; en esos casos, es necesario acudir a urgencias.

Ante síntomas que persisten más de 24 horas, dolor intenso, abdomen rígido o presencia de sangre en las heces o vómitos, los expertos insisten en buscar atención médica inmediata. Llevar un registro de los síntomas y su evolución puede facilitar el diagnóstico pediátrico. Nunca debe minimizarse el malestar infantil ni dejar de consultar con un profesional si el dolor preocupa.