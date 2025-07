Petro confirmó que el salario mínimo seguirá subiendo pese a que el Banco de la República no ayuda a la economía colombiana

Gustavo Petro, presidente de Colombia, destacó que, durante su Gobierno, ha subido el salario mínimo como no lo hizo ningún otro mandatario, y aseguró que continuará incrementándolo - crédito Presidencia

Durante la instalación de la Legislatura 2025-2026 del Congreso de la República, el 20 de julio, el presidente Gustavo Petro destacó las claves económicas que ha tenido en su mandato para sacar adelante a este sector del país. Esto, pese a las dudas que hay entre expertos e, incluso, agencias internacionales al respecto.

Por un lado, en la intervención que hizo, el mandatario reconoció que recibió un país con una inflación del 13,8%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), y con el 25% de crecimiento anual de los alimentos, que es peor aún, porque, de acuerdo con él, eso implica que se incrementa el hambre en Colombia, que niños y niñas antes de un año o antes de cinco, y por miles, mueren de hambre.

“Se le llama desnutrición y creo que es la principal estadística que un gobernante puede presentar. Pues bien, esa inflación la hemos bajado a 4,82. ¿Qué les puedo decir? Que hemos tenido un éxito y enorme”, precisó.

Citó al filósofo Aristóteles y explicó que la plabra “economía” es la producción de las cosas buenas para una vida buena. Ante ello, destacó que subió el salario mínimo como nadie (pasó de $1.000.000 en 2022 a $1.423.500 en 2025) y aún le queda un año y lo va a aprovechar.

“Populista, dirán. Por encima de la inflación del año presente, que es como los economistas miden el salario real a dar las cifras. ¿Creció el consumo en Colombia? dicen ahora. Pues claro, si subimos los salarios, si no dejamos explotar aún más al trabajador de lo que ya venía, si se estaba muriendo de hambre el peón de las haciendas que ya trataban como esclavo y, si se revelaba, terminaba en la fosa común que hoy no termina. Termina al lado de nosotros, marchando, manifestando, porque es parte del pueblo”, anotó.

Se quejó que, durante 20 años, ministros de Hacienda dijeron que en este escenario no era cierto que bajando el salario crecía el empleo. Según dijo, eso nunca se probó en ninguna parte en la práctica y que ningún premio Nobel de Economía lo afirmó, sino que afirmaron lo contrario.

Precios de la comida a la baja

Lamentó que subió el precio del diesel y bajó las tasas de intereses en contra de la posición de la Junta directiva del Banco de la República (9,25% actual), con lo que se obtuvo que los precios de la comida hayan bajado.

Resaltó que la tesis de John Maynard Keynes siguió siendo válida en Colombia: si sube la demanda agregada, se puede reactivar la economía.

“Lo dijo John Maynard Keynes y no le dijeron populista. Y no era socialista. Era liberal, capitalista, fundador del Banco Mundial. Para su información: si se eleva la demanda agregada, crece la economía. Colombia lo demostró. En estos tres años creció la demanda agregada y creció la economía”, insitió.

Indicó que “hoy el dato es 2,7%. Claro, aún insuficiente, pero va a crecer más y de qué manera porque nosotros dijimos en la campaña electoral que la posibilidad de crecer hoy no está en las rentas. ¿Qué es una renta? Una simple transferencia de riqueza de un bolsillo a otro, como el que hace el trabajador cuando paga su casa al banquero en la tasa de interés. Ahí no hay producción de riqueza”.

Crecimiento del agro colombiano

También se refirió a la actualidad del campo colombiano y destacó que se entregó una política pública agraria que está incompleta porque el Congreso negó varios proyectos y aún hay que discutir otros porque en la Corte se cayeron varios criterios que no entendió muy bien, pero que hay que discutir también reformas, porque el Gobierno nacional no puede entregarle baldíos al campesinado.

Anotó que, si los baldíos son para el campesinado, según las normas, no entiende por qué no puede comprar tierras, como compró Enrique Peñalosa los apartamentos para hacer los TransMilenios para envenenar a los niños con el diésel en Bogotá, y no para alimentar a toda población, porque no hay una función social en la tierra.

“Aún así, con las normas adversas, nos metimos a hacer una política agraria y de lo que hicimos tenemos resultados. Desde 2005 no tenía la agricultura un peso total en el Producto Interno Bruto como la que hoy tiene otra vez. El sector agrario empieza a ser predominante en muchas regiones y a nivel nacional en la producción de la riqueza en Colombia. Resultó que, hoy por hoy, en este mes, la agricultura en Colombia creció 7,1% real”, anotó.

Destacó que el agro siempre era la Cenicienta, ya que otros gobiernos y otros congresos reemplazaron el café por el petróleo.

Cifras récord del campo colombiano

“Pero aquí están las estadísticas. Alcanzamos cifras récord en exportaciones de productos agrarios por USD11.478.000.000 en 2024, 13,9% más que en 2023 y USD5.079.000.000 entre enero y abril del 2025, que es hoy también 40% más que lo que recibimos en el año 2022, 40% más de exportaciones agrarias. Por eso, el valor más alto registrado de estas exportaciones hoy. La última vez que lo encontramos fue en 1995. Sacamos del hoyo negro a la agricultura de Colombia y hay mucho aún por hacer”, puntualizó el presidente Petro.

Críticas al Banco de la República

Lamentó que sería mayor el crecimiento si el Banco de la República bajara la tasa real de interés, que no es lo mismo que la nominal. Criticó que, por arte de magia, la prensa nos muestra las dos cifras, algo que pasa como en las estadísticas de la salud.

Señaló que la industria manufacturera creció el último año al 3,7% en Colombia y crecería más si el Banco de la República bajara las tasas de interés.

“La tasa nominal decrece, sí, pero menos que lo que decrece el índice de inflación. Y eso significa que la tasa de interés real crece. Y voy a traer una fórmula que todos los ministros de Hacienda traían cuando yo era parlamentario y la repetían unos y otros y eran ciertas, un poco complicadas por el imaginario popular, pero ciertas: si la tasa real de interés crece más, o es mayor que la tasa real de crecimiento de la economía, la deuda es impagable. Lo verán ustedes cuando traigamos el presupuesto”, insistió el jefe de Estado.