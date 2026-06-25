Colombia

Políticos reaccionaron a fuertes terremotos en Venezuela, que dejaron graves afectaciones, heridos y muertos: “Imágenes aterradoras”

Alejandro Eder, María Fernanda Cabal y Luis Gilberto Murillo expresaron solidaridad con el vecino país tras los devastadores movimientos telúricos, destacando el impacto humano y la necesidad de apoyo internacional ante la magnitud de la catástrofe

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El gobierno de Venezuela desplegó a Protección Civil, bomberos y cuerpos de seguridad, y suspendió el servicio de gas en varios edificios por riesgo estructural - crédito @iamGermania/X

Dos fuertes terremotos estremecieron a Venezuela este miércoles 24 de junio, dejando al menos 164 fallecidos, más de 970 heridos y daños materiales significativos.

El primer sismo, de magnitud 7,2, ocurrió a las 18:04 en la zona de la costa central, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Su epicentro se localizó cerca de San Felipe, en el estado de Yaracuy, aproximadamente a 280 kilómetros al oeste de Caracas.

Tan solo 39 segundos después, otro movimiento telúrico, aún más intenso, sacudió la región con una magnitud de 7,5. El epicentro de este segundo temblor se situó en las cercanías del municipio de Yumare, al norte del primer evento.

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Las imágenes difundidas muestran edificios colapsados y residentes colaborando en tareas de auxilio. El impacto de los fenómenos se percibió en ciudades vecinas y la magnitud de los daños ha generado preocupación en la comunidad internacional.

Alejandro Eder, María Fernanda Cabal y Luis Gilberto Murillo se pronunciaron tras sismos en Venezuela - crédito @alejoeder/X - @MariaFdaCabal/X - @LuisGMurillo/X - @patriciajaniot/X - @VickyDavilaH/X
Alejandro Eder, María Fernanda Cabal y Luis Gilberto Murillo se pronunciaron tras sismos en Venezuela - crédito @alejoeder/X - @MariaFdaCabal/X - @LuisGMurillo/X - @patriciajaniot/X - @VickyDavilaH/X

De acuerdo con información compartida por la exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, el recuento preliminar asciende a 164 personas fallecidas y miles de desaparecidos, un saldo que retrata la magnitud de la emergencia.

La dirigente expresó su pesar con un mensaje directo: “Nos duele profundamente lo que está pasando en Venezuela con los dos terremotos ocurridos el día de ayer que dejan por ahora 164 personas fallecidas y miles de desaparecidos”.

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Cabal también transmitió un mensaje de aliento: “Dios los bendiga y dé fortaleza para salir de este difícil momento. Estamos con ustedes”.

María Fernanda Cabal lamentó tragedia en Venezuela por terremotos y envió mensaje de apoyo - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal lamentó tragedia en Venezuela por terremotos y envió mensaje de apoyo - crédito @MariaFdaCabal/X

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila se sumó a los pronunciamientos de apoyo.

“Nuestro corazón con el pueblo de Venezuela tras terremoto de más de 7 grados en la escala Richter. Hay personas desaparecidas, fallecidas y heridas. Muchos edificios se vinieron a abajo. Las imágenes son aterradoras”, expresó Dávila, quien subrayó el impacto del sismo en el territorio colombiano: “En Colombia se sintió en algunas zonas”.

Vicky Dávila expresó solidaridad con Venezuela tras sismo y destacó el impacto en Colombia - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila expresó solidaridad con Venezuela tras sismo y destacó el impacto en Colombia - crédito @VickyDavilaH/X

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo manifestó: “Toda mi solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil momento”.

Carrillo recordó las capacidades operativas con las que cuenta Colombia para ofrecer ayuda internacional: “El @SNGRDColombia tiene uno de los equipos de búsqueda y rescate más destacados del continente. Avalado por la ONU por sus capacidades técnicas y su preparación para responder a desastres de gran magnitud”.

Carlos Carrillo expresó respaldo a Venezuela y destacó capacidad colombiana para asistencia en desastres - crédito @CarlosCarrilloA/X
Carlos Carrillo expresó respaldo a Venezuela y destacó capacidad colombiana para asistencia en desastres - crédito @CarlosCarrilloA/X

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, dirigió palabras de aliento a las familias afectadas: “Desde Cali abrazamos con el corazón a nuestros hermanos venezolanos en este momento tan doloroso. Lamentamos profundamente las pérdidas y el sufrimiento que ha dejado el terremoto, y expresamos nuestra más sincera solidaridad con las familias afectadas y con todo el pueblo de Venezuela”.

Eder insistió en la importancia de la unidad: “Sepan que no están solos. Les enviamos un mensaje de esperanza, fortaleza y unidad. Nuestros pensamientos están con ustedes”.

Alejandro Eder expresó apoyo desde Cali a familias venezolanas afectadas por el sismo - crédito @alejoeder/X
Alejandro Eder expresó apoyo desde Cali a familias venezolanas afectadas por el sismo - crédito @alejoeder/X

El expresidente Iván Duque también se pronunció sobre el impacto del terremoto en Caracas y otras regiones venezolanas: “Nuestra solidaridad y oraciones están con el pueblo venezolano ante el devastador terremoto que ha golpeado a Caracas y otras regiones del país”.

El exmandatario también destacó la resiliencia histórica de la sociedad venezolana: “Hoy acompañamos con afecto a nuestros hermanos venezolanos, un pueblo valiente, trabajador y resiliente que, a lo largo de su historia, ha sabido levantarse frente a las mayores adversidades”.

Duque agregó: “Al bravo pueblo de Venezuela le expresamos nuestra cercanía, apoyo y confianza en que, una vez más, encontrará la fortaleza para superar esta difícil prueba. Que Dios proteja a las familias afectadas y a quienes hoy trabajan incansablemente en las labores de rescate y asistencia”.

Iván Duque resaltó la resiliencia venezolana y ofreció apoyo tras el terremoto en Caracas - crédito @IvanDuque/X
Iván Duque resaltó la resiliencia venezolana y ofreció apoyo tras el terremoto en Caracas - crédito @IvanDuque/X

El excanciller y excandidato presidencial Luis Gilberto Murillo remarcó la dimensión humana de la tragedia y la cercanía entre ambos países: “Hoy acompañamos con solidaridad y profundo lamento al pueblo hermano de Venezuela ante el devastador terremoto que ha golpeado al país. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todas las comunidades afectadas”.

Luis Gilberto Murillo resaltó la hermandad colombo-venezolana y envió mensaje de aliento tras el terremoto - crédito @LuisGMurillo/X
Luis Gilberto Murillo resaltó la hermandad colombo-venezolana y envió mensaje de aliento tras el terremoto - crédito @LuisGMurillo/X

Murillo evocó los vínculos históricos: “Colombia y Venezuela están unidas por la historia, la cultura y profundos lazos de hermandad. Millones de venezolanos viven hoy en Colombia mientras sus seres queridos permanecen en Venezuela; por eso, este dolor también lo sentimos como propio”.

En su mensaje concluyó con una exhortación: “Fuerza y esperanza para nuestros hermanos venezolanos”.

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