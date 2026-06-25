Periodista colombiana en Venezuela relató la angustia que experimentó tras registrarse dos potentes terremotos: “Parece de guerra”

Miles de personas pasaron la noche fuera de sus viviendas por temor a réplicas, mientras equipos de rescate, apoyados por ayuda internacional, buscan sobrevivientes entre los escombros - crédito Europa Press /@GabyGabyGG/X

Venezuela enfrenta una grave crisis humanitaria tras dos terremotos de gran magnitud que sacudieron el país en horas de la tarde del 24 de junio de 2026. Las autoridades han reportado daños severos en infraestructuras y servicios básicos, así como el desplazamiento forzado de cientos de familias en Caracas y otras ciudades.

La población, alarmada por la intensidad y la sucesión de los sismos, que según las autoridades fueron de 7,1 y 7,5 de magnitud, se ha visto obligada a buscar refugio en espacios públicos ante el riesgo de derrumbes y la ausencia de alternativas seguras. El relato de una corresponsal en Caracas describe el impacto y la incertidumbre que atraviesan los habitantes tras estos eventos sísmicos.

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Varias personas reciben atención médica en un hospital de campaña tras los terremotos, en La Guaira, Venezuela. 24 de junio de 2026 - crédito Maxwell Briceño/Reuters

Las imágenes tras los dos terremotos en Venezuela muestran un país profundamente golpeado, según relató la corresponsal de Caracol Radio, Gabriela Rodríguez. Ella describió la escena como “de guerra”, una comparación que, afirmó, no teme utilizar aunque suene extrema.

Durante la madrugada, la comunicadora no pudo regresar a su vivienda en esa ciudad, debido a los daños severos que sufrió el edificio donde reside.

“Mi familia está bien, pero mi apartamento sí sufrió bastantes daños. De hecho, por eso tuve que estar en la calle, porque no podía regresar”. Además, contó al medio de comunicación que una pared colapsó, se rompieron tuberías y la estructura general del edificio quedó comprometida.

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Los dos terremotos se sintieron en rápida sucesión: primero, uno de magnitud 7.2 y después, otro de 7.5. “Me di cuenta de que era un terremoto hasta que me paro de la silla y realmente siento y empiezo a escuchar. Ahora creo que todos estamos entendiendo que fueron dos terremotos tan fuertes y pegados el uno del otro que se hicieron muy largos”, relató Rodríguez. Para ella, la duración y la cercanía entre ambos movimientos aumentaron el pánico y la gravedad de los daños.

Equipos de emergencia trabajan en el lugar de un edificio colapsado tras los terremotos que afectaron al país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026 - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

La población de Caracas y otras ciudades afectadas pasó la noche en plazas públicas y calles, usando colchonetas o lo poco que pudieron rescatar de sus viviendas.

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Rodríguez describió: “En esta zona en donde nos encontramos, con los edificios derrumbados, hay una especie de silencio extraño, hay mucha gente en las plazas que están ubicadas en este municipio durmiendo en colchonetas, en el piso, con lo que apenas pudieron sacar de sus apartamentos, de sus casas”.

Las autoridades confirmaron que los terremotos provocaron daños importantes en infraestructuras residenciales y servicios básicos, obligando a cientos de personas a abandonar sus hogares por temor a nuevos derrumbes y réplicas. La situación en la capital y otras ciudades afectadas es de alta incertidumbre, con muchos habitantes sin acceso a refugios seguros.

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El momento en que poderosos terremotos sacuden Venezuela portada - crédito captura de video

Rodríguez concluyó su testimonio así: “Es un escenario muy difícil de describir, es un escenario que parece de guerra por la magnitud de daño en las estructuras de los edificios, de soledad en ciertas zonas y de gente en las plazas durmiendo a falta de tener un techo para hacerlo”.

Abelardo de la Espriella envió un mensaje de apoyo a Venezuela tras devastadores terremotos

Las consecuencias de los dos terremotos de gran magnitud que sacudieron Venezuela el 24 de junio de 2026 generaron reacciones inmediatas en la región. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, fue uno de los primeros líderes en pronunciarse públicamente tras los sismos, que afectaron distintas zonas del país vecino.

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Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Ante la gravedad de lo ocurrido, Abelardo de la Espriella utilizó su cuenta oficial de X para enviar un mensaje directo al pueblo venezolano. “Toda mi solidaridad con el hermano pueblo venezolano tras el devastador terremoto”, afirmó el presidente electo, destacando el acompañamiento de Colombia en este momento crítico.

El mensaje de De la Espriella incluyó palabras de aliento para quienes sufrieron pérdidas o resultaron heridos. “Colombia los acompaña en esta hora difícil con afecto, respeto y esperanza. Mis oraciones están con las víctimas y sus familias. Dios proveerá”, manifestó, haciendo énfasis en la cercanía entre ambas naciones.