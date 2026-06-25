Precio del dólar se mantiene bajo: estas son las perspectivas sobre la duración del descenso, según análisis

La caída del dólar a $3.406,14 en Colombia abrió una ventana para hogares y empresas con pagos en moneda extranjera - crédito Nathalia Angarita/Reuters

La caída del dólar hasta $3.406,14 en Colombia, su nivel más bajo desde febrero de 2020, abrió una ventana para hogares y empresas con pagos en moneda extranjera, pero su duración dependerá de dos frentes que el mercado sigue de cerca: el equipo económico del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella y las señales fiscales que emita en las próximas semanas.

La magnitud del movimiento ya tiene cifras concretas. Frente a la Tasa Representativa del Mercado del 1 de enero, cuando la divisa estaba en $3.757,08, el dólar ha perdido $350,94; frente a hace un año, la reducción ronda los $674.

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Ese descenso ocurre mientras persisten señales de cautela en la economía local. La inflación anual llegó a 5,84% en mayo, su nivel más alto desde agosto de 2024, y el Banco de la República mantiene su tasa de intervención en 11,25%, un nivel que sigue influyendo sobre los flujos de inversión hacia el país.

Para quienes tienen gastos próximos en esa moneda, la respuesta de los expertos no apunta a esperar un piso exacto ni a hacer una compra total de una sola vez: la recomendación es cubrir una parte del gasto y reservar otra para después de que se aclaren las señales políticas y económicas.

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Lorena Gutiérrez, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura Bogotá, explicó, en declaraciones citadas por El Tiempo, que el comportamiento reciente del peso responde sobre todo a una percepción inicial de menor riesgo político.

La inflación anual de Colombia llegó a 5,84% en mayo y el Banco de la República mantuvo su tasa de intervención en 11,25% - crédito Luisa González/Reuters

La académica advirtió: “El peso recibió una señal de menor riesgo político, pero esa confianza todavía tiene que pasar por tres filtros: escrutinio, gabinete económico y hoja fiscal”.

Esa lectura se instaló después de las elecciones presidenciales. El fortalecimiento del peso fue interpretado por los inversionistas como un primer voto de confianza, aunque esa reacción todavía debe validarse con decisiones concretas del nuevo Ejecutivo en materia fiscal y económica.

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La conformación del gabinete, las primeras definiciones sobre finanzas públicas y la capacidad de construir consensos con el Congreso serán observadas por el mercado. Si alguna de esas señales se percibe como negativa, la tasa de cambio podría modificar su rumbo con rapidez.

El proceso de escrutinio también es un factor relevante. Aunque la reacción inicial del mercado fue favorable al resultado preliminar, la consolidación oficial de los resultados es uno de los elementos que puede sostener o erosionar la tranquilidad de los primeros días posteriores a la elección, luego de que fueran revelados el miércoles 24 de junio por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Según Gutiérrez, entre el 23 y el 28 de junio el rango más probable para la divisa se ubicaría entre $3.350 y $3.500. En una estimación más ajustada para el cierre de junio, la expectativa la sitúa entre $3.350 y $3.420.

Los expertos recomiendan comprar dólares de forma parcial y no apostar todo a una sola tasa para cubrir gastos en moneda extranjera - crédito Europa Press

Ese rango beneficia a viajeros, estudiantes con matrículas en el exterior, importadores, hogares con deudas en dólares y consumidores que pagan tecnología, plataformas digitales o servicios fuera del país. El alivio es inmediato porque cada pago exige menos pesos que hace unos meses.

La recomendación, de acuerdo con la experta, es evitar una apuesta total a una sola tasa. “La recomendación es fraccionar los pagos. Adquirir una parte ahora y dejar otra para después del escrutinio y de los primeros anuncios del equipo económico”.

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La experta agregó que “el error sería creer que el dólar barato es permanente. Para una familia que viaja o paga estudios afuera, este es un buen momento para cubrir una parte del gasto, no para apostar todo a una sola tasa”.

Las perspectivas para el resto de 2026 combinan factores internos y externos. En el escenario más favorable, si el gobierno presenta disciplina fiscal, respeto por los contratos, estabilidad regulatoria y un equipo económico con credibilidad, el dólar podría mantenerse entre $3.300 y $3.550 durante buena parte del año.

El escenario alternativo es menos benigno. Si persisten las preocupaciones sobre el déficit fiscal, aumentan las tensiones con el Congreso, se debilita la confianza en el gabinete económico o se endurece la política monetaria de Estados Unidos, la moneda estadounidense podría regresar a un rango entre $3.550 y $3.750.

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El mercado reaccionó a una expectativa de menor riesgo político tras las elecciones y sigue atento al escrutinio, al gabinete económico y a la hoja fiscal del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

Uno de los focos externos más relevantes está en la Reserva Federal. El 17 de junio mantuvo sus tasas entre 3,50% y 3,75% por cuarta reunión consecutiva, eliminó de sus proyecciones el recorte que antes contemplaba para este año y dejó abierta la posibilidad de un aumento adicional, una opción que parte del mercado ya anticipa para octubre.

Una subida de tasas en Estados Unidos suele fortalecer al dólar y restar atractivo a los mercados emergentes. A eso se suma el comportamiento del petróleo Brent, una variable central para Colombia: si los precios internacionales caen con fuerza, también podría disminuir el ingreso de divisas por exportaciones.

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Expertos del Grupo Cibest señalaron en su informe diario del mercado cambiario que la incertidumbre global, las preocupaciones fiscales locales y los mensajes del nuevo gobierno sobre los retos estructurales de la economía colombiana incidirán en la volatilidad del par UsdCop en los próximos meses.

En esa misma línea, el análisis citado prevé una tendencia lateral con amplia volatilidad, con niveles cercanos a $3.615 en el segundo trimestre de 2026.

La regla práctica, según Gutiérrez, cambia según el perfil de cada hogar o empresa. “Para el bolsillo, la regla es sencilla: quien tenga gastos en dólares debe presupuestar por escenarios; quien reciba remesas o facture afuera debe prepararse para menos pesos por cada giro”.

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