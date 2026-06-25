Nuevo caso de agresión a agentes de tránsito en Bogotá: hombres con arma blanca intentaron atacarlos tras inmovilizar una motocicleta

Los agresores bajaron la motocicleta por la fuerza y evitaron que continuara el procedimiento - crédito @PasaenBogota/X

En el occidente de Bogotá fue escenario de un nuevo episodio de violencia contra funcionarios públicos. Un video difundido en redes sociales muestra cómo tres agentes de movilidad se vieron rodeados y amenazados por varios hombres, algunos armados con un arma cortapunzante , tras la inmovilización de una motocicleta por infracciones.

La grabación ocurrió el martes 16 de junio, pero se reveló en las últimas horas, y revela el momento en que los involucrados, desafiando la autoridad, logran bajar la motocicleta de la grúa y frustran el procedimiento en el sector del Muelle, en la localidad de Engativá.

El video inicia cos la presencia de dos uniformados, mientras avanzan las imágenes, se acerca a uno de los hombres que vestía un jean, buso negro y blanco, en su mano derecha portaba un cuchillo. En cuestión de segundos, el sujeto se abalanzó contra uno de los funcionarios.

PUBLICIDAD

Entre los gritos y el caos, uno de los presentes advierte: “Policía, policía. Jefe, vea la polar que tiene puñales, mafia. Préndala, Préndala. Que vaya a prender esa hijo de puta”, aludiendo a la presencia de armas blancas y exigiendo acción inmediata.

Varios hombres increparon e intentaron atacar a tres funcionarios de movilidad durante el procedimiento - crédito Captura de video

Las imágenes también capturan la incertidumbre de los testigos. Una voz cuestiona la ausencia de refuerzos: “¿Y dónde está la policía? La policía ¿no que ya había llegado?”. La sensación de vulnerabilidad se refuerza con otro reclamo: “espera. Vea, vea este hijo de puta me pinchó la llanta”.

La agresión registrada en Engativá se suma a una serie de ataques recientes contra autoridades de tránsito en la ciudad, generando preocupación por la seguridad de quienes cumplen labores de control.

PUBLICIDAD

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Colombia no es un Estado legítimo. Hay que hablar sobre colonialismo y brutalidad institucional”; “Ojalá se vean las placas de la moto bajada y las de los moteros que “ayudaron” a que la puedan bajar. No solo es intento de asesinato. ¿Qué angelitos llevan cuchillos? Probablemente sicarios, asaltantes, etc que quedan libres. Esos operativos deben contar con presencia policial"; “Esos agentes de azul son muy valientes abusando de civiles inocentes pero muy cobardes con los ñeros”; “Imagínense este mismo momento pero con porte legal de armas”; “Moto montada en grúa deberia ser desinflada al menos una de sus ruedas”: fueron algunos de losa mensajes.

El registro audiovisual también incluye la denuncia de una llanta pinchada durante la agresión a los agentes de movilidad- crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría de Movilidad reportó la captura de un motociclista que atropelló y agredió a dos agentes de tránsito al evadir un control

La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció la detención de un motociclista luego de que dos agentes de tránsito fueran agredidos durante un operativo en el sector de Fontibón. El hecho, que involucró la evasión de un control y ataques físicos a funcionarios, provocó el rechazo público de las autoridades.

PUBLICIDAD

El incidente se produjo en la intersección de la carrera 68B con calle 23, donde el conductor de la motocicleta desobedeció la señal de pare de un agente y, en su intento de huida, lo atropelló. Acto seguido, embistió a un segundo funcionario que participaba en el procedimiento.

Tras la agresión, la Policía intervino de inmediato y capturó al motociclista en flagrancia. El implicado fue entregado a la autoridad judicial, donde enfrentará cargos por violencia contra servidores públicos.

En respuesta a lo sucedido, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, manifestó: “Rechazamos de manera categórica la agresión contra dos de nuestros agentes civiles de tránsito ocurrida hoy en Fontibón mientras ejercían sus funciones de control y gestión del tráfico”.

PUBLICIDAD

El incidente en Fontibón ocurrió durante un control vehicular en la carrera 68B con calle 23, cuando el motociclista intentó evadir el requerimiento - crédito X

Díaz agregó que la entidad expresa su solidaridad con los funcionarios afectados y remarcó la gravedad de cualquier ataque a servidores públicos: “Cualquier acto de violencia contra los servidores públicos es inaceptable y atenta contra la autoridad, la convivencia ciudadana y la seguridad de todos y todas”.

La Secretaría informó que los agentes agredidos recibirán apoyo institucional. Además, la entidad se comprometió a colaborar con la Fiscalía y la Policía para esclarecer lo ocurrido y garantizar el avance de las investigaciones.