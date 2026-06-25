Colombia

El concejal Andrés ‘El Gury’ Rodríguez le propuso a Abelardo de la Espriella que “bombardee” las zonas donde ganó Iván Cepeda: “Allá están los bandidos”

El cabildante antioqueño sostuvo que en las regiones donde el candidato del Pacto Histórico obtuvo mayor votación se debió a la presión de grupos armados ilegales

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Andrés Gury Rodríguez propuso bombardear zonas donde ganó Iván Cepeda - crédito @AndresGuryRod/X

Luego de que Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo fueron proclamados como presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026 - 2030, varias figuras políticas no se han esperado hasta su posesión para presentar algunas de sus propuestas para las regiones.

Uno de ellos fue el concejal de Medellín Andrés ‘El Gury’ Rodríguez que, durante su intervención en la sesión del 23 de junio, instó al mandatario electo a que se prioricen sus esfuerzos en materia de seguridad.

No obstante, su declaración ha sido objeto de polémica, debido a que el cabildante antioqueño propuso efectuar bombardeos en zonas donde se había instaurado el denominado “voto fusil”, que consiste en la presunta presión de grupos armados en la periferia en donde se registró mayor votación por el aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

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El concejal antioqueño denunció que hubo 'voto fusil' en regiones donde ganó el senador del Pacto Histórico - crédito @andresguryrodriguez - Instagram/Colprensa
El concejal antioqueño denunció que hubo 'voto fusil' en regiones donde ganó el senador del Pacto Histórico - crédito @andresguryrodriguez - Instagram/Colprensa

Para el corporado, el Gobierno entrante debe fortalecer los operativos militares, al considerar que en estos territorios se encuentran varios grupos armados ilegales, tanto que cuestionó al exministro del Interior Juan Fernando Cristo por este fenómeno electoral.

Ya tenemos claro en cuáles mesas y en cuáles lugares hubo votación a través del voto fusil. Que el exministro Cristo esta mañana salió en Blu Radio a decir que eso le parecía normal. Es que así de descarados son”, indicó el concejal paisa.

A renglón seguido, Rodríguez hizo pública su sugerencia al presidente electo: “Yo sí espero que la justicia opere y doy un consejo al próximo presidente de este país y también a la misma vía le doy un consejo al alcalde de esta ciudad y al gobernador. Si ya sabemos exactamente en qué mesas de votación hubo irregularidades, en donde porcentajes superiores al 80% fueron votos dirigidos a Iván Cepeda, pues entonces los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos hacia esas zonas, porque en esas zonas están los bandidos de este país”, manifestó.

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En su intervención, el concejal reveló cifras de un municipio antioqueño donde se presentó dicho fenómeno que favoreció a Iván Cepeda.

El uso del bate, según Rodríguez, respondió a amenazas personales y a la falta de intervención efectiva de las autoridades locales - crédito Andrés Gury Rodríguez/Facebook
El uso del bate, según Rodríguez, respondió a amenazas personales y a la falta de intervención efectiva de las autoridades locales - crédito Andrés Gury Rodríguez/Facebook

No nos vamos lejos, Campamento. Pasó de 400 votos de Iván Cepeda a 2.500 en el municipio de Campamento. Y todos sabíamos las alertas que habían en el municipio de Campamento, de las amenazas de las Farc para que votaran por Iván Cepeda (...) Podemos arrancar las fumigaciones por ahí, podemos arrancar los ataques del Ejército y la Policía por ahí, podemos arrancar con los bombardeos por ahí”, denunció.

También, indicó que esta situación también se presentó en Medellín, por lo que instó al comandante de Policía del Valle de Aburrá para que se efectúen los operativos correspondientes.

“Ya sabemos las zonas en donde hubo una votación irregular y en toda el área metropolitana. Hombre, pues un consejo para el general (Henry) Bello (comandante de la Policía Valle de Aburrá), ya sabemos y tenemos esos indicios. ¿Qué tal si nos tomamos esas zonas por parte de la policía y empezamos a indagar y a investigar? ¿Y por qué no atacar a los bandidos en donde hubo constreñimiento al elector? Es muy fácil, ¿no? Ya perdieron. El inicio está ahí. Arranquemos entonces”, concluyó.

El concejal pidió que se comiencen los ataques en zonas de riesgo - crédito @AndresGuryRod/X
El concejal pidió que se comiencen los ataques en zonas de riesgo - crédito @AndresGuryRod/X

Las declaraciones del concejal antioqueño provocó el descontento en el sector progresista. El exministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aseguró que la petición de Rodríguez es una antesala a lo que serían, según él, nuevos ataques contra los dirigentes opositores al nuevo gobierno.

“Mientras desde el Pacto Histórico anunciamos el reconocimiento de los resultados electorales, la ultraderecha - ahora gobierno - despliega la narrativa del “voto fusil” como antesala de lo que puede convertirse en incursiones paramilitares y claramente es una amenaza directa en contra de liderazgos en los territorios, las fuerzas progresistas y sociales de Colombia”, advirtió el exfuncionario en su cuenta de X.

Del mismo modo, Camacho enfatizó que, más allá de las intimidaciones, “defenderemos la vida por encima de todo, se vienen tiempos difíciles en materia de derechos humanos pero unidos resistiremos”.

El exministro cuestionó al concejal antioqueño - crédito @andrescamachom_/X
El exministro cuestionó al concejal antioqueño - crédito @andrescamachom_/X

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