Jerónimo Uribe cuestionó a Iván Cepeda por el juicio contra su padre, Álvaro Uribe: “Nunca fue investigado por sus vínculos con La Farc”

Jerónimo Uribe, hijo del expresidente de Álvaro Uribe - crédito Colprensa

Jerónimo Uribe, hijo menor del expresidente Álvaro Uribe, se refirió al juicio que enfrenta su padre por presunto soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal, cuestionando al senador Iván Cepeda.

A través de su cuenta en X, Jerónimo Uribe enumeró tres puntos en los que, según afirmó, la justicia no ha actuado en beneficio de Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hijo del exmandatario colombiano (2002-2010) cuestionó al senador Iván Cepeda, e hizo referencia a los computadores de Raúl Reyes.

“Buenos días, les recuerdo que en el país en el que estamos: 1. ‘Don Iván’ Cepeda nunca fue investigado por sus vínculos con La Farc, porque invalidaron los computadores de Raúl Reyes”, afirmó Jerónimo Uribe.

Jerónimo Uribe también nombró a personas que, para él, también deben responder ante la justicia.

“2. Un señor alias “Tornillo” legisla con una curul regalada. 3. Timochenko, impune reclutador de niños, pide condenar a Álvaro Uribe“, afirmó el hijo menor del expresidente Álvaro Uribe, que acompañó la publicación con la etiqueta ”Álvaro Uribe no está solo".

Jerónimo Uribe cuestionó a Iván Cepeda y defendió a su padre, Álvaro Uribe - crédito @jeronimoauribem/X

Tomás Uribe, hijo mayor del expresidente, también defendió a su padre a través de su cuenta en X, donde propuso que el caso se discutiera en escenarios académicos.

“La mejor manera de lograr un juicio justo es que se debata el caso en foros académicos, en el trabajo, en la familia”, aseveró Tomás Uribe.

Según el hijo del expresidente, las pruebas a favor son contundentes y se encuentran en YouTube. Tomás Uribe afirmó que la democracia está supuestamente en juego con este juicio.

“Quien quiera contribuir puede hacerlo promoviendo webinars, debates y discusiones. Las pruebas a favor son contundentes y están todas en YouTube. Está en juego la democracia. Favor difundir", aseveró el hijo del exmandatario.

Tomás Uribe defendió a Álvaro Uribe por el juicio que enfrenta por presunto soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal - crédito @tomasuribeEco/X

El documento compartido por Tomás Uribe expone cuatro puntos para demostrar las presuntas fallas del proceso.

El primero está titulado como “Lawfare contra Uribe: un arma política construida sobre pruebas contaminadas”, debido a que todo inició en el gobierno de Juan Manuel Santos y el juicio en el gobierno de Gustavo Petro.

El segundo punto tiene que ver con una supuesta persecución política, donde menciona a Eduardo Montealegre, actual ministro de Defensa, Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y presunta víctima en este caso.

Como tercer punto, el hijo del expresidente aseguró que el juicio se basa en grabaciones supuestamente manipuladas y testigos desacreditados.

Finalmente, el hijo del expresidente insistió que el juicio contra Álvaro Uribe es una supuesta estrategia contra su padre.

“Él es el único líder que puede unir a la oposición democrática. Petro y Santos buscan neutralizarlo judicialmente antes de 2026, conscientes de que su participación, especialmente como vicepresidente, sería clave para derrotarlos”, puntualizó el hijo mayor del expresidente Uribe.

A través de su cuenta de X, el líder natural del Centro Democrático afirmó que debe ser declarado inocente en este juicio.

Uribe Vélez insistió que Diego Cadena, abogado del expresidente en 2018 y que la Fiscalía y Procuraduría pidió ser declarado culpable por estos mismos hechos, nunca ofreció beneficios a Juan Guillermo Monsalve.

El exmandatario afirmó que Diego Cadena únicamente le sugirió a Monsalve, en un tono informal, que manifestara por escrito su disposición a declarar la verdad ante la Corte Suprema de Justicia.

“Sobre la acción de revisión, Cadena me consultó en una llamada telefónica el 3 de abril del 2018. De ese tema empezaron a hablar en la reunión del 22 de febrero del 2018 en la cárcel de La Picota. El audio que se ha escuchado indica que quien la propuso fue el Dr. Héctor Romero, abogado del testigo Juan Guillermo Monsalve, que explicó que por el tipo de delitos por los que fue condenado Monsalve, no podría acceder a la JEP, que era la vieja súplica de Monsalve, no ofrecida por el Dr. Cadena”, indicó Uribe.

Álvaro Uribe Vélez da su versión sobre lo sucedido en su juicio - crédito @AlvaroUribeVel/X

El 28 de julio de 2025 se conocerá si la jueza Sandra Liliana Heredia absuelve o condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.