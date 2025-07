Charlie Zaa negó acusación de la Fiscalía de vínculos con grupos paramilitares: “Yo nunca en mi vida acepté ese tipo de invitaciones”

Los señalamientos en contra del artista lo califican como un presunto testaferro del Bloque Tolima de las Autodefensas - crédito @oasis_girardot/IG | @zaacharlie/IG

El cantante colombiano Charlie Zaa atraviesa un proceso legal luego de que se diera a conocer la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de realizar extinción de dominio sobre bienes valuados en cerca de 25.000 millones de pesos.

Estos bienes incluyen el centro comercial Oasis, ubicado en Girardot, ciudada natal del artista, así como una serie de discotecas de su propiedad en dicha población y en Ibagué.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las autoridades señalan al artista de una presenta actuación como testaferro del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), presentando testimonios de exparamilitares que lo vinculan con alias Daniel.

Charlie Zaa cuestionó el modo en que la Fiscalía General abordó las declaraciones que lo vinculaban con grupos al margen de la ley - crédito captura de pantalla Chabán podcast/YouTube

En diálogo con La Red, de Caracol Televisión, el cantante defendió su inocencia y manifestó que la noticia de su acusación y la extinción de dominio de sus bienes afecta profundamente a su familia, en su mayoría residente en Miami.

“Mi mamá se encuentra en un estado de ansiedad gigante”, reseñó el artista. “Se la pasa llorando. No sale de la habitación”.

Pese a su compleja situación producto de la investigación, el cantante busca mostrar entereza. “Aunque mi alma y mi espíritu estén decaídos, yo trato al 100% de demostrarles lo contrario. Y hace mucho mal tragarse todo esto”, afirmó.

Acto seguido, el cantante contó cómo fue notificado por la Fiscalia General de que sus bienes estaban siendo investigados, manifestando que hubo inconsistencias en la información recogida por el ente acusador.

“Por medio de una notificación que nos llega al correo electrónico, me citaron a Bogotá por parte de la Fiscalía. Yo me encontraba en Colombia. Fuimos, asistimos, nos sentamos con la persona encargada de la investigación, una fiscal. Le pregunté que si necesitaba de abogado. Me dijo que no porque era una versión libre“, explicó.

Charlie Zaa aseguró que el dinero para construir El Oasis provinó de las ventas de sus discos durante su etapa con Sonolux - crédito @zaacharlie/Instagram

Según contó el cantante, el interrogatorio duró seis horas, y fue entonces cuando supo cuál era la causa de la investigación y de lo que se le acusaba. “Ahí es donde me doy cuenta de que me están citando porque un par de personas (...) dijeron que el Oasis de Charlie se construye con la plata de los paramilitares en Ibagué, Tolima, en el año 2007. Yo le digo ‘Doctora, ¿Usted está escuchando lo que me está diciendo?’. Y le dije ‘Bueno, se estará dando cuenta de que la declaración es falsa, porque el Oasis nuestro no está en Ibagué, está en Girardot, Cundinamarca. Y no se construyó en el 2007, sino que se construyó en el 2003′“, indicó.

Charlie reveló que ya le hizo llegar a la Fiscalía toda la documentación que demuestra la procedencia del dinero que se usó para la construcción del centro comercial, producto de los ingresos de las ventas de su música en los años 90.

“Se lo demostré a la Fiscalía por medio de una documentación que me facilita Mauricio Ramírez, que era el financiero de esa época en Sonolux. Le pasamos a la Fiscalía la liquidación de lo que fueron las ventas de este servidor entre el año 96 y el año 2003. Esas ventas estaban por encima de los 3.200 o 3.500 millones de pesos”, contó, aclarando que ese concepto “solamente era en referencia a las ventas físicas, más no a los conciertos pues eso suma casi que el doble de lo que manifiesta Sonolux”.

También aclaró que en la actualidad el catálogo musical de Charlie Zaa no pertenece a ningún sello discográfico, por lo que las regalías de sus grabaciones llegan directamente a él desde que terminó su vínculo con Sonolux.

Charlie Zaa aseguró que todas las decisiones alrededor de su carrera pasaron por él y por su familia - crédito Charlie Zaa/Facebook

En cuanto al avalúo actual del centro comercial, Charlie Zaa mencionó que era de $10.180 millones de pesos, tal y como lo declaró en su versión a la Fiscalía. Debido a la apertura del caso en contra del cantante, sus bienes fueron congelados hasta que se determine si su procedencia fue completamente legal o no.

“Nosotros estamos igual de inquietos haciéndonos un montón de preguntas, porque no nos explicamos el por qué”, indicó el cantante. “Estamos salpicados con todo esto, y lo que más nos tiene impresionados es el por qué la Fiscalía le ha prestado tanta atención y le ha dado tanta credibilidad a un par de declaraciones que no tienen fundamento”.

El girardoteño aprovechó para rechazar cualquier vínculo con grupos al margen de la ley. “Si de mí existieran escándalos en donde se dijera que Charlie le cantó a la guerrilla, que Charlie le cantó a un narcotraficante, que Charlie le cantó a los paramilitares, y hay evidencia (...) Yo aceptaría la investigación por la que estoy pasando”, afirmó.

El cantante aseguró que siempre estuvo atento a sus negocios junto a su familia, motivo por el que no existía posibilidad de que se vinculara con las AUC, como lo señaló la Fiscalía. “En aquella época los negocios eran manejados por papá, por mamá y por mi esposa. Habían otras personas que hacían parte del equipo de trabajo de la marca Charlie Zaa. Pero las decisiones las tomábamos en familia, y en especial yo estaba enterado de absolutamente todo. Yo nunca en mi vida acepté ese tipo de invitaciones, ni ese tipo de propuestas comerciales. Nunca en mi vida pueden decir que yo le canté a un narcotraficante o a un guerrillero, a un paramilitar. Por eso mi molestia”, expresó.