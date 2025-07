Exnovia de Camilo Trujillo denunció desplante de Emiro Navarro hacia sus estudiantes durante un evento en Medellín: “No tiene absolutamente nada que ver”

Nati Perdomo denunció desplante de Emiro Navarro durante un evento con sus estudiantes - crédito @natipermu - @camilotrujillop - @emiro_navarro/Instagram

En un evento en la discoteca Bora Bora, Nati Perdomo experimentó una situación que la dejó sorprendida: mientras compartía junto a sus estudiantes de la academia Elitetalents Medellín, varios de ellos intentaron obtener fotografías con figuras públicas presentes, entre ellas Emiro Navarro, Manelyk González y Caramelo, ganador de La casa de los famosos All-Stars 2025.

La respuesta fue negativa y, según relató Perdomo en sus historias de Instagram, la razón iba más allá de una simple falta de tiempo o privacidad. “Yo sé quién es usted, de dónde viene y con quién está, y no les voy a dar fotos a ustedes”, le habría dicho Emiro a una de las alumnas, mencionando de forma directa a la relación previa entre la directora de la academia y el actor Camilo Trujillo.

Durante el evento, Nati Perdomo contó que la velada transcurría con normalidad y éxito: “El desfile quedó superbien, estuvo muy bonito, las modelos iban impecables, superbien vestidas, los hombres también”.

Sin embargo, el momento cambió cuando sus estudiantes se acercaron a los influencers para pedirles fotos. La negativa fue reiterada, y según la directora, solo a los miembros de su academia se les negó el acceso, mientras que otros asistentes sí recibieron la atención de los famosos.

La incomodidad se intensificó cuando una de las alumnas, visiblemente afectada, le contó a Perdomo el motivo de la negativa.

Nati Perdomo cuestionó abiertamente la actitud de Emiro Navarro: “¿Qué tiene que ver mi vida personal con la relación que yo tuve antes (con Camilo), con mis estudiantes? No tiene absolutamente nada que ver”. Además, describió el ambiente como hostil, mencionando miradas de desaprobación por parte de los influencers y una sensación de rechazo que, según ella, no tenía justificación.

En un intento por resolver la situación, Perdomo se acercó a Karol Alcendra —conocida como Karola y mejor amiga de Emiro Navarro—, que reconoció que la actitud no había sido adecuada y le sugirió llamar nuevamente a sus estudiantes para que subieran.

“Entonces, me dio muchísima rabia, muchísima decepción y (...) aproveché y cogí a Karol y le dije, “Karol, a ver, a mí no me parece justo lo que ustedes están haciendo, ¿qué tiene que ver mi vida personal o lo que ustedes creen que pasó con mis estudiantes? Ellos los admiran, ellos querían fotos con ustedes, no sé por qué les hacen como ese desplante tan feo”. Y ella me dijo, “¿Sabes qué? Sí tienes razón. Llámalos y que suban”. O sea, ella misma aceptó que no estaba bien hecho", reveló.

Sin embargo, la directora prefirió no insistir tras el desplante inicial. Más tarde, observó cómo Manelyk bajó al palco y realizó una transmisión en vivo, gesto que interpretó como un intento de enmendar lo ocurrido, aunque el trato hacia ella se mantuvo distante.

Por último, Perdomo reveló que se sintió decepcionada de la actitud de Emiro, a pesar de que lo apoyaba en el reality: “Ya me di cuenta de que lo de Emiro es personal, que no me parece porque yo siempre admiraba a ese pelado. Antes yo decía que Emiro era muy lindo y me sorprende que, yo hablando bien de él, me mire a mí con ese odio. Y ahí me doy cuenta de que la historia más contraria a una persona la hace quedar mal. O sea, que ellos quedan como los buenos y uno como la mala, cuando yo fui la que traicionaron, a la que le hicieron daño y a la que le dejaron un negocio tirado. Entonces, me siento muy sorprendida, muy decepcionada”.

La relación entre Emiro Navarro y Camilo Trujillo ha sido objeto de atención desde su paso por el reality La casa de los famosos Colombia. Durante el programa, ambos forjaron una amistad que, en el caso de Emiro, evolucionó hacia un interés romántico.

Camilo, por su parte, estableció límites claros. “Él sabe que soy parcero de él y ya. No se puede, me encantan mujeres, nada que hace”, expresó durante el programa. Tras el final del reality, ambos mantuvieron el contacto, aunque siempre en términos de amistad. Camilo declaró en medios que “solo hay amistad” y que le tiene “mucho cariño” a Emiro.

La historia de Nati Perdomo y Camilo Trujillo también ha estado marcada por la controversia. La modelo y directora de academia mantuvo una relación de cinco años con el actor, la cual terminó dos semanas antes de que él ingresara a La casa de los famosos Colombia.

Perdomo ha contado en redes sociales y entrevistas que la ruptura fue utilizada como estrategia mediática, acusando a Trujillo de presentarse como soltero para favorecer su imagen en el reality. “Me utilizó porque si él ya sabía que quería entrar soltero, era muy fácil decirme desde el día uno y me hubiera evitado un daño”, afirmó en una entrevista para el programa XYZ de RCN Radio, y añadió que se sintió herida por la forma en que él gestionó la situación.