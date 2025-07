María Fernanda Cabal le contestó a Petro por referenciar foto de un puente en EE. UU. y hacerla pasar como obras de su gobierno: “Farsante”

La senadora María Fernanda Cabal criticó al presidente Gustavo Petro por una publicación que hizo el mandatario en X - crédito @MariaFdaCabal/X y César Carrió/Presidencia

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, una de las fieles opositoras del presidente Gustavo Petro, volvió a irse contra el mandatario por cuenta de un trino sobre las supuestas obras de su gobierno en Riohacha, La Guajira.

En su trino, Petro escribió: “Las obras de este gobierno en Riohacha, La Guajira”, haciendo alusión a un puente de La Libertad que no corresponde a Colombia, sino a Estados Unidos.

Lo anterior causó la indignación de la senadora, que le contestó: "¡No sea farsante! Esto es Keeper of the Plains in Wichita en el estado de Kansas, no la Guajira".

