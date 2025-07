Defensa de Uribe aseguró que el expresidente fue víctima de un entrampamiento: “Nunca vulneró la ley”

Jaime Granados, abogado penalista; Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia - crédito Colprensa

El abogado penalista Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, aseguró que el juicio contra su cliente ha demostrado su inocencia y denunció que este proceso judicial tuvo un presunto trasfondo político y fue impulsado con supuestas pruebas manipuladas.

El pasado 8 de julio culminó la etapa de audiencias, y se espera que el próximo 28 de julio la jueza Sandra Liliana Heredia emita el sentido del fallo en primera instancia.

“Lo primero es alivio, porque lo que prometimos se cumplió, y era que este juicio iba a terminar en julio (...). Probamos, aunque no estamos obligados a ello, que Álvaro Uribe Vélez sí es inocente”, afirmó Granados en entrevista con Semana.

El próximo 28 de julio la jueza Sandra Liliana Heredia emitirá el sentido del fallo en primera instancia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Según el abogado, las pruebas presentadas por la Fiscalía no lograron acreditar la comisión de delitos por parte de Uribe, y en cambio, su equipo de defensa logró demostrar que fue presunta víctima de un montaje.

“Probamos, en contra de la hipótesis de la Fiscalía, que Álvaro Uribe Vélez era inocente, que era víctima de un entrampamiento”, sostuvo al citado medio de comunicación.

Granados explicó que el llamado testigo clave, Juan Guillermo Monsalve, habría alterado grabaciones, ingresado dispositivos a prisión y actuado con la intención de implicar al expresidente, en coordinación con terceros.

Juan Guillermo Monsalve es considero testigo clave en este juicio - crédito Captura pantalla/Rama Judicial

“Grabó clandestinamente, manipuló las grabaciones y eso lo probamos. Ocultó esas grabaciones a la Corte Suprema, luego las editó y las entregó manipuladas”, dijo a Semana.

El abogado también señaló la participación del senador Iván Cepeda en lo que calificó como una supuesta estrategia política para afectar la imagen del expresidente.

“Cepeda comenzó utilizando a estos mentirosos (...). Cuando yo lo interrogué, tuvo que decir bajo juramento que a él no le constaba nada de Uribe”, declaró Granados.

Sobre el desarrollo del juicio, Granados indicó que hubo supuestas irregularidades, pero reconoció el papel de la jueza en garantizar el debate probatorio.

“Ella presidió un juicio (...) donde dio garantías, donde actuó con total verticalidad (...). Permitió que se diera ampliamente el debate de los alegatos finales”, comentó Granados a Semana.

El abogado añadió que, aunque existía la posibilidad de pedir sanciones para testigos, han decidido esperar la sentencia para evaluar acciones posteriores.

En conversación con W Radio, Jaime Granados insistió que la mayoría de testigos presentados por la Fiscalía eran de dudosa procedencia.

El abogado Jaime Granados denuncia un supuesto "complot criminal" para vincular al expresidente Uribe con soborno y fraude procesal - crédito Colprensa

“La mayoría de los testigos con los que trabajó la Fiscalía son personas cuya credibilidad está seriamente cuestionada. ¿Qué se puede decir de Juan Guillermo Monsalve o Carlos Enrique Vélez? La opinión pública debe saber que uno de ellos llegó a afirmar públicamente que, si tuviera que decir que la Virgen del Carmen dejó caer al Niño Jesús, lo diría. Eso refleja un absoluto desprecio por la verdad”, indicó Granados a W Radio.

Granados afirmó que el juicio no comenzó con la denuncia que realizó Álvaro Uribe a Iván Cepeda, sino con la denuncia del senador a Álvaro Uribe.

“No. Es importante ser justos con la historia. La secuencia fue que él utilizó esos testimonios, que no estaban bajo juramento y fueron grabados en entrevistas dentro de una cárcel, para pedirle a la Fiscalía que investigara a Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago”, aseveró Granados.

Declaraciones de Jaime Lombana

El abogado Jaime Lombana también hizo parte del equipo de la defensa de Álvaro Uribe y entrevista con Caracol Radio y La FM insistió que el expresidente debe ser absuelto.

Jaime Lombana defendió la inocencia de Álvaro Uribe - crédito Colprensa

“El balance es positivo para la administración de justicia. Ha quedado clara la inocencia y la transparencia del doctor Álvaro Uribe Vélez en su búsqueda por constatar información que indicaba un posible montaje en su contra”, afirmó Lombana a La FM.

Lombana precisó que Álvaro Uribe supuestamente no conocía de los pagos hechos a los testigos.

“El conocimiento posterior no puede implicar responsabilidad penal. No se puede acusar a alguien por algo que no conocía en el momento en que ocurrió”, aseveró el abogado Lombana.

En Caracol Radio, Jaime Lombana aseveró que “Álvaro Uribe Vélez tuvo solamente una intención y es la de corroborar, verificar una información que le llegaba por distintos medios para que la Corte valorara y tomase una decisión en derecho de cuáles de esas personas estaban diciendo la verdad o no. En ese sentido no puede existir delito alguno”.

Jaime Lombana insistió que confía que Álvaro Uribe será absuelto, respaldando a la jueza Sandra Liliana Heredia.

“Yo reitero mi confianza en la imparcialidad del despacho y confío en la absolución y cualquiera que sea la decisión obraré en derecho y nuestra defensa en conjunto con el doctor Granados y el equipo de defensa respetará esa representación de la imparcialidad de un juez. Y vuelvo y les digo, de mí no saldrá, en la defensa del doctor Álvaro Uribe, una sola frase que marchite la flor de la justicia”, puntualizó.