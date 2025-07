Colombiana en México le hizo advertencia a quienes vayan a viajar a ese país: “Fui demasiado irresponsable”

Enferma, tuvo que dejar el hospital e intentar recuperarse en casa - crédito @julianasedanv /

Un plato de mariscos en mal estado enfrentó a la migrante colombiana Juliana Sedan a la peor experiencia que ha tenido en México y a una realidad que ha espantado a otros extranjeros que llegan a enfermarse en ese país.

“Fui demasiado irresponsable y este video ojalá le sirva a alguien para que no sea igual de irresponsable que yo. Vivo hace un año en Ciudad de México y no tengo un seguro médico”, lamentó en un video de advertencia que compartió en sus redes sociales.

Según comentó, “el viernes, que estaba con mis amigas, pedimos sushi a domicilio y a las 05:00 de la mañana del sábado empecé a vomitar, tenía diarrea y podría decir que estuve en el baño de 5:00 de la mañana a 12:00 del medio día, sin parar. Creo que entré al baño y vomité 11 veces y mi cuerpo ya estaba completamente deshidratado”.

Para contrarrestar el malestar, compró una serie de medicamentos que le recomendaron, pero en vista de que el vómito no se detenía, fue al hospital más cercano en busca de ayuda, decisión que lamentaría horas más tarde.

“Al llegar al Hospital: 1 Se demoraron un montón en atenderme y 2. Cuando entré (a consulta) el doctor me dijo que, al por particular, como mínimo la cuenta iba a salir en 50.000 pesos mexicanos que, en Colombia, equivalen a 10.800.000 pesos”.

El médico le advirtió que ese era el costo para ponerle suero “y punto final. Sin exámenes, sin nada. Si me hacían algún examen de la barriga o algo, podía elevar el precio hasta 90.000 pesos mexicanos, casi el doble, que son 18.000.000 de pesos colombianos”.

Pero al ver la condición en la que estaba, decidió tenderle una mano y ayudarla a recuperarse en casa, con una fórmula que, por suerte, no se vio obligada a pagar.

“El doctor me dijo que me iba a escribir en mi celular las cosas que podía comprar en una farmacia, porque muchos de los extranjeros optan por dejar el hospital sin más, porque es demasiado caro”.

No teniendo de otra y considerando lo delicado de su situación, Sedan depositó su confianza en el médico y dejó el hospital, aún con dolor de estómago.

Se dirigió, como pudo, a una farmacia local y compró lo que le habían recetado para inciar el tratamiento por su propia cuenta.

“Esto lo pude resolver en mi casa. Al final el Señor me ayudó, pero imagínense una fractura, una enfermedad o algo de más gravedad, que no se pueda tratar en la casa y que necesite asistencia médica sí o sí en un hospital. Es demasiado costoso”.

No conocer los servicios de salud en Médico fue otra cosa que jugó en su contra: “Hay hospitales públicos y lo digo desde el desconocimiento, pero no tenía idea. No sé cómo funciona el sistema de salud en México, pero la pasé muy mal y mi caso es una advertencia para que otros extranjeros compren un seguro médico”.

Sin embargo, insiste en que haber estado en México durante un año, sin realizar las averiguaciones para inscribirse a un sistema de salud, es un error que nadie debería cometer:

“Es muy irresponsable de mi parte, lo sé y lo asumo, pero me dio muy duro tener que irme de un hospital en el estado en el que estaba. Yo sentía que mi cuerpo iba a colapsar, sentía que en cualquier momento me iba a morir. Estaba lejos de mi casa, lejos de mi familia y eso que no fue nada grave. Al final me fue muy bien porque era una intoxicación y ya”.