Andrea Valdiri reveló video con su exigente entrenamiento para la pelea de boxeo con Yina Calderón: la está preparando un reconocido ‘coach’

La barranquillera está siendo entrenada por un conocido coach de boxeo profesional - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Después de conocerse que las creadoras de contenido, Yina Calderón y Andrea Valdiri aceptaron enfrentarse en el ring de boxeo como parte del evento stream fighters, organizado por Westcol, se ha visto a las empresarias preparase físicamente para el encuentro.

Recientemente, fue Valdiri la que presumió de su entrenamiento en Instagram, junto a un reconocido entrenador de boxeo en Medellín, y se mostró orgullosa de la exigente preparación que lleva a cabo para el evento del 18 de octubre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En los videos compartidos por la influencer barranquillera se ve que el entrenador Jacobo Crismatt le venda las manos a la empresaria como parte de la preparación para después ponerle unos guantes rojos de boxeo con los que la entrena en un ring profesional practicando algunos de los golpes con los que planea vencer a Calderón.

La empresaria barranquillera se ha mostrado comprometida con su entrenamiento para el evento de boxeo - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

“De la mano del mejor”, escribió la barranquillera, a lo que Jacobo replicó la historia y dejó un mensaje presumiendo en entrenamiento de La Valdiri. “Andreita es una zurda peligrosa”, comentó el entrenador.

En un nuevo video, la empresaria compartió que su emprendiendo le ha dejado varias heridas, una de ellas en el ojo, donde se le un hematoma y un rasguño que acompaño con el mensaje: “aquí no estamos jugando”.

Los videos de la barranquillera han despertado varias reacciones en redes sociales donde especulan que Yina Calderón tendrá una fuerte competencia. “Solo sé que Yina necesitará varios meses de recuperación”, “1 semana antes, Yina se enferma”, “Eso será mucho reguero de biopolimeros”, “A mii me daría miedo la valdi 😂”, “Esperando la excusa de Yina pa no ir a mamarse una muñequera 😂”, “Estoy segura que algo pasara pero Yina no va pa esa pelea la muñequera que le espera es histórica! “, fueron algunas de las reacciones.

La barranquillera dejó ver su ojo con un morado presumiendo su preparación para la pelea - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Yina también presumió su preparación para la pelea

De la misma manera en que La Valdiri compartió parte de su entrenamiento, Yina apreció recientemente en redes para compartir con sus miles de seguidores que ya se encuentra preparándose para en enfrentamiento.

“Después de 6 meses, aquí estamos de nuevo. Acondicionamiento físico”, mensaje que fue acompañado de un video en que se ve a Yina haciendo cardio en una caminadora.

Pese a que Yina ha compartido varias veces en sus redes que se esta preparando para el exigente evento, varios internautas aseguran que la empresaria no se presentará en la pelea, pues especulan que presentará una excusa. “Apuesto todo lo que tengo a que Yina va a decir que no puede pelear”, “ese día Yina tiene un viaje sorpresa”, “Yina sabe que la van a humillar… no va a pelear”, “Andrea tiene una tarea importante en sus manos”, fueron varios de los comentarios en redes sociales.

Así se está preparando la empresaria de fajas para la pelea - crédito @yinacalderontv/ Instagram

Estos son los detalles del evento de ‘Stream Fighters’ 4 y los otros creadores que se enfrentaran en el ring

Este evento, que fusiona el boxeo con la cultura digital, se celebrará el 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá y promete una velada repleta de tensión y sorpresas.

El cartel de la cuarta edición de Stream Fighters incluye seis enfrentamientos que han captado la atención de la comunidad digital. Los duelos confirmados son: The Nino contra Byking, Karina García frente a Karely Ruiz, JH ante Cristorata, Milica contra May Osorio, Shelao frente a Belosmaki y, como plato fuerte, el choque entre Yina Calderón y La Valdiri. Este último combate destaca por la rivalidad mediática entre ambas participantes, lo que ha incrementado el interés del público.

La combinación de deporte, rivalidades virales y una producción de alto nivel ha logrado atraer tanto a seguidores del streaming como a quienes buscan espectáculos en vivo. Stream Fighters 4 podrá seguirse en directo a través del canal de Kick de WestCOL, permitiendo que la audiencia digital no pierda detalle de los seis combates programados.

Regresó el Stream Fighters a Bogotá y en esta cuarta versión tendrá a dos exparticipantes de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @stream_fighters/Instagram

La publicación del cartel que se hizo el 18 de junio ha desatado varias reacciones en redes sociales, donde algunos ya perfilan a sus favoritos, mientras otros han aprovechado para hacer comentarios cómicos sobre los creadores que se enfrentarán.

“No es mujer con mujer? Por qué ponen a la valdiri con yeferson cosio?”, “Karina haciendo de todo menos entrenar para la pelea😭😭🤣🤣 Dios mío como nos hace sufrir”, “Aquí los que apoyamos a Karina y La Valdiri 👉🏼❤️”, “El mejor evento del año”, “Le voy a yina mamita”, son los mensajes en redes sociales.