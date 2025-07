Una fuerte caída asustó a todos los participantes del ‘Desafío del Siglo XXI’: así fue el accidente

La participante del equipo Gamma sufrió un accidente en plena competencia - crédito captura de pantalla de Caracol Televisión

La noche del martes 8 de julio, durante la transmisión del quinto episodio del Desafío del Siglo XXI, se vivió uno de los momentos más tensos de lo que va de temporada.

En plena prueba de Sentencia, Premio y Castigo, una fuerte caída de Isa, integrante del equipo Gamma, interrumpió la competencia y encendió las alarmas tanto entre los participantes como entre el equipo de producción y los espectadores.

Todo ocurrió en el circuito conocido como el “Box Blanco” —también llamado “Box de Aire”—, un recorrido suspendido en altura que pone a prueba la agilidad, fuerza y equilibrio de los competidores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La participante de Gamma impactó a los participantes tras accidentarse en el Box Blanco, recibiendo atención médica y regresando a la pista pese al dolor - crédito @vvv6109/TikTok

En esta ocasión, dos hombres y dos mujeres de cada uno de los cuatro equipos, Alpha, Beta, Gamma y Omega, fueron seleccionados para disputar el reto, que incluía pasar por troncos colgantes, rampas de mallas, muros flotantes y plataformas móviles, sin tocar el suelo.

Isa había comenzado el recorrido con rapidez. Superó los primeros obstáculos con agilidad, colocó correctamente el tubo en el cubo designado y emprendió el regreso para hacer el relevo.

Fue entonces cuando, al descender de una plataforma colgante sostenida por cadenas, perdió el equilibrio. Uno de sus pies resbaló y cayó al vacío, golpeándose fuertemente en la cara y el abdomen contra una base ubicada cerca del suelo.

La caída de Isa en el Box Blanco interrumpe la competencia y moviliza al equipo médico - crédito captura de pantalla de Caracol Televisión

El impacto fue inmediato. Isa quedó tendida, inmóvil, mientras sus compañeros y rivales, desde la pista y desde la casa, observaban con preocupación.

La presentadora Andrea Serna, visiblemente sorprendida, se cubrió el rostro al presenciar la escena. El juez Sebastián Martino y el equipo médico ingresaron de inmediato para asistir a la participante, solicitándole que no se moviera mientras evaluaban posibles lesiones.

Durante varios minutos, el ambiente en la pista fue de total incertidumbre. La producción hizo una pausa mientras los paramédicos verificaban el estado físico de Isa. A pesar del susto y con claros signos de dolor, la participante logró incorporarse por sus propios medios. Sin dudarlo, regresó al punto donde había caído, dispuesta a terminar la pista.

Tras el accidente de Isa, Gamma se consolidó como líder tras ganar la exigente prueba de Sentencia, Premio y Castigo - crédito captura de pantalla de Caracol Televisión

La actitud de Isa sorprendió a todos. A pesar de las recomendaciones de reposo, insistió en seguir compitiendo. Su determinación recibió aplausos por parte de sus compañeros de Gamma, quienes, aún preocupados por su salud, siguieron adelante en la competencia motivados por su ejemplo. Isa también animó a su equipo a continuar, dejando claro que estaba en condiciones de seguir.

La prueba prosiguió y el equipo Gamma logró imponerse, alcanzando la victoria en este “Desafío de Sentencia, Premio y Castigo”. Con ese resultado, Gamma se consolidó como el mejor equipo del ciclo con tres victorias acumuladas, lo que les permitió acceder a la ‘Suite Ditu’, un espacio exclusivo del programa.

Tras regresar a la casa, la participante compartió entre lágrimas con sus compañeros el motivo de su fortaleza: durante el proceso de selección para el programa, había perdido un embarazo. Isa mencionó a su hija Majo como su principal apoyo y reveló que el bebé que esperaba era un niño al que llamaría Mati.

Isa reveló su motivación personal detrás de su fortaleza tras sufrir una caída en El Desafío Siglo XXI - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

“Cuando me caí sentí que iba a fallar y me dio muy duro, porque es algo que es fallar y volverse a levantar. Antes de venir aquí, cuando ya había aplicado a esto y ya estaba en este proceso, perdí un bebé. Entonces claro, entiendo por qué se fue de mi vida, venía a algo mucho mas grande, cada vez que estaba triste y estaba mal por él, me llamaban a decirme que seguía en este proceso del Desafío y estoy segura que estoy aquí por él. Yo lo único que yo quería era terminarla, no me importaba si perdía o ganaba, era por mí y por lo que sentía adentro”, contó entre lágrimas.

Luego del accidente, en las redes sociales hubo una ola de reacciones de apoyo hacia Isa. Muchos usuarios destacaron su fuerza de voluntad y el gesto de retomar la prueba pese al golpe. Otros cuestionaron los niveles de exigencia física del circuito: “Dios 😰 pensé que se había roto la cara😵‍💫“; ”esos golpes son malísimos"; “Se me reinició la vida viendo el golpe, lo sentí 😵‍💫“; ”Y terminó la pista por todo lo alto 🔥 crack".

El incidente de Isa no fue el único percance del circuito. Al inicio, varios participantes de los equipos Alpha, Beta, Gamma y Omega tropezaron en los primeros obstáculos, aunque sin consecuencias físicas de gravedad. Los representantes en esta prueba fueron Lucho, Eleazar, Sathya y Manuela por Alpha; Rata, Gio, Isa y Yudisa por Gamma; Valentina, Gero, Abrahan y Claudia por Beta; y Julio, Potro, Deisy y Myrian por Omega.