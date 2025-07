La Barbie colombiana reveló cuál fue el procedimiento estético que puso en riesgo su vida: “Me operé en un garaje”

La Barbie colombiana habló de sus cirugías y de la más peligrosa a la que se ha sometido - crédito @labarbiecolombianaoficial/IG

En una reciente entrevista con el programa Impresentables, de la emisora Los 40, Tatiana Murillo, más conocida como La Barbie colombiana, compartió detalles de su cambio físico, ya que se ha sometido a más de veinte cirugías estéticas que la han llevado a parecerse a la famosa muñeca.

Aunque la joven creadora de contenido aseguró que su intención no era parecerse a ese personaje de ficción, con el tiempo y los procedimientos que se ha practicado empezó a tener una similitud y fue el público en las redes sociales el que le puso ese sobrenombre por el parecido.

Ahora, trabaja fuertemente para mantener esa imagen, ya que aseguró que le gusta como luce, pero que aún tiene pendiente algunos cambios adicionales porque quiere continuar con su transformación física.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, ya que en algunas oportunidades no contó con los recursos económicos necesarios para pagar por esos procedimientos y accedió a intervenirse en espacios inseguros y con personas de dudosa procedencia profesional.

La influencer sorprendió a sus seguidores al revelar que se realizó una cirugía estética en condiciones completamente irregulares que, según ella misma, pudo haberle costado la vida.

Durante la entrevista habló abiertamente sobre su experiencia con esos procedimientos estéticos extremos, en particular el que calificó como el acto de mayor irresponsabilidad que ha cometido en su proceso de transformación: una operación realizada en un garaje, sin las condiciones mínimas de seguridad médica.

“Dentro de la irresponsabilidad que tenía y el poco dinero que tenía cuando inicié mi transformación, me operé en un garaje. Yo creo que esa experiencia, niñas, no lo hagan con menos de lo que yo me he hecho. Hay mujeres que se han muerto. O sea, yo soy una sobreviviente total”, confesó con tono serio la creadora de contenido.

La Barbie Colombiana aseguró que en ese mismo lugar se sometió a tres procedimientos distintos, todos con el mismo supuesto profesional, a quien calificó con ironía como “el carnicero”. Aunque afirmó que los resultados estéticos han sido buenos, no ocultó que el riesgo fue inmenso y el dolor, constante.

“Me hice tres procedimientos en el mismo sitio, con el mismo carnicero. Me ha ido muy bien, pero ese ha sido lo más riesgoso que he hecho”, dijo Tatiana Murillo.

Aunque no se refirió de manera específica a las cirugías que se realizó en aquel lugar, mencionó que su primera intervención estética, fue una rinoplastia y que fue en esos “quirófanos de garaje”, con sus declaraciones dejaron en evidencia la difícil situación económica en la que se encontraba cuando decidió someterse a los procedimientos, lo que la llevó a recurrir a ofertas que, en retrospectiva, pudieron haber tenido consecuencias fatales.

“Fue el acto de mayor irresponsabilidad”, expresó entre risas nerviosas, mientras subrayaba que su experiencia no debe ser replicada por otras mujeres.

La Barbie colombiana hace un llamado a la conciencia

En sus declaraciones, la influencer hizo un llamado directo a quienes estén considerando someterse a procedimientos estéticos sin la debida asesoría médica y sin los recursos adecuados.

“No lo hagan. No vale la pena arriesgar la vida por un resultado rápido o barato. Hay mujeres que se han muerto, y yo, sinceramente, tengo que decir que tuve suerte”, enfatizó.

En la conversación, la creadora de contenido también confesó que ha perdido la cuenta del número exacto de intervenciones a las que se ha sometido, aunque comentaba que son más de veinte. Asimismo, que hasta la fecha ha invertido aproximadamente 700 millones de pesos colombianos en modificar su cuerpo.

“Sí, es mucho, pero para mí es una inversión en lo que quiero ser. Todavía me faltan algunos arreglitos más”, dijo sin titubeos.