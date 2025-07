Exmilitar de la Fuerza Aérea Colombiana desapareció en España en extrañas circunstancias: “Estamos desesperados”, clama su familia

El colombiano fue visto por última vez en Algeciras, tras llegar desde Honduras, país donde residía - crédtio Fuerza Aeroespacial Colombiana y SOS Desaparecidos

Desde el 24 de junio de 2025, se desconoce el paradero de Juan Pablo Rivera Sánchez, un ciudadano colombiano de 46 años, piloto retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, que fue visto por última vez en la ciudad de Algeciras, España.

La organización SOS Desaparecidos activó una alerta oficial el 3 de julio, tras no recibir noticias de él por varios días. Rivera había llegado recientemente a territorio español, proveniente de Honduras, donde residía de manera habitual.

“Estamos desesperados, no sabemos nada desde el 24 de junio”, expresó su familia al medio Nación Huilense, sumida en la angustia que genera no tener pistas sobre su ubicación ni contacto alguno desde esa fecha. La familia, radicada en el municipio de Pitalito, Huila —de donde es originario Rivera Sánchez—, ha solicitado a la comunidad colombiana en Europa que se sume a la búsqueda difundiendo su fotografía y cualquier dato que pueda ser útil para su localización.

Todo indica que podría haberse desplazado hacia Granada, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La desaparición de Juan Pablo Rivera ha generado especial inquietud por su perfil. Como piloto pensionado de la Fuerza Aérea Colombiana, Rivera contaba con una trayectoria profesional marcada por la disciplina y el compromiso. Según relataron sus allegados, este comportamiento meticuloso hace aún más desconcertante su desaparición sin previo aviso o mensaje.

“Las autoridades locales en España ya fueron notificadas, y se espera que, con el apoyo de la embajada y los organismos de búsqueda, se puedan agilizar las labores de localización”, reportó Nación Huilense, citando fuentes cercanas a la familia.

De acuerdo con la alerta emitida por SOS Desaparecidos, Rivera mide 1.75 metros, tiene complexión atlética, cabello castaño y ojos del mismo color. Aunque su último contacto fue desde Algeciras, se presume que podría haberse dirigido hacia Granada, aunque esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Movilización internacional y canales de ayuda

Se activó una alerta de búsqueda a través de la organización SOS Desaparecidos el 3 de julio - crédito @sosdesaparecido/X

Ante la incertidumbre, la colaboración diplomática se ha activado. La Embajada de Colombia en España trabaja en conjunto con las autoridades locales de Algeciras, mientras la organización SOS Desaparecidos mantiene disponibles sus canales de denuncia para cualquier persona que pueda aportar información.

Están habilitados los números de emergencia españoles (062 de la Guardia Civil y 091 de la Policía Nacional), así como los teléfonos de la organización: +34 649 952 957 y +34 644 712 806, además del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.

La familia insiste en que cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede ser vital para avanzar en la localización. Además, piden que los medios y ciudadanos den amplia difusión a la fotografía de Rivera, ya que este tipo de alertas públicas ha sido clave en la resolución de otros casos similares.

El drama de los colombianos desaparecidos en el exterior

La desaparición del exmilitar se enmarca en un contexto de creciente preocupación por casos de colombianos desaparecidos en el exterior - crédito Stephanie Lecocq/EFE

La desaparición de Juan Pablo Rivera se suma a una preocupación creciente por los casos de ciudadanos colombianos reportados como desaparecidos en el extranjero. Aunque no hay cifras oficiales centralizadas que consoliden este fenómeno, organizaciones no gubernamentales y redes de apoyo a migrantes señalan que situaciones como la de Rivera no son aisladas.

El contexto migratorio, los trabajos informales, los traslados constantes y la falta de redes de apoyo pueden aumentar la vulnerabilidad de los colombianos fuera del país. A esto se suma la violencia en algunos entornos migratorios, las redes ilegales y la falta de acceso a canales de denuncia o asistencia oportuna.

En España, donde residen cerca de 500.000 colombianos según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), se han reportado varios casos de desapariciones en los últimos años. Sin embargo, el seguimiento institucional suele ser limitado si no hay una presión social o mediática que visibilice el caso.

La falta de avances en la búsqueda mantiene en vilo a los allegados de Rivera Sánchez - crédito Juan Medina7REUTERS

Desde Pitalito, la familia de Juan Pablo no pierde la esperanza. Insisten en que confían en la capacidad de las autoridades españolas y en la ayuda diplomática de Colombia, pero piden que el caso no quede en el olvido. “Nuestro hermano no se iría sin decir nada, estamos seguros de que algo pasó”, manifestó uno de sus allegados.