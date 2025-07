Este es el cáncer poco frecuente y agresivo que afecta a los jóvenes

Sarcoma, el cáncer silencioso que amenaza a jóvenes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Julio es el mes de concientización sobre el sarcoma, un tipo de cáncer poco frecuente, pero altamente agresivo que afecta los tejidos de soporte del cuerpo —como músculos, huesos, tendones o cartílago— y cuyo diagnóstico tardío puede poner en riesgo la vida, la movilidad o la funcionalidad de los pacientes.

Con motivo de esta campaña global, la Cleveland Clinic Florida lanzó un mensaje de alerta con el respaldo del Dr. Jorge Manrique, médico colombiano y jefe del programa de sarcoma de esta institución en Estados Unidos.

Aunque los sarcomas representan cerca del 1% de todos los casos de cáncer, su agresividad y la dificultad para detectarlos a tiempo hacen que su impacto clínico sea desproporcionado.

Según explica el Dr. Manrique, este tipo de cáncer puede manifestarse como una masa de crecimiento rápido en zonas como las extremidades, el abdomen o el tronco, pero sin causar dolor, lo que lleva a que muchas veces se ignore o se subestime su presencia.

“Lo más importante es saber que el sarcoma existe. Si no se piensa en él, no se diagnostica. Y si no se diagnostica a tiempo, se pierden oportunidades clave para salvar movilidad, extremidades y vidas. Una resonancia y una biopsia bien indicada pueden marcar toda la diferencia”, advierte el especialista colombiano.

En ese sentido, hace un llamado a los médicos generales, ortopedistas y profesionales de salud en todos los niveles a considerar esta enfermedad como una posibilidad y ordenar estudios como resonancias con contraste ante síntomas sospechosos.

El sarcoma suele presentarse con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes, lo que lo convierte en un tipo de cáncer particularmente desafiante, pues irrumpe en etapas activas de la vida.

Si bien existen más de 50 tipos distintos de sarcomas de tejidos blandos —como el fibrosarcoma, el angiosarcoma, el sarcoma sinovial o el liposarcoma— también pueden surgir en huesos, como en el caso del osteosarcoma o el tumor de Ewing, más comunes en niños.

En Colombia, los datos son aún escasos. Un estudio del Instituto Nacional de Cancerología (2015) reportó una incidencia aproximada de 0,1 por cada 100.000 habitantes en el caso de sarcomas óseos infantiles, con un subregistro importante en zonas rurales. Según Globocan (Iarc/OMS), en 2022 se reportaron 81.596 nuevos casos de cáncer en Colombia, con 40.333 muertes. El sarcoma no figura entre los más comunes, pero su letalidad puede ser alta si no se detecta a tiempo.

El Dr. Manrique, egresado de la Universidad Javeriana y con formación en ortopedia oncológica en Estados Unidos, ha liderado en Cleveland Clinic Florida un modelo integral para el manejo del sarcoma. Este programa reúne oncólogos, ortopedistas, radiólogos, patólogos, cirujanos, anestesiólogos y otros especialistas para tomar decisiones clínicas de forma conjunta, garantizando un tratamiento más preciso, oportuno y humano.

Este enfoque ha permitido avanzar en técnicas como la cirugía reconstructiva compleja, el uso de prótesis personalizadas y la aplicación de robótica en procedimientos de preservación de extremidades.

Uno de los principales obstáculos para el tratamiento del sarcoma en la región es el acceso desigual a servicios especializados. En Colombia, como en muchos otros países de América Latina, los centros de referencia están concentrados en las grandes ciudades, lo que limita las posibilidades de diagnóstico y tratamiento para personas que viven en zonas rurales o apartadas.

“En países como Colombia, la atención especializada está centralizada en grandes ciudades. Las personas en zonas rurales no tienen cómo llegar a tiempo. Eso hay que cambiarlo. La descentralización de servicios y la formación médica continua son urgentes”, señala el Dr. Manrique.

El llamado de Cleveland Clinic Florida durante este mes de concientización es claro: reconocer los síntomas y actuar a tiempo puede hacer la diferencia entre conservar una extremidad o perderla, entre una cirugía menor y una intervención radical, entre la vida y la muerte. Una resonancia con contraste y una biopsia adecuada son herramientas fundamentales para confirmar o descartar el diagnóstico.