Dominica Duque aclaró rumores sobre su mediática ruptura con Alejandro Estrada por una supuesta infidelidad

Los internautas comentaron ampliamente la reacción de la presentadora ante las preguntas relacionadas con su ex - crédito TikTok

La periodista y presentadora Dominica Duque fue cuestionada por las presentadoras del programa Buen Día, Colombia sobre su ruptura con Alejandro Estrada. En medio de las especulaciones de sus seguidores, la joven decidió hablar por primera vez el tema y aclaró que la ruptura se produjo en términos cordiales y que no existió ningún misterio detrás de la decisión.

La famosa exparticipante de MasterChef Celebrity fue cuestionada ante los rumores sobre la supuesta infidelidad que habría llevado a la ruptura, por lo que respondió de manera enfática: “¿Qué tercero en cuestión? cero; es que a veces cuando las cosas se acaban pacíficamente la gente no lo puede creer, entonces tiene que buscar un motivo que no existe. Por más que inventen chismes, no hay un motivo, ni un tercero, es lo que hay”, afirmó la joven durante la transmisión en vivo, desmintiendo la teoría sobre la supuesta intervención de una tercera persona en el final de su relación con Alejandro Estrada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe mencionar que la noticia del fin del romance entre Duque y Estrada fue confirmada por el actor por medio de un mensaje en sus redes sociales, en el que confirmó la separación. En su comunicado, Estrada agradeció el apoyo recibido durante la relación y subrayó que ambos vivieron momentos “llenos de experiencias bonitas”.

Además, aseguró que, aunque sus caminos se separaron, mantiene un profundo respeto y aprecio por la presentadora. “Todo terminó en buenos términos”, escribió el actor para evitar cualquier duda sobre posibles conflictos en la pareja. Sin embargo, esto no evitó que los internautas hicieran sus teorías.

Con este mensaje se confirmó la separación de la pareja - crédito Instagram

Y es que el vínculo contaba con una gran cantidad de personas que estaban al pendiente de sus movimientos, desde que su cercanía fue notoria durante la participación que los dos tuvieron en la temporada de MasterChef Celebrity Colombia de 2024. Desde sus primeras apariciones en pantalla, los fanáticos del reality notaron la conexión entre ambos, lo que generó un interés constante por su historia.

Tras la confirmación de la ruptura por parte de Estrada, muchos seguidores se preguntaron por qué la modelo y presentadora no se había pronunciado al respecto, por lo que decidió abordar el tema en el programa matutino, donde además expresó lo siguiente: “Estoy tranquila. Ya hace un tiempo pasó, tuvimos una relación muy bonita y todo dura lo que tiene que durar y termina cuando tiene que terminar, pero para aclarar dudas todo fue en súper buenos términos, no hay misterio”, reiteró.

Y es que por causa del revuelo mediático, Duque también reflexionó sobre la naturaleza de las relaciones y el proceso personal de cada persona: “Las cosas se transforman y cada uno estaba en momentos distintos de su vida”, explicó, reiterando que el afecto entre los dos persiste, aunque la relación finalizó.

Dominica Duque habló tras su ruptura con Alejandro Estrada - crédito cortesía Canal RCN

Dominica sigue enfocada en sus proyectos

Tras la ruptura, Dominica Duque se encuentra enfocada en nuevos retos profesionales. Uno de los más recientes es su papel como presentadora del After Show de MasterChef Celebrity, titulado Manos Arriba, donde comparte pantalla con el creador de contenido Estiwar G, que también participó en el formato en una versión anterior y se llevó el cariño del público por su personaje.

Dominica Duque y Estiwar G se unen a Claudia Bahamón en Masterchef Celebrity 2025 como conductores del 'aftershow' del 'reality' culinario - crédito Cortesía Canal RCN

Sobre Alejandro Estrada, se puede ver en sus redes sociales que continúa desarrollando proyectos actorales y mantiene una presencia activa en redes sociales, donde conserva una gran cantidad de seguidores que continúan al pendiente de su vida tras la separación de su esposa Nataly Umaña, con la que duró más de 12 años hasta que ella ingresó a La casa de los famosos y empezó un amorío con el panameño Miguel Melfi.