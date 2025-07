Rodrigo Candamil atribuyó su salida de ‘Masterchef Celebrity’ a la jueza mexicana Belén Alonso: “Me hizo falta Jorge Rausch”

Rodrigo Candamil aseguró que si Jorge Rausch hubiera estado el día de su eliminación en ‘Masterchef Celebrity 2025’, él no habría salido de la competencia - crédito Cortesía Canal RCN

Rodrigo Candamil, segundo famoso en abandonar la competencia de Masterchef Celebrity Colombia 2025, lamentó la ausencia del jurado Jorge Rausch durante la noche de eliminación, ya que, según mencionó, él no hubiera permitido su salida.

Para el actor caleño, al que le elogiaron durante su corta participación en el reto culinario su sazón, él no cometió errores imperdonables, ni tampoco consideró que su preparación estuviera mal de sabor.

Sin embargo, reveló que sí se esperaba el resultado, ya que su presunta discordia con la jueza mexicana Belén Alonso le habría jugado en su contra. “No pensé nunca tener que decir esto, pero sí me hizo mucha falta Jorge”.

Rodrigo Candamil culpó a la jurado Belén Alonso de su eliminación de ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’ - crédito @buendiacolombia/Instagram

Después de su polémica eliminación que dejó a más de un televidente inconforme, puesto que, para algunos la exreina colombiana Michelle Rouillard presentó graves faltas en su plato, Rodrigo Candamil estuvo como invitado en el matutino Buen Día Colombia en dónde decidió romper el silencio respecto al motivo que lo dejó fuera del juego en Masterchef Celebrity 2025.

"¿Qué pasó, Rodrigo?" fue la pregunta con la que recibieron al actor que ha hecho parte producciones como Chepe fortuna, La ley del corazón y Betty, la fea: la historia continúa.

Por su parte, el actor nacido en Cali, Valle del Cauca, sugirió que su relación con la chef mexicana Belén Alonso ya venía fracturada desde el inicio de la temporada, lo que habría sido un factor determinante en su salida, justo en el capítulo en el que Jorge Rausch se ausentó pro compromisos personales.

“¿Pues qué te digo? Mira la historia de cómo los huevos han arruinado relaciones. Es legendaria. Si los huevos arruinan matrimonios, pues entonces cómo no van a sacar a alguien de Masterchef“, dijo Candamil mientras imitaba tanto el acento como las expresiones que ha utilizado Belén Alonso a lo largo de la décima temporada del reality de cocina.

Rodrigo Candamil acudió a su talento histriónico para manifestar su inconformismo ante su salida de ‘Masterchef Celebrity 2025’ - crédito Cortesía Canal RCN

Rodrigo Candamil afirmó que la ausencia de Jorge Rausch en la segunda eliminación de ‘Masterchef Celebrity 2025’ lo dejó en desventaja

Para el actor que colgó el delantal y se despidió de la décima temporada del concurso gastronómico, quedar en manos de tan solo dos jurados perjudicó su calificación, ya que, sugirió que la chef mexicana Belén Alonso insistió en que él debía decir adiós al reality en el que sus anteriores platos terminaron siendo aplaudidos, especialmente, por el más veterano de los jueces que esa oportunidad no participó de la decisión.

Rodrigo Candamil, actor que interpretó a Esteban Ruiz en el regreso de 'Betty, la fea', habló de su paso por ‘Masterchef Celebrity 2025’ - crédito Cortesía Prime video

"Esa respuesta la tienen que dar los jurados. Yo solo tengo que decir. Hice mi máximo esfuerzo y agradezco mucho todos los mensajes de solidaridad y de empatía que ha tenido la gente que ha sido maravillosa conmigo, diciéndome cosas lindas, maravillosas, que es lo que hay que celebrar. Y me llevo una olla de amigos“, agregó Rodrigo.

Siguiendo con su acento mexicano, Candamil también se pronunció acerca de los comentarios que los cibernautas le dejaron en los que le manifestaron el descontento tras su salida.

Por último, el segundo eliminado de Masterchef en sus diez años recalcó que contrario a su contrincantes con los que disputó su cupo y que sí avanzaron a la siguiente semana en la competencia, no tuvo mayores reparos ni en la cocción, ni en el emplatado de su receta, hecho por el que confesó que no se esperó ser mencionado como el concursante que dejaría el reality.

"No tenía ni nada crudo ni nada quemado. Y estaba rico. Porque además, digamos, lo importante, además del del plato, es que la carne, la proteína, esté bien cocida, esté bien sazonada. Estuvo bueno. Y una de las cosas que ponderó siempre mi participación en Masterchef fue tu sazón. Sí, me gusta, me gusta decirlo, repetirlo y lo vuelvo a decir. Y sí y sí, así es. Mi sazón es muy buena", enfatizó.