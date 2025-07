Petro acusó a la Procuraduría de “atemorizar funcionarios”, tras visita a la Cancillería por crisis en los pasaportes: “Este gobierno no está arrodillado a Thomas and Greg”

El presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo en la zona del Catatumbo, como parte de la visita programada el jueves 26 de junio - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro lanzó una acusación directa desde su cuenta oficial de X al afirmar que “la Procuraduría impidió la investigación de libre competencia sobre Thomas and Gregg (sic), que viejas amistades políticas no dejen cumplir los deberes públicos de los funcionarios”.

Con esta declaración, el mandatario colombiano puso en el centro del debate la transparencia y la independencia institucional en la gestión de los contratos estatales, especialmente en el contexto de la expedición de pasaportes, un proceso que ha desencadenado una crisis política en el seno del Gobierno nacional.

"La procuraduría no está para atemorizar funcionarios en cumplimiento de su deber, sino para hacer cumplir la constitución. La facultad de cuidar la libre competencia, es una facultad constitucional del presidente de la república y la haré valer. Este gobierno no está arrodillado a Thomas and Gregg, en cuya junta directiva hay expresidentes y excandidatos presidenciales. Absolutamente inmoral que candidatos de alta gama de la oligarquía, dirijan la empresa que hacen los cómputos. Enorme burla a la democracia“, afirmó el presidente.

La controversia se intensificó cuando Laura Sarabia, exministra de Relaciones Exteriores, explicó los motivos de su renuncia en una entrevista concedida a Cambio.

Sarabia, figura clave en la administración de Gustavo Petro, detalló que su salida respondió a un desacuerdo irreconciliable con el nuevo jefe de gabinete, Alfredo Saade, sobre la gestión del contrato para la expedición de pasaportes en Colombia.

“El país conoce el desenlace: la tesis acogida fue la de Alfredo Saade. Eso constituye una diferencia insalvable”, sentenció Sarabia, subrayando que el presidente respaldó la postura de Saade, lo que precipitó su dimisión.

La crisis se remonta a la intervención de Alfredo Saade en un proceso que, según Sarabia, corresponde exclusivamente a la Cancillería.

“El jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, se autoproclamó líder y vocero de un proceso que es competencia exclusiva de la Cancillería”, afirmó la exministra.

Esta declaración revela la profundidad del conflicto institucional, pues Sarabia fue enfática al señalar: “Aquí el único que sembró el caos y la incertidumbre fue Alfredo Saade”, una de las afirmaciones más contundentes de la entrevista, que deja en evidencia la fractura interna en el Gobierno.

Al asumir la Cancillería, Sarabia recibió dos procesos en marcha: un memorando de entendimiento con Portugal sin implicaciones comerciales inmediatas y una prórroga de la urgencia manifiesta firmada con Thomas Greg & Sons para asegurar la continuidad en la emisión de pasaportes.

Este contrato, según precisó la exministra, finalizará cuando se agoten las libretas disponibles o el 31 de agosto, lo que ocurra primero. La evaluación de la capacidad operativa de la Imprenta Nacional y las condiciones del eventual acuerdo con Portugal llevó a la Cancillería a concluir que la opción más viable era renovar temporalmente el contrato con Thomas Greg & Sons.

Sarabia explicó a Cambio que “fue una decisión concertada con el Ministerio del Interior, el de Hacienda, Planeación Nacional, la imprenta y la Dian”, y que esa propuesta inicial contó con el aval presidencial.

No obstante, la postura de Saade fue diametralmente opuesta. Según la exministra, el jefe de gabinete emitió órdenes sin atribuciones legales que contradecían las directrices ministeriales. Sarabia relató que Saade solicitó a su equipo demorar la asignación de citas para la expedición de pasaportes, con el objetivo de prolongar la duración del inventario restante.

“Mi equipo me dejó saber que el señor Saade les ordenó demorar la asignación de citas para ‘hacer rendir’ el stock de pasaportes”, indicó Sarabia a Cambio.

Esta maniobra, según la exfuncionaria, generó un conflicto institucional sin precedentes y puso en riesgo el derecho de los colombianos a obtener su documento de viaje.

La exministra advirtió sobre las consecuencias de esta intervención, al afirmar: “No estoy dispuesta a engañar a Gustavo Petro y al país sosteniendo la mentira de que la imprenta va a estar lista dentro de dos meses”.