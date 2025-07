Gustavo Petro recordó el concierto de la Esperanza y María Fernanda Cabal le respondió fuerte: “Solo ofrece circo, porque para el pan ya no hay”

La senadora María Fernanda Cabal respondió al presidente Gustavo Petro luego de que este compartiera un video del evento musical, cuestionando la gestión del mandatario y señalando falta de soluciones concretas - crédito @MariaFdaCabal/X y César Carrió/Presidencia

A un mes del Concierto de la Esperanza, realizado en Bogotá, el presidente Gustavo Petro publicó el domingo 6 de julio un mensaje en su cuenta de X en el que compartió un video de la presentación de la banda española Mägo de Oz, una de las agrupaciones destacadas del evento junto a Prisioneros e Inti Illimani.

“El arte es para el pueblo o no es arte”, escribió el mandatario.

El mensaje del presidente Gustavo Petro sobre el Concierto de la Esperanza generó reacciones en el ámbito político.

La senadora María Fernanda Cabal respondió desde su cuenta de X con una crítica directa: “Solo ofrece circo, porque para el pan ya no hay”.

En su mensaje, el presidente Gustavo Petro afirmó que el Concierto de la Esperanza fue una manifestación de la juventud popular en respuesta al atentado contra el senador Miguel Uribe y un acto en favor de la esperanza en Colombia.

Según dijo, el evento no recibió cobertura adecuada por parte de los medios de comunicación, pese a su impacto.

El mandatario también destacó el papel del arte como expresión colectiva, sugiriendo que pierde valor cuando se aleja del pueblo.

“El concierto de Mägo de Oz, junto a Prisioneros e Inti Illimani, como respuesta de la juventud popular bogotana al atentado contra Miguel Uribe, y en pos de la Esperanza de Colombia, fue censurado por la prensa pero fue espectacular. Aquí lo entrego para romper la censura. Multitudes por la Esperanza, no volvemos atrás. El arte es para el pueblo o no es arte, artes solitarios, se olvidan y entonces no son arte”, escribió el primer mandatario del país por medio de su cuenta en la red social X.

Gustavo Petro recordó el concierto de la Esperanza - crédito @petrogustavo

La senadora María Fernanda Cabal cuestionó al presidente Gustavo Petro por referirse al Concierto de la Esperanza en medio de la crisis social que, según ella, enfrentan millones de colombianos. En su crítica, señaló deficiencias en el sistema de salud, la educación, la vivienda y la seguridad, y reprochó al mandatario por priorizar eventos culturales mientras persisten esos problemas.

Cabal comparó al presidente con figuras históricas asociadas al desinterés frente al sufrimiento de la población y lo acusó de ofrecer entretenimiento en lugar de soluciones concretas.

María Fernanda Cabal arremetió en contra del presidente Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal

“Mientras los colombianos mueren por falta de medicamentos, sin acceso a especialistas, sin citas médicas, sin recursos para estudiar, sin subsidios para vivienda y bajo el yugo del terrorismo que controla los territorios… ¿Petro habla de conciertos? Petro es como Nerón tocando la lira mientras se incendia Roma. Solo ofrece circo, porque para el pan ya no hay presupuesto”, escribió en su publicación la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de su perfil en X.

En su momento, la senadora Cabal ya había expresado su rechazo al Concierto de la Esperanza, cuestionando los recursos públicos destinados al evento. A través de sus redes sociales, criticó el gasto y sugirió que esos fondos podrían haberse usado para atender necesidades sociales urgentes.

“¿Cuándo dejarán de derrochar la plata de los colombianos? Son más de $2.294 millones para la realización del ‘Concierto de la Esperanza’. ¿A cuántos niños pueden calmar el hambre con todo ese dinero?”, escribió en su momento la congresista opositora en una de sus publicaciones de redes sociales.

María Fernanda Cabal había hecho varias publicaciones anteriormente criticando este concierto - crédito @MariaFdaCabal

En otro de sus mensajes al respecto la legisladora del Centro Democrático dijo lo siguiente: “Robar robar y robar. Pero gasolina para el Ejército si no hay. ¡Degenerados! @HOLLMANMORRIS acabó Canal capital y ahora acabará RTVC".

En cuanto al Concierto de la Esperanza se realizó el 8 de junio y contó con la participación de jóvenes de diversas zonas de Bogotá, agrupaciones musicales, artistas de América Latina y organizaciones sociales. El evento tuvo lugar días después del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, en medio de un contexto político marcado por conflictos a nivel nacional y regional.