Así reaccionó Karol G cuando le preguntaron por su patrimonio y cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria: “Escuchen S91″

Karol G dio pista de la cifra de dinero que tiene en su cuenta bancaria - crédito @larevuelta_tve/Instagram

En su paso por el programa de entretenimiento español La Revuelta, de la cadena Rtve, Karol G dejó al descubierto varias intimidades acerca de su vida personal, entre ellas, la fortuna que acumula gracias al éxito en su carrera como cantante.

“La Bichota” contestó con humor las típicas preguntas que hace el conductor David Broncano a las estrellas que visitan su programa, en el que les pide confesar secretos de su vida en pareja e, incluso, sobre sus finanzas.

“¿Usted para qué me pregunta eso?“, fue la primera reacción de la cantante colombiana que luego dio una pista acerca del dinero que recibe por sus canciones sin incluir sus demás negocios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Karol G compartió un estimado de a cuánto dinero podría ascender su fortuna - crédito @larevuelta_tve/Instagram

A sus 34 años, la artista paisa que recién estrenó su quinto álbum de estudio al que tituló Tropicoqueta, dejó claro que cuenta con los suficientes fondos económico como para vivir cuatro vidas más sin preocuparse por facturar. “Puedo vivir cuatro vidas solo con mis regalías”, es la frase del tema S91 en el que Karol G hace referencia a su fortuna.

Estos ingresos únicamente tienen en cuenta las ganancias monetarias que recibe mes a mes por los derechos de sus composiciones que se reproducen en plataformas digitales.

Cuando David Broncano, reconocido conductor español que debe parte de su fama a la incomodidad que causa a las celebridades que lleva a su programa, consiguió incomodar a la intérprete de Papasito, quien en un principio se negó a decir cuál era su saldo actual en su cuenta bancaría personal. Sin embargo, algo nerviosa y acudiendo a su buen sentido del humor, “la Bichota” no dejó al público con la duda y mencionó que ya había hablado de este tema en una de las letras de su anterior disco.

“No, no, voy a responder esa pregunta. Pero puedes escuchar una canción que se llama S91 que pueda que ahí lo una diga. Aunque no me acuerdo que escribí“, contestó Karol G.