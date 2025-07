Casi la mitad de los colombianos votarían por “el que diga Uribe” o “el que diga Petro”, según encuesta de Guarumo: quiénes serían los candidatos de la derecha y de la izquierda

Gustavo Petro, presidente de Colombia; Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - crédito Centro Democrático/Presidencia

Una encuesta realizada por Guarumo y Ecoanalítica evaluó la influencia de expresidentes y del actual mandatario en un escenario hipotético en el que manifestaran su respaldo a un candidato presidencial para las elecciones de 2026.

Ante la pregunta “¿usted votaría por el que diga?”, el 40,7% de los encuestados respondió que no votaría por el aspirante sugerido por ninguna de las figuras políticas propuestas.

El presidente Gustavo Petro obtuvo el porcentaje más alto de apoyo con 23,8%, seguido por el expresidente Álvaro Uribe con 18,6%. Detrás se ubicaron Iván Duque (6,7%), Juan Manuel Santos (3,6%), Andrés Pastrana (1,5%), César Gaviria (1,2%) y Ernesto Samper (0,6%). Un 3,3% de los consultados no supo o no respondió.

Resultados de la encuesta Guarumo - crédito Guarumo

Votaría por el que diga...

La consulta planteó un escenario en el que antiguos jefes de Estado, así como el mandatario actual, ejercieran su influencia mediante el respaldo público a un aspirante.

En ese contexto, la opción “ninguno” fue la más mencionada, con 40,7%, lo que indica que una parte significativa de los encuestados se aparta de seguir orientaciones políticas provenientes de figuras con trayectoria presidencial.

Petro y Uribe fueron los únicos que superaron el 10% de apoyo. Aunque mantienen una base que reconoce su liderazgo político, los resultados muestran que sus nombres generan adhesión en sectores definidos, pero también un amplio margen de distancia por parte del electorado.

En conjunto, el resto de expresidentes evaluados registró un apoyo inferior al 7%, lo que sugiere que su capacidad de influir sobre las decisiones de voto actuales es limitada.

La consulta no implica que estos nombres sean candidatos, ya que constitucionalmente no pueden serlo, pero sí examina la capacidad de arrastre político en caso de intervenir como referentes o avaladores de futuras candidaturas.

Además del número que no seguiría a ninguno, un pequeño porcentaje (3,3%) se mantiene indeciso o no quiso responder, lo cual refuerza la idea de un electorado con criterios propios y posiblemente distanciado de los liderazgos históricos.

Escenario hipotético sobre posibles consultas presidenciales

El estudio también presentó una segunda pregunta: si se realizaran consultas internas entre bloques de candidatos o sectores políticos, ¿por cuál de esas consultas votaría? El objetivo fue observar cómo se distribuyen las preferencias cuando se agrupan nombres por afinidad ideológica, estructura partidista o perfil político.

En ese escenario, el Pacto Histórico fue la coalición con mayor respaldo, con 25,8%, seguido del Centro Democrático (18,9%), los candidatos de centro (14,6%), los de centro derecha (11,9%), las regiones (3,2%) y una alianza de partidos políticos (2,1%). Un 17,7% de los encuestados indicó que no apoyaría ninguna de estas opciones, y el 5,8% restante no supo o no respondió.

Resultados sobre escenario hipotético de posibles consultas presidenciales - crédito Guarumo

Dentro del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar lideró con 29,2%, seguido por Daniel Quintero (20,0%), María José Pizarro (16,7%) e Iván Cepeda (10,7%). Este grupo presentó una distribución más equilibrada entre varios nombres, aunque Bolívar sobresale con un margen claro.

En el Centro Democrático, el liderazgo fue ampliamente concentrado en Miguel Uribe, quien obtuvo 74,4%, superando ampliamente a María Fernanda Cabal (11,4%) y Paloma Valencia (6,9%). La diferencia en esta coalición es significativa, y muestra un respaldo definido hacia una figura en particular.

Miguel Uribe lidera intención de voto en caso de una consulta presidencial - crédito Guarumo

El grupo de centro derecha estuvo encabezado por Vicky Dávila con 51,9%, seguida por Germán Vargas Lleras (20,1%) y Abelardo de la Espriella (9,1%). Aunque el liderazgo de Dávila es marcado, el porcentaje de menciones dispersas sugiere una base menos consolidada que en el caso del Centro Democrático.

Entre los candidatos de centro, Sergio Fajardo obtuvo 33,9%, Claudia López 18,6% y Jota Pe Hernández 14,2%. A ellos les siguen Juan Daniel Oviedo (8,8%), Juan Manuel Galán (8,5%) y Alejandro Gaviria (3,8%).

Sergio Fajardo lidera la intención de voto sobre una hipotética consulta presidencial - crédito Guarumo

En el bloque de líderes regionales, Aníbal Gaviria fue el más mencionado con 25,4%, seguido de Jaime Pumarejo (22,0%) y Enrique Peñalosa (18,3%). También figuran Juan Guillermo Zuluaga (11,7%), Juan Carlos Cárdenas (7,2%) y Héctor Olimpo Espinosa (5,1%). El 10,3% indicó que no respaldaría a ninguno.

Finalmente, en la categoría de alianza de partidos, Ángel Custodio Cabrera fue el más mencionado con 12,3%, seguido de Felipe Córdoba (11,9%), Francisco Barbosa (8,5%) y Rubén Darío Lizarralde (8,0%).