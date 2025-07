⁠Jenny López reveló detalles de su boda con Jhonny Rivera: “Va a ser muy familiar”

Jenny López y Jhonny Rivera planean una boda íntima y sin lujos, priorizando la cercanía familiar - crédito @jhonnyrivera/Instagram

La joven cantante Jenny López, nacida en el departamento del Cauca, respondió a una ola de preguntas sobre el futuro de su matrimonio, dejando claro que la pareja prioriza la intimidad.

La noticia del compromiso, que se celebrará en 2026, ha generado un intenso debate en redes sociales, donde la diferencia de edad — casi 30 años— entre ambos artistas ha sido objeto de comentarios tanto de apoyo como de crítica.

El 3 de mayo, Jhonny Rivera, con 51 años de edad, sorprendió a su novia durante un concierto en el Movistar Arena de Bogotá. Ante más de 11.000 personas, el intérprete pereirano interrumpió su show “Del pueblo pal pueblo”, que conmemoraba dos décadas de carrera, para pedirle matrimonio a Jenny López.

“Quiero que ustedes sean testigos de algo que había querido hacer hace mucho”, expresó Rivera antes de arrodillarse y sacar el anillo de su chaqueta. El gesto dejó sorprendida a la joven artista, que, visiblemente emocionada, aceptó la propuesta con un abrazo y un beso, mientras el público celebraba con aplausos y gritos.

Jenny tomó la caja roja con la joya y, tras secarse las lágrimas, retomó la canción que interpretaba, observada con orgullo por su prometido. Rivera no dudó en recordar a los asistentes que esa noche quedaría marcada para siempre en su vida.

La escena, registrada en videos que rápidamente se viralizaron, multiplicó las reacciones en plataformas digitales. Millones de visualizaciones y miles de comentarios inundaron las redes. Mientras muchos seguidores celebraron el compromiso y enviaron buenos deseos a la pareja, otros cuestionaron la relación, especialmente por la diferencia de edad: “Siempre se casan por interés”, “Plata es plata, amor al dinero, Jhonny perderás lo que tenías”, “Pierden ahí la juventud nada más por interés” y “Jenny no te cases, estás muy joven 😭”.

Dos meses después de la propuesta, la cantante Jenny López decidió interactuar con sus fanáticos a través de la dinámica de preguntas en Instagram, donde acumula más de 900 mil seguidores. La curiosidad sobre la boda dominó la dinámica, pero también resurgieron los comentarios negativos.

Ante la insinuación de que el matrimonio sería un evento “pomposo”, la artista explicó: “Hay muchas curiosidades, muchas preguntas del tema del matrimonio, les contamos que es el otro año, todavía no tenemos fecha”.

Además, desmintió cualquier expectativa de una celebración ostentosa: “El tema de que sea muy pomposa, realmente no. Planeamos o pensamos que, de pronto, el dinero que se vaya a invertir en una fiesta sea una mejor opción en un viajecito o algo así”.

La pareja, que lleva más de dos años de relación sentimental, dejó que su prioridad es compartir el momento con su círculo más cercano. Jenny detalló que los invitados serán amigos y su “segunda familia, que son los porteños”, destacando el carácter íntimo del evento.

“También pensamos que va a ser muy familiar de nuestro círculo social que la verdad es muy pequeñito, aunque no parezca. Entonces van a ser amigos y nuestra segunda familia que son los porteños, y yo creo que ya“, añadió la cantante.

Las declaraciones de la joven artista, de 22 años, reavivó el debate en redes sociales, donde la historia de amor entre ambos continúa generando apoyo y controversia: “Va a hacer la boda más esperada🥹❤️“; ”Ay no como una chica tan linda y con talento se pone con un señor que puede ser su papá debe hacerse un análisis psicológico algo no está bien ahí“; ”Muy feliz que Jhonny se case con una mujer tan linda como esta chica. Yo los veo muy enamorados, que Dios los bendiga en su vida de casados 🔥🙌❤️“; ”Casarse es algo muy lindo, yo me case y u hogar sigue igual hasta más lindo muchas bendiciones 😘 la boda más esperada 👏😍“; ”Mamita, ese es el recuerdo de la fiesta: viajar. Usted viaja a cada ratico, y casarse, se casa una sola vez".