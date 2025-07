Ernesto Samper dijo que no recomienda ir a Estados Unidos porque “está muy peligroso”: “No tengo visa y estoy vivo; no hay que tener miedo a USA”

Ernesto Samper opinó sobre Gobierno Petro y relaciones con EE.UU. - crédito Colprensa

La actual crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos ha reavivado el recuerdo de uno de los momentos más tensos en la historia reciente de las relaciones bilaterales: la retirada de la visa al entonces presidente Ernesto Samper durante su mandato en los años noventa.

En diálogo con la agencia Colprensa, el exmandatario analizó el panorama actual, compartió sus preocupaciones sobre el rumbo de las relaciones internacionales del país y reflexionó sobre algunas decisiones del gobierno de Gustavo Petro, a quien ha respaldado en términos generales, aunque con matices.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Samper considera que el llamado a consultas de los embajadores de ambas naciones es un síntoma de una relación marcada por múltiples malentendidos acumulados en los últimos tres años.

En su análisis, el país norteamericano no solo ha aplicado medidas unilaterales como el incremento de aranceles o la cancelación de programas de cooperación a través de Usaid, sino que también ha adoptado actitudes que considera ofensivas, como el trato a los migrantes colombianos en su territorio.

Frente a la posibilidad de que Estados Unidos incremente las sanciones a través de mecanismos como la descertificación o la suspensión de visas, el expresidente fue enfático en señalar que estas herramientas han perdido legitimidad y solo profundizan la polarización internacional. Para él, la descertificación no se basa en criterios objetivos, sino en motivaciones ideológicas que refuerzan la división entre países considerados aliados o enemigos.

“Los Estados Unidos no tiene por qué pedirnos ningún tipo de explicación, somos nosotros los que tenemos que pedir explicaciones a ellos porque nos aumentaron los aranceles cuando les estábamos comprando más; cuando nos mandan los migrantes esposados, metiéndolos en cárceles que parecen campos de concentración; cuando están acabando con la ayuda de Usaid que canceló programas por 78 millones de dólares. Nosotros tenemos razones para pedir explicaciones a Estados Unidos, no al revés”, señaló.

Samper criticó las políticas migratorias de Trump con respecto a los colombianos - crédito Reuters

Al recordar su propia experiencia personal, Samper relativizó el peso simbólico y práctico de perder la visa estadounidense, y aseguró que ni esa medida ni las presiones económicas impuestas en su gobierno lograron frenar las políticas internas contra el narcotráfico que implementó durante su mandato. Destacó, además, que muchos indicadores macroeconómicos actuales, como el empleo y la inversión, no apuntan a un deterioro económico inmediato, pese al ruido político.

“Aquí estoy vivo. No tengo visa y he podido sobrevivir, no se necesita visa para poder vivir. Es un mecanismo odioso de castigar a la gente y de ganarse más enemigos de los que ya tienen. En estos momentos Estados Unidos está muy peligroso, no recomendaría ir en este momento y en las condiciones en que está aún teniendo visa”, agregó.

Sobre el rumbo de la política exterior colombiana, el expresidente cree que el país ocupa hoy una posición relevante en América Latina, al lado de potencias regionales como México y Brasil. Considera que Colombia podría aprovechar mejor sus relaciones con actores estratégicos como China, y lamenta la escasa articulación del empresariado nacional con estas agendas de cooperación e inversión internacional.

En cuanto a la gestión del presidente Petro, Samper reconoce avances en temas estructurales como la integración regional, la transición energética y el impulso a la paz, pero discrepa del estilo confrontacional del actual mandatario. Cree que el país necesita gobernabilidad en medio de sus múltiples conflictos, y advierte que la polarización ideológica, tanto a nivel interno como regional, puede poner en riesgo la democracia al reducirla a una disputa entre extremos.

Al recordar su propia experiencia personal, Samper relativizó el peso simbólico y práctico de perder la visa estadounidense - crédito Colprensa

Frente a la posibilidad de una constituyente, el expresidente recordó que cualquier iniciativa de participación popular debe pasar por el Congreso, tal como lo establece la Constitución de 1991. Aunque no descarta que una papeleta sea un mecanismo válido para consultar a la ciudadanía, insiste en que debe estar amparada por el marco legal vigente.

Samper también se refirió a las recientes controversias alrededor de Álvaro Leyva. Sin restar importancia a los audios filtrados ni a las tensiones políticas actuales, desestimó la idea de un golpe de Estado, al señalar que Colombia cuenta con una institucionalidad sólida y una clara separación de poderes.

Sin embargo, recordó que, hacia el final de su gobierno, fue blanco de una conspiración en la que, según él, participó Leyva junto a diversos actores armados y políticos con el objetivo de promover su salida del poder, bajo el argumento de facilitar un acuerdo de paz. Esta denuncia, en su momento, fue respaldada por el actual embajador en Cuba, José Noé Ríos.

Samper también se refirió a las recientes controversias alrededor de Álvaro Leyva - crédito Colprensa

“Leyva siempre ha sido un golpista nato, ha sido su especialidad programar golpes de Estado y desarmar procesos de paz en los cuales no está involucrado. Yo lo lamento desde el punto de vista personal porque creo que Leyva hizo una buena gestión como ministro de relaciones exteriores, el fallo de La Haya y la disputa con Nicaragua, pero luego empezó a hacer gestiones conspirativas”, señaló.

A pesar de sus críticas, Samper valoró la gestión de Leyva como canciller, especialmente en relación con el fallo de La Haya y la defensa de los intereses nacionales frente a Nicaragua. No obstante, lamentó que, según su percepción, haya pasado de una función institucional a una actitud conspirativa recurrente.