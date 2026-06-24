Colombia

Reunión entre la UTL de la senadora María José Pizarro y ‘Boyaco Sinaloa’ se hizo conforme a la Ley de Inteligencia, afirmó el exdirector del DNI Jorge Lemus

El exfuncionario pidió acciones para evitar nuevas filtraciones y proteger la seguridad de los agentes estatales, luego de recibir amenazas tras la exposición pública del encuentro

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Jorge Lemus admite que su experiencia en inteligencia proviene del M-19, generando debate sobre su idoneidad para dirigir la DNI - crédito DNI
El antiguo jefe de la DNI sostuvo que, tras conocerse los detalles del contacto con Ferney Rincón, recibió intimidaciones y solicitó indagar quiénes estarían detrás de la exposición de datos protegidos del Estado - crédito DNI

La reunión con alias Boyaco Sinaloa se ajustó a la Ley de Inteligencia, según sostuvo Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), al negar irregularidades en el encuentro entre integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la senadora María José Pizarro y Ferney Rincón.

En declaraciones a Caracol Radio, añadió que la filtración del caso expuso información reservada, reveló medios, métodos y fuentes, puso en riesgo su vida y la de agentes de inteligencia, y que después recibió amenazas, por lo que pidió abrir una investigación.

Lemus afirmó que el encuentro quedó registrado en una misión de trabajo interna: “La actividad se realizó a manera de entrevista y se encuentra debidamente trazada en una misión de trabajo elaborada al interior de la Dirección de Contrainteligencia de Estado de la DNI, cumpliendo con el artículo 4 de la ley, que establece los fines y límites de las actividades de inteligencia”.

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El exfuncionario dijo también que no hubo actuaciones fuera de la ley, porque la reunión estuvo enmarcada en funciones autorizadas por la legislación de inteligencia y en un requerimiento del presidente de la República y del Plan Nacional de Inteligencia sobre economías ilícitas como el narcotráfico. Además, vinculó su defensa del procedimiento con los efectos de la filtración, que, según afirmó, comprometió información reservada del Estado.

“Resulta categórico mencionar que la filtración de esta información reservada y sensible pone en riesgo la vida del exdirector de la DNI, así como la de sus agentes, toda vez que se están revelando medios, métodos y fuentes, en una clara contravención a la Ley de Inteligencia”, explicó Lemus. Además de afirmar que la información está protegida por la Ley 1621 de 2013

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El sustento operativo de la reunión

Al explicar el sustento del encuentro, Jorge Lemus señaló a Caracol Radio que la actividad se hizo a manera de entrevista, y agregó que quedó trazada en una misión de trabajo elaborada dentro de la Dirección de Contrainteligencia de Estado de la DNI, en cumplimiento del artículo 4 de la ley.

El acercamiento hacía parte del entendimiento de economías ilícitas, en especial del narcotráfico. El exfuncionario lo vinculó con el trabajo contra la llamada Junta del Narcotráfico, presentada como un objetivo común de las agencias de inteligencia del Estado colombiano.

El documento compartido por el medio radial citado, fechado el 14 de junio de 2026, también sostuvo que la reunión se dio dentro de la ley de inteligencia vigente.

En el apartado de contexto, el texto indicó que el 11 de junio Pizarro mencionó en su cuenta de X información sobre un video de una reunión entre un integrante de su UTL, Lemus, miembros de su equipo de trabajo y Ferney Rincón, alias Boyaco Sinaloa.

Según el documento, la congresista sostuvo que la reunión ocurrió en 2025 con autorización de la DNI, aunque dijo que la persona de su equipo asistió sin su autorización.

Con el ánimo de evitar nuevas filtraciones y proteger a los agentes de inteligencia, se sugiere el inicio de una investigación exhaustiva que permita determinar las personas y/os organizaciones que estarían revelando estos datos sensibles para el Estado colombiano”, expresó.

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